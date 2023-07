Neue Safari-Erlebnisse mit Great Plains

Great Plains stellt eine Reihe spannender Neuerungen in seinen kenianischen Camps für die Saison 2023 vor.

Die Gäste des Anbieter für besonders nachhaltige Safari-Aufenthalte in Botswana, Kenia und Simbabwe, Great Plains, der von den National Geographic Explorer-Filmemachern Dereck und Beverly Joubert gegründet wurde, dürfen ein unvergleichliches Erlebnis im kenianischen Busch erwarten: von einer neugebauten, äußerst geräumigen Suite mit zwei Schlafzimmern – mit privatem Butler und Safari-Guide samt eigenem Fahrzeug- bis hin zu modernisiertem Dekor und Spa-Behandlungen im eigenen Zimmer.

Mara Nyika Camp: Neue Sambuk Suite

Das exklusive Mara Nyika Camp startete die Saison 2023 mit einer brandneuen Sambuk Suite. Sie bietet zwei Schlafzimmer und exklusive Annehmlichkeiten wie einen privaten Guide, einen Butler und einen separaten Eingang für maximale Privatsphäre. Das Camp ist bekannt für seinen herausragenden Service, seinen einzigartigen Stil und die Liebe zum Detail.

Mara Nyika beherbergt bis zu 14 Gäste, einschließlich Kinder ab acht Jahren. Es liegt versteckt neben einem Bach im 50.000 Hektar großen Naboisho-Schutzgebiet in Kenia. Zu den Aktivitäten zählen Morgen- und Nachtfahrten sowie Heißluftballonfahrten über die Massai Mara. Gäste können auch die Kultur der Massai kennenlernen, indem sie die Frauenförderungsinitiativen der Great Plains Foundation besuchen und traditionelle Handwerkskunst erleben.

Mara Plains Camp: Renovierte Jahazi Suite

Das Mara Plains Camp, ein weiteres Great Plains Camp von Relais & Châteaux, wurde im März 2023 nach einer sanften Renovierung mit frischem Dekor wiedereröffnet. Die Jahazi Suite, ursprünglich im Juni 2021 eröffnet, bietet eine moderne, exklusive Villa mit zwei Schlafzimmern, einem Wohn- und Essbereich sowie einem privaten Guide und Fahrzeug. Ein neues Tauchbecken ermöglicht Gästen eine Abkühlung während des heißen Tages. Aktivitäten umfassen Tages- und Nachtfahrten in der Massai Mara und im Olare Motorogi Conservancy. Gegen Aufpreis können Heißluftballonfahrten arrangiert werden. Die renovierte Luxusvilla ist ideal für längere Gruppenaufenthalte mit Kindern ab acht Jahren.

Mara Plains Camp ist ein einzigartiges, luxuriöses Safari-Camp in Kenia im 35.000 Hektar großen Olare Motorogi Conservancy, angrenzend an das Masai Mara National Reserve. Es bietet Zugang zu fast 100.000 Hektar privatem Naturschutzgebiet und der berühmten Massai Mara mit ihrer beeindruckenden Tiermigration. Im Rahmen des Building Bridges-Projekts hat Great Plains bereits drei sichere Fußgängerbrücken in der Massai Mara gebaut und plant eine weitere. Zusätzlich werden „Impact Through Education“-Initiativen wie mobile Schul-Augenkliniken, Lehrersponsoring und Schulmahlzeiten unterstützt, um die Bildung in der Region zu fördern.

Das ist Great Plains

Die Great Plains Conservation ist eine einzigartige Tourismusschutzorganisation, gegründet von Dereck und Beverly Joubert im Jahr 2006. Sie besitzen 13 renommierte Safari-Lodges in Botswana, Kenia und Simbabwe. Great Plains bietet maßgeschneiderte und rücksichtsvolle Safari-Erlebnisse, die auf bedeutungsvollen Werten basieren. Ihr Fokus liegt auf dem Schutz gefährdeter Tierarten und Ökosysteme. Die Lodges bieten luxuriösen Komfort in harmonischer Naturumgebung und minimalem ökologischem Fußabdruck. Great Plains engagiert sich auch im Naturschutz und arbeitet mit lokalen Gemeinschaften zusammen. Sie setzen sich für nachhaltige Entwicklung und den Schutz der biologischen Vielfalt ein. Great Plains Conservation ist eine führende Tourismusschutzorganisation, die den Weg für nachhaltigen Tourismus ebnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Greinerberg 14

81371 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Greinerberg 14

81371 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Radware: Killnet ist nichts für Gelegenheits-Hacker Papierleuchten präsentiert von Lampenwelt.de | Kreative Lichtkunst für ein gemütliches Zuhause