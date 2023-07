Papierleuchten präsentiert von Lampenwelt.de | Kreative Lichtkunst für ein gemütliches Zuhause

Lampenwelt.de zeigt eine faszinierende Auswahl an Papierlampen, die jeden Wohnraum in warmes Lichtflair tauchen.

Schlitz, 6. Juli 2023 – Lampenwelt.de stellt eine faszinierende Auswahl an Papierlampen vor, die jeden Wohnraum in warmes Lichtflair tauchen. Hergestellt aus Pergamentpapier, Reispapier, Karton oder auch Recyclingpapier verleihen sie Wohn- und Schlafräumen eine behagliche Atmosphäre. Im Materialmix mit Holz, Metall und Stoff überzeugen sie ebenso wie reine Papierleuchten. Als handgefertigte Designstücke bringen sie einen Hauch von Slow Living ins Interieur, denn sie sind zeitlos und gleichsam markante Lieblingsstücke fürs Leben. Von schlicht bis bunt, von klassisch bis skandinavisch oder gar skulptural, von aufwendigen Zickzackfaltungen bis zu gewobenen Details ist die Gestaltungsvielfalt überaus facettenreich:

Stehleuchten: gemütliches Leselicht in stilvollem Design

Perfekt für Entspannungsbereiche wie Leseecke & Co. sind Stehleuchten aus Papier, die funktionales Licht mit gemütlicher Atmosphäre vereinen. Mit einer Lichtfarbe von unter 3.300 Kelvin erzeugen sie warmweißes Flair, das die filigranen Papierschirme auf zauberhafte Weise durchflutet. Geflochtene Papier-Designs sorgen mit ihrer Korboptik für faszinierende Muster und setzen spannende Akzente im Wohnambiente.

Papiertischleuchten: stilvolle Accessoires für Wohlfühlräume

Als filigrane Highlights platziert auf Kommoden oder Beistelltischen verströmen Tischleuchten aus Papier warmes Wohlfühlflair in Wohn- und Schlafräumen. Die Materialauswahl reicht von hauchdünnem Pergamentpapier über strukturierte Tapeten bis hin zu Karton und Recyclingpapier – für jeden Geschmack und Wohnstil ist etwas dabei.

Papierwandlampen: Ästhetik und Funktionalität im Einklang

Papierwandleuchten gestalten Wohnräume nicht nur mit indirektem Lichtflair, sondern können auch smart und mit Multicolor-Funktionen glänzen. Modelle, die noch nicht smart sind, können mit einem smarten Leuchtmittel jederzeit ins intelligente Zuhause integriert werden und ganz nach Stimmung für farbenfrohe Blickfänge sorgen. Das transluzente Material gibt den Facetten der individuellen Lichtgestaltung eine perfekte Bühne.

Papierhängelampen: anmutige Blickpunkte mit sanfter Lichtwirkung

Für bezaubernde Eyecatcher mit sanfter Lichtwirkung sorgen Hängelampen aus Papier. Egal, ob gefaltet, in Wabenstruktur oder korbartig gewebt, sie verleihen Wohn- und Essbereich eine angenehme Ruhe. Mit ihren gleichsam zeitlosen und einprägsamen Designs passen sie sowohl in moderne Interieurs als auch in warme skandinavische Umgebungen. Auch in schlichten organischen Formen aufgespannt oder als kreative Zettelsammlung durchflutet von Licht setzen sie Akzente, an denen man sich einfach nicht sattsehen kann.

Papierdeckenlampen: warme Behaglichkeit von oben

Papierdeckenlampen zaubern eine warme und behagliche Atmosphäre in den Raum und überraschen mit ihrer Vielseitigkeit: Von goldfarben lackiertem Papier bis zu kurvenartig geschnittenen Kartonstreifen ist alles zu haben. Wer die Optik von Papier genießen und trotzdem ein etwas robusteres Material in seine vier Wände holen möchte, ist mit Lunopal gut beraten: Als abwaschbarer Kunststoff ist das Material langlebig und UV-beständig – perfekt z.B. für Küche und Bad.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

