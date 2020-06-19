Safari im Okavango-Delta: Exklusive Naturerlebnisse mit TMC Reisen

Das Okavango-Delta in Botswana zählt zu den spektakulärsten Safari-Gebieten Afrikas. TMC Reisen bietet individuell geplante Safari-Reisen in das einzigartige UNESCO-Weltnaturerbe an

Großkarolinenfeld, 9. März 2026 – Das Okavango-Delta in Botswana gehört zu den außergewöhnlichsten Naturregionen Afrikas und ist eines der spektakulärsten Safari-Ziele der Welt. Der Spezialveranstalter TMC Reisen bietet individuell geplante Reisen in das einzigartige Binnendelta, das zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt.

Das Okavango-Delta entsteht dort, wo der Okavango-Fluss in der Kalahari-Wüste versickert und ein weit verzweigtes Netz aus Lagunen, Kanälen und Inseln bildet. Diese außergewöhnliche Landschaft schafft ideale Lebensbedingungen für eine enorme Vielfalt an Wildtieren und Pflanzen. Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel sowie zahlreiche Antilopenarten und Vogelarten sind hier heimisch.

Besonders eindrucksvoll sind Safaris im traditionellen Mokoro-Kanu. Dabei gleiten Besucher lautlos durch die schmalen Wasserwege des Deltas und erleben die Tierwelt aus nächster Nähe. Neben diesen klassischen Wasser-Safaris gehören auch geführte Pirschfahrten im offenen Geländewagen sowie geführte Buschwanderungen zu den Höhepunkten eines Aufenthalts im Okavango-Delta.

Der Afrika-Spezialist TMC Reisen stellt individuelle Safari-Reisen zusammen, die exklusive Lodges, erfahrene Guides und sorgfältig abgestimmte Reiseabläufe kombinieren. Je nach Wunsch lassen sich Aufenthalte im Okavango-Delta mit weiteren Highlights im südlichen Afrika verbinden – etwa mit Safaris im Chobe Nationalpark oder einem Besuch der spektakulären Victoriafälle.

„Das Okavango-Delta gehört zu den eindrucksvollsten Naturerlebnissen, die Afrika zu bieten hat“, erklärt Botswana-Expertin Daniela Biebl von TMC Reisen. „Unsere individuell geplanten Safari-Reisen ermöglichen es, diese einzigartige Wildnis intensiv und in ausgewählten Lodges zu erleben.“

Weitere Informationen zu Safari-Reisen in Botswana und in das Okavango-Delta sind unter www.tmc-reisen.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: 08031-9019833

fax ..: 08031-9019834

web ..: https://www.tmc-reisen.de

email : info@tmc-reisen.de

TMC Reisen ist ein unabhängiger Spezialreiseveranstalter mit Sitz in Großkarolinenfeld in Oberbayern. Das Unternehmen hat sich auf individuell geplante Fernreisen spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Reiseprogramme unter anderem nach Afrika, Nordamerika, Australien, Neuseeland sowie in die Südsee an.

Im Mittelpunkt steht die persönliche Beratung und Planung individueller Rundreisen. Anstelle standardisierter Pauschalangebote entwickelt TMC Reisen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Reiserouten, die exakt auf die Wünsche und Interessen der Reisenden abgestimmt sind. Dazu zählen unter anderem Mietwagenrundreisen, Wohnmobilreisen, Safari-Erlebnisse, Natur- und Abenteuerreisen sowie außergewöhnliche Reiseerlebnisse abseits klassischer Touristenrouten.

Dank eines über viele Jahre aufgebauten internationalen Partnernetzwerks arbeitet TMC Reisen mit ausgewählten Lodges, lokalen Veranstaltern und erfahrenen Guides zusammen. So entstehen hochwertige und authentische Reiseprogramme, die intensive Naturerlebnisse und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten miteinander verbinden.

