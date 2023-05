Meisterbetrieb für Orthopädie-Schuhtechnik Vilgis: Spezialist für gesunde Füße

Ob maßgefertigte orthopädische Schuhe oder Schuheinlagen, ob Kompressionsstrümpfe oder Schuh- und Lederreparaturen – der Meisterbetrieb Orthopädie-Schuhtechnik Vilgis in Aglasterhausen hilft weiter.

Der Spezialist in Aglasterhausen für rundum gesunde Füße ist der Meisterbetrieb Orthopädie-Schuhtechnik Vilgis. Zum breiten Leistungsangebot gehören orthopädische Schuhe nach Maß, perfekt passende Schuheinlagen, eine große Auswahl an Kompressionsstrümpfen, Fuß- und Kniebandagen sowie Orthesen, Diabetesversorgungen, Schuh- und Lederreparaturen, Schuhzurichtungen, eine Körper- und Ganganalyse sowie eine umfassende Schuh- und Fußberatung. Der individuelle Service wird ohnehin großgeschrieben, um Kundinnen und Kunden die bestmögliche Lösung für ihre persönlichen Bedürfnisse zu liefern. Die orthopädischen Schuhe werden nach traditioneller Handarbeit in der eigenen Werkstatt präzise gefertigt. Moderne Geräte und Methoden gewährleisten optimale Ergebnisse. Und orthopädische Schuhe müssen nicht klobig sein! Der Meisterbetrieb Orthopädie-Schuhtechnik Vilgis hält einen vielseitigen Katalog moderner Modelle bereit. Auch Schuheinlagen werden nach Maß gefertigt. Sie bieten angenehme Entlastung für Alltag, Sport und Freizeit. Für jeden Anspruch gibt es das passende Modell. Bei Problemen mit Füßen, Knien, Hüfte oder Rücken lohnt sich ein Besuch im Fachgeschäft des Meisterbetriebs. Das erfahrene und freundliche Fachpersonal hilft gerne weiter. Die vielfältigen Serviceleistungen ermöglichen eine individuell abgestimmte Versorgung, die den Schmerzen entgegenwirken kann. Auch beim diabetischen Fußsyndrom bietet der Meisterbetrieb eine kompetente Beratung an. Diese kann auch telefonisch erfolgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vilgis Orthopädie-Schuhtechnik

Herr Klaus Ebert

Hauptstraße 19A

74858 Aglasterhausen

Deutschland

fon ..: 06262/918519

web ..: http://www.orthopädieschuh-vilgis.de

email : orthopaedie-vilgis@t-online.de

Der Meisterbetrieb für Orthopädie-Schuhtechnik Vilgis in Aglasterhausen ist spezialisiert auf orthopädisches Schuhwerk. Mit seinem breiten Leistungsspektrum bietet er eine individuelle Betreuung an.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

