Effektive Strafverteidigung von Ihrem Fachanwalt Philipp Berndtsen aus Duisburg

Rechtsanwalt Philipp Berndtsen gewährt eine kompetente Strafverteidigung und überzeugt dabei dank seiner langjährigen Erfahrung vor allem auf dem Gebiet des Verkehrsstrafrechts.

Philipp Berndtsen ist Fachanwalt für Strafrecht und vertritt seine Mandanten in diesem Bereich sowohl außergerichtlich als auch vor den Amts- und Landgerichten in Moers, Duisburg und deutschlandweit. Rechtsanwalt Philipp Berndtsen ist dabei vor allem auf dem Gebiet des Verkehrsstrafrechts tätig und überzeugt hier dank seiner 25-jährigen Berufserfahrung.

Darüber hinaus ist er auch bundesweit in verschiedenen Verfahren des Wirtschaftsstrafrechts, des allgemeinen Strafrechts und des Ordnungswidrigkeitenrechts tätig. Zudem absolviert Rechtsanwalt Berndtsen im Rahmen seines Fachanwaltstitels regelmäßig aktuelle Fortbildungsveranstaltungen und ist Mitglied im Deutschen Anwaltsverein.

Frühzeitige Mandatierung erleichtert die Strafverteidigung

Um eine möglichst effektive Strafverteidigung zu erreichen, sollte möglichst früh ein Fachanwalt eingeschaltet werden. Rechtsanwalt Philipp Berndtsen übernimmt ab der Beauftragung die professionelle Verteidigung seiner Mandanten und legt dabei sehr viel Wert auf eine umfassende Beratung. In erster Linie wird ab Mandatierung zunächst Akteneinsicht beantragt, um sich einen ersten Überblick über den Sachstand zu verschaffen.

Danach übernimmt Rechtsanwalt Berndtsen in enger Abstimmung mit seinen Mandanten die weiteren Schritte der Verteidigung, insbesondere die Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft, dem Richter und den weiteren Verfahrensbeteiligten.

Erfahrene Strafverteidigung mit Fokus auf Freispruch oder Einstellung

Bei der kompetenten und zugleich empathischen Vorgehensweise von Rechtsanwalt Philipp Berndtsen liegt der Fokus in erster Linie stets darauf, möglichst einen Freispruch oder eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, bereitet Rechtsanwalt Berndtsen seine Mandanten auch stets auf ein professionelles Auftreten vor Gericht vor, sollte ein solches notwendig sein. In vielen Fällen kann das Verfahren aber bereits vorher beendet werden.

Auch über mögliche Nebenstrafen, wie zum Beispiel einen drohenden Verlust des Führerscheins oder berufsrechtliche Folgen eines Strafverfahrens, klärt Rechtsanwalt Berndtsen auf.

Moderne Kanzlei in zentraler Lage

Die moderne Kanzlei von Philipp Berndtsen befindet sich in der Düsseldorfer Straße 2 in 47051 Duisburg und damit im Zentrum von Duisburg, sodass sie bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem PKW erreicht werden kann. Für eine erste Kontaktaufnahme und eine Ersteinschätzung der juristischen Angelegenheit kann die Kanzlei gerne per E-Mail an kanzlei@be-strafrecht.de oder telefonisch unter 0203 / 211 31 kontaktiert werden.

Dabei übernimmt die Kanzlei auch gerne die Kommunikation mit den Rechtsschutzversicherungen und gewährt Auskunft über die zu erwartenden Kosten. Zudem informiert sie ihre Mandanten jederzeit über den aktuellen Sachstand des Verfahrens und übernimmt Fristeinhaltungen und Terminabsprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BE-Strafrecht

Herr Philipp Berndtsen

Düsseldorfer Straße 2

47051 Duisburg

Deutschland

fon ..: 0203 / 211 31

fax ..: 0203 / 28 48 90

web ..: https://be-strafrecht.de/

email : kanzlei@be-strafrecht.de

