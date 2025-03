Effektive Schilder Leitsysteme: Sicherheit und Orientierung in Gebäuden

Schilder Systeme bietet umfassende Leitsysteme für effiziente Orientierung und erhöhte Sicherheit in Gebäuden.

Mit einem breiten Angebot an Schildern und Leitsystemen unterstützt Schilder Systeme die sichere und effektive Orientierung in Gebäuden unterschiedlichster Art. Die innovativen Lösungen sind speziell darauf ausgelegt, Besuchern und Nutzern von Einrichtungen den Weg zu weisen und gleichzeitig den Sicherheitsstandards gerecht zu werden.

Eines der Hauptanliegen von Schilder Systeme ist die Berücksichtigung von Brandschutzanforderungen. Die Schilder Leitsysteme des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie auch bei Rauchentwicklung sichtbar bleiben und so die Evakuierung im Notfall erleichtern. Besonders in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Sportstätten oder Hotels ist dies von entscheidender Bedeutung. Die Schilder der Brandklassen B1 und höher tragen dazu bei, die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten.

Neben den sicherheitsrelevanten Aspekten legt Schilder Systeme großen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit. Die Produkte werden aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt, wobei auf unnötige Lackierungen verzichtet wird. Holz, das aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt, spielt dabei eine zentrale Rolle. Diese ökologischen Schilder sind nicht nur langlebig, sondern auch biologisch abbaubar und können mit organischen Farbpigmenten individuell gestaltet werden.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Barrierefreiheit. Taktile Leitsysteme ermöglichen es Menschen mit Sehbehinderungen, sich eigenständig in Gebäuden zu orientieren. Durch den Einsatz von Brailleschrift und taktilen Bodenleitsystemen wird ein hohes Maß an Zugänglichkeit geschaffen.

Die Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und Nachhaltigkeit macht die Leitsysteme von Schilder Systeme zu einer optimalen Lösung für moderne Gebäudebeschilderung. Diese Systeme bieten nicht nur Orientierungshilfe, sondern tragen auch zur ästhetischen Aufwertung der Umgebung bei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

Österreich

fon ..: +43-6272-4240

fax ..: +43-6272-5071

web ..: https://www.schild-schilder.de/

email : shop@schild.eu

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

Pressekontakt:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

fon ..: +43-6272-4240

web ..: https://www.schild-schilder.de/

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Terra Balcanica – Spannendes Silber- und Antimon-Play vor dem nächsten Schritt! Wintergarten-Sanierung durch DILA: Effiziente Renovierungslösungen für Deutschland und Österreich