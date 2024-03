Effektiver Schutz vor elektrischen und mechanischen Gefahren

MAKRO IDENT, führender Anbieter von Arbeitssicherheitslösungen, informiert über die wirksame Prävention von elektrischen und mechanischen Gefahren durch den Einsatz von Lockout-Tagout (LOTO) Systemen.

Elektrische Gefahren stellen eine erhebliche Bedrohung dar, insbesondere in Umgebungen, in denen elektrische Energie in großem Umfang genutzt wird. Der Einsatz von Lockout-Verriegelungen, Sicherheitsschlössern und Tagout-Sicherheitskennzeichnungen ermöglicht es, Stromquellen zu isolieren und ein versehentliches Einschalten während Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu verhindern. Mit Lockout-Tagout (LOTO) werden Mitarbeiter vor Stromschlägen und anderen elektrischen Risiken geschützt.

Mechanische Gefahren sind ebenfalls häufig anzutreffen, insbesondere in industriellen Umgebungen mit Maschinen und Anlagen, die potenziell gefährliche Bewegungen ausführen können. Auf der Webseite von MAKRO IDENT – lockout-tagout.de – werden die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen gegen mechanische Risiken sehr gut verdeutlicht. Durch den Einsatz von LOTO Verriegelungen können gefährliche Maschinen und Geräte sicher stillgelegt und gesichert werden, um Unfälle wie Quetschungen oder Amputationen zu verhindern.

Lockout-Tagout Verriegelungen bieten eine zuverlässige Methode, um Arbeitskräfte vor den Gefahren elektrischer und mechanischer Energie zu schützen. Sie ermöglichen es autorisierten Mitarbeitern, Energiequellen zu verriegeln und mit individuellen Vorhängeschlössern zu versehen, wodurch ein sicherer Arbeitsbereich geschaffen wird. Die Verwendung von Warnanhängern (Tagout) gibt zusätzliche Sicherheit, indem sie den Status der Verriegelung deutlich kennzeichnen und auf potenzielle Gefahren hinweisen.

„Die Implementierung eines effektiven Lockout-Tagout Programms ist von entscheidender Bedeutung, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten“, sagt Angelika Hentschel, Geschäftsführerin der MAKRO IDENT. „Unsere hochwertigen LOTO Verriegelungen und Kennzeichnungslösungen helfen Unternehmen dabei, die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu verbessern und das Risiko von Arbeitsunfällen zu minimieren.“

Mit einer breiten Palette von Verriegelungssystemen und Zubehör bietet MAKRO IDENT Lösungen für verschiedene Anwendungen und Branchen. Von Sicherheitsschlössern über Sicherheitsanhänger bis hin zu Verriegelungen und Shadowboards: das Unternehmen bietet alles, was für eine effektive Implementierung von Lockout-Tagout erforderlich ist, inklusive das Erstellen von Lockout-Tagout Sperrverfahren (Prozeduren).

Für weitere Informationen über Lockout-Tagout Verriegelungen und Arbeitssicherheitslösungen besuchen Sie bitte die Webseite von MAKRO IDENT unter lockout-tagout.de.

Über den bekannten Brady-Distirubutor selbst: MAKRO IDENT ist ein führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheitslösungen mit Sitz in Bayern. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Lockout-Tagout Equipment, Sicherheitsschilder, Safety-Druckeer, Etiketten, Bodenmarkierungen, Rohrmarkierungen und vieles mehr. MAKRO IDENT ist bestrebt, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu verbessern und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu maximieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Regionales Küchenstudio: ein Magnet für Küchenkäufer aus Tübingen Der Hamburger Hilfscent geht nach Allermöhe: Belegschaft von Gasnetz Hamburg sammelt 13.500 Euro