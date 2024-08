Effektiver Schutz vor dem Buchsbaumzünsler ohne den Einsatz von Chemie

Das neue buxit® Netz bietet eine innovative und nachhaltige Methode, um den Buchsbaumzünsler effektiv zu bekämpfen.

Der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) ist mittlerweile einer der bedeutendsten Schädlinge für Buchsbäume in Europa. Seit seiner Verbreitung richtet er verheerende Schäden in Gärten und Parks an, wobei er die Pflanzen oft bis zum Absterben schwächt. Die Bekämpfung des Buchsbaumzünslers war bislang stark von chemischen Mitteln abhängig, die nicht nur den Zünsler, sondern auch andere Insektenarten beeinträchtigen und möglicherweise Umwelt und Gesundheit gefährden.

Mit dem neu entwickelten und patentierten buxit® Netz steht nun eine effektive und umweltfreundliche Lösung zur Verfügung. Das buxit® Netz stellt eine mechanische Barriere dar, die den Buchsbaumzünsler daran hindert, die Buchsbäume zu erreichen und dort Eier abzulegen. Dieses Netz ist flexibel an die individuelle Form des Buchsbaums anpassbar und bietet somit optimalen Schutz, ohne die Ästhetik der Pflanzen zu beeinträchtigen.

Das buxit® Netz wurde speziell entwickelt, um nicht nur den Buchsbaumzünsler, sondern auch andere Schädlinge wie Gespinstmotten und Heuschrecken abzuwehren. Dabei kommt das Netz ganz ohne den Einsatz von Chemikalien aus und stellt somit keine Gefahr für Mensch, Tier oder Umwelt dar. Die Haltbarkeit des Produkts von mindestens 8 Jahren wird durch einen integrierten UV-Schutz gewährleistet, was es zu einer langfristig lohnenden Investition macht.

Die Anwendung des buxit® Netzes ist einfach und effizient. Es kann schnell angebracht und ebenso leicht wieder entfernt werden, sodass es auch nach der Schadsaison problemlos verstaut werden kann. Durch seine Mehrfachverwendbarkeit und die lange Haltbarkeit stellt es zudem eine nachhaltige Lösung dar, die den Anforderungen moderner Gartentechnik gerecht wird.

In der Praxis hat sich das buxit® Netz bereits vielfach bewährt. Es wurde in umfangreichen Tests auf seine Effektivität hin überprüft und hat sich als zuverlässiger Schutz gegen den Buchsbaumzünsler erwiesen. Es bietet eine ressourcenschonende Alternative zu chemischen Spritzmitteln und trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck in der Gartenpflege zu reduzieren.

Die Herstellung des buxit® Netzes erfolgt in Deutschland unter strengen Qualitätskontrollen. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Netz den hohen Ansprüchen an Langlebigkeit und Funktionalität genügt. Mit diesem Produkt wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Buchsbäume und zur Erhaltung grüner Oasen geleistet.

Der effektive Schutz des Buchsbaumes, ganz ohne Chemie!

Europaweit patentierte buxit®-Abwehrspikes für den Einsatz in:

· Schlossgärten

· Historische Gärten

· Buchsbaumplantagen

· Baumschulen

· Gärtnereien

· Bauerngärten

· Privatgärten

Die JaViAs GmbH ist unter den Finalisten des TASPO Awards 2024. die wichtigste Auszeichnung der Gartenbranche. Die Lösung gegen Buchsbaumzünsler wurde mit dem 1. Preis beim Gründerpreis Rosenheim 2023 ausgezeichnet.

