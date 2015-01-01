EDV und IT Entsorgung in Rostock: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung

Für öffentliche Auftraggeber in Rostock: ProCoReX Europe GmbH realisiert EDV und IT Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung nach strengsten Datenschutzstandards – transparent, auditierbar

Die digitale Verwaltung muss heute sowohl bei der Budgettransparenz als auch beim datenschutzkonformen Umgang mit IT-Altgeräten höchste Standards erfüllen. Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt öffentliche Institutionen, Schulen und Städte durch eine professionelle EDV und IT Entsorgung in Rostock, die alle relevanten Schritte aus einer Hand bietet: Von der Abholung und sicheren Lagerung sämtlicher IT-Komponenten über die lückenlose Dokumentation bis hin zur zertifizierten Entsorgung ist jeder Prozessschritt nachvollziehbar und rechtssicher gestaltet. Besonderen Fokus legt ProCoReX auf die Datenträgervernichtung in Rostock: Jeder Datenträger wird einzeln erfasst, separat behandelt und nach DIN 66399 mit höchster Schutzklasse vernichtet. Ein auditierbarer Nachweis steht jederzeit für Prüfungen, Datenschutzbeauftragte oder Kontrollorgane zur Verfügung – Compliance und Datenschutz werden damit dauerhaft gewährleistet. Die EDV und IT Entsorgung in Rostock durch ProCoReX geht über die reine Vernichtung hinaus: Wertstoffe aus den Geräten werden recycelt, Schadstoffe fachgerecht entsorgt. Das Unternehmen unterstreicht sein Umweltschutzengagement durch die Pflanzung neuer Bäume für jede abgeschlossene Abholung. Bis 2024 wurden bereits über 1.000 Bäume gepflanzt – ein wertvoller Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region. Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung im öffentlichen Sektor, flexiblen Servicepauschalen und einer transparenten, rechtssicheren Abwicklung. Alle Leistungen – von der Basisvernichtung über die Sammelabholung bis zur vollumfänglichen Auditdokumentation – sind exakt auf die Anforderungen von Verwaltungen abgestimmt.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

