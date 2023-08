Effektives Energiemanagement mit dem EcoStruxure Panel Server von Schneider Electric

Digitalisierung im Schaltschrank und hoher Schutz vor Cyberangriffen

Tech-Konzern Schneider Electric präsentiert mit dem EcoStruxure Panel Server ein Ethernet-Gateway, welches die von Sensoren und intelligenten Geräten gelieferten Daten herstellerunabhängig sammelt und weitergibt. Durch die zentrale und cybersichere Erfassung von Daten wird die Sichtbarkeit innerhalb des Schaltschranks erhöht. So ist es möglich, in Wohn- und Zweckbau den Energieverbrauch durch eine konsequente Digitalisierung effektiv zu überwachen und die Betriebskontinuität zu verbessern.

Für jeden Zweck die passende Lösung

Mit dem EcoStruxure Panel Server können über Modbus RTU und Funk kommunizierende Sensoren und Messgeräte nahtlos an übergeordnete Softwarelösungen sowie Gebäudeleitsysteme angebunden und elektrische Installationen auf diese Weise unkompliziert digitalisiert und analysiert werden. Hierzu gibt das Gateway die Daten zur weiteren Auswertung über Modbus TCP an Edge-Lösungen weiter oder überträgt sie an eine Cloud-Lösung. Die Einhaltung höchster Cyber-Sicherheitsstandards wie IEC 62443 schützt die Energieverteilung dabei vor Cyberangriffen.

Das Ethernet-Gateway hat drei Versionen: Entry, Universal und Advanced. Die Basisvariante Entry ermöglicht die Einbindung von bis zu 20 drahtlosen Sensoren wie den Energiezählern (PowerTags) oder Temperaturfühlern von Schneider Electric. So trägt sie zur Überwachung des elektrischen Systems und damit zur Verhinderung von Bränden bei. Der EcoStruxure Panel Server Universal eignet sich mit seinen vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten (bis zu 100 drahtlose und 32 Modbus-Geräte), Alarm-Funktion und integriertem Webserver sowohl für das Echtzeit-Monitoring elektrischer Verteilungen als auch für das Energiemanagement. Mit der flexibelsten Variante des Gateways, Advanced, können Nutzer zusätzlich dank des umfangreichen Speichers über den integrierten Webserver Daten der letzten drei Jahre einsehen und analysieren.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenter oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

