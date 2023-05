Effizient, klimaschonend & wirtschaftlich: Innovative Energiesysteme von VISSOLAR für Wärme & Strom

Heizen & Kühlen mit dem Gesamt-Energiesystem: umweltfreundlich und sparsam zugleich

In einer Zeit, in der nachhaltige Energielösungen immer wichtiger werden, haben sich Wärmepumpen zu einer vielseitigen und umweltfreundlichen Technologie entwickelt. Wärmepumpen bieten effiziente Heiz- und Kühllösungen und reduzieren gleichzeitig die Treibhausgasemissionen. VISSOLAR führt 2023 dazu innovative und hocheffiziente Lösungen am Markt ein.

Modular & multivalent

Die Anforderungen an moderne Energiesysteme steigen kontinuierlich. Vielfach sind multivalente Lösungen gefragt, die nicht nur die Erzeugung von Wärme und Kälte, sondern auch von eigenem Strom verlangen. VISSOLAR hat sich darauf spezialisiert, die unterschiedlichsten Systemkomponenten zu einem hocheffizienten Gesamtsystem zu verbinden womit eine bis zu 100%ige Energieautarkie erreicht werden kann. Dank der modularen Komponentenauswahl kann das hochwertige Gesamtsystem an den individuellen Bedarf angepasst werden.

Wirtschaftliches Komplettsystem

Das für VISSOLAR speziell entwickelte Hydrauliksystem zählt zu den zentralen Elementen, um die kostenlose Umweltwärme von Sonne, Luft und Wasser maximal zu nutzen. Und das ganz ohne Grabungs- und Bohrarbeiten. Denn die Wärme, welche von den Hybridkollektoren aufgenommen wird, dient nicht nur zu Erwärmung der Wasserspeicher, sondern auch zur Anhebung der Rücklauftemperatur für die Wärmepumpe. Diese einzigartige und intelligente Verschaltung bietet eine hocheffiziente und zuverlässige Versorgungssicherheit für Wärme und Strom.

Durch die Integration des Stromspeichers lässt sich bei einem Netzausfall das VISSOLAR Energiesystem ohne externe Energiezufuhr (netzunabhängig) innerhalb von 15 Millisekunden weiterhin steuern, gleichzeitig wird auch die Stromversorgung des gesamten Gebäudes übernommen.

VISSOLAR Energiesysteme für eine Vielzahl von Gebäudetypen

Die Reduzierung von Treibhausgasen und der Wechsel von fossilen Brennstoffen zu alternativen, klimaschonenden Lösungen sind nicht nur im privaten Bereich, sondern auch für Gewerbe, Industrie und Kommunen ein wichtiges Thema. Dabei ist vor allem eine optimale Auslegung aller Systemkomponenten notwendig. Dieses Ziel wird bei VISSOLAR durch aufeinander abgestimmte Module für höchste Effizienz und Betriebssicherheit erreicht.

Die Nachfrage nach VISSOLAR Energiesystemen hält auch 2023 ungebrochen an. Das modulare VISSOLAR Lösungsangebot hält für nahezu alle Anforderungen Produkte und komplette Wärmepumpen-Systeme bereit, mit denen sich die Energiewende im privaten wie auch im größeren Leistungsbereich effizient und wirtschaftlich vollziehen lässt.

Weitere Informationen: www.vissolar.com

