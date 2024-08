Effiziente Orientierung und Sicherheit durch maßgeschneiderte Beschilderungs- und Leitsysteme

SCHILDER Systeme GmbH bietet individuelle, sichere und barrierefreie Beschilderungslösungen mit nachhaltigen Materialien für Unternehmen in ganz Europa.

SCHILDER Systeme GmbH, ein langjährig etabliertes Familienunternehmen, spezialisiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Schildern für Beschilderungs- und Leitsysteme. Diese Systeme spielen eine zentrale Rolle in der effizienten Orientierung und der Sicherstellung von Sicherheit in öffentlichen sowie privaten Räumen. Mit einem Angebot, das sowohl individuelle als auch standardisierte Lösungen umfasst, deckt das Unternehmen die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden ab.

Die Beschilderungslösungen von SCHILDER Systeme GmbH bieten zahlreiche technische Vorteile. Die Firma entwickelt 180 verschiedene Aluminium-Profilquerschnitte, die speziell auf die Anforderungen von Leitsystemen abgestimmt sind. Diese Profile gewährleisten eine hohe Stabilität und Langlebigkeit der Türschilder, selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Ein wesentlicher Aspekt ist die Brandsicherheit: Die für die Innenbeschilderung verwendeten Aluverbundplatten entsprechen der Brandklasse B1, was sie besonders geeignet für den Einsatz in Gebäuden macht, in denen strikte Sicherheitsanforderungen gelten.

Ein weiteres bedeutendes Merkmal des Unternehmens ist die Fähigkeit, Sonderanfertigungen rasch und präzise umzusetzen. Dank eines umfangreichen Maschinenparks kann SCHILDER Systeme GmbH flexibel auf spezielle Kundenwünsche eingehen und maßgeschneiderte Lösungen realisieren. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung der Beschilderungs- und Leitsysteme an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort, sei es in Industrieanlagen, Bürogebäuden oder öffentlichen Einrichtungen.

Die Barrierefreiheit ist ein weiterer zentraler Punkt bei der Planung und Umsetzung von Leitsystemen. SCHILDER Systeme GmbH bietet umfassende Beratung und Planung, um sicherzustellen, dass alle Systeme den Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechen. Dies umfasst sowohl taktile als auch visuelle Elemente, die eine sichere und einfache Orientierung für alle Personen gewährleisten.

Das Unternehmen legt großen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit. Durch den Einsatz ressourcenschonender Materialien, Recycling und bewussten Energieeinsatz trägt SCHILDER Systeme GmbH aktiv zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Die angebotenen Leitsysteme aus nachhaltigen Materialien unterstreichen das Engagement des Unternehmens für eine umweltfreundliche Produktion.

SCHILDER Systeme GmbH arbeitet zudem eng mit einem Netzwerk verlässlicher Partnerbetriebe zusammen, die für die Montage und den persönlichen Support in ganz Europa verantwortlich sind. Dies garantiert eine professionelle Umsetzung und Betreuung von Projekten jeder Größenordnung.

Abgerundet wird das Angebot durch eine persönliche Beratung und kurzfristige Angebotserstellung, die das Unternehmen seit 37 Jahren auszeichnet. SCHILDER Systeme GmbH hat sich als zuverlässiger Partner etabliert, der individuelle und technisch hochwertige Lösungen für Beschilderungs- und Leitsysteme bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

Österreich

fon ..: +43_6272_4240

fax ..: +43_6272_5071

web ..: https://www.schild-schilder.de/

email : shop@schild.eu

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

