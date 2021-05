Naturfuß – Barfußschuhe für gesunde (Kinder-)FÜße

Seit September 2020 gibt es Barfußschuhe online wie auch als Ladengeschäft im Herzen Bobingens bei Augsburg. Barfußschuhe ist dabei nicht nur ein Trend, sondern eine ernstzunehmende Schuhrevolution.

Aus dem reinen Onlineshop und Ladengeschäft für Umstandsmode und Stillmode momelino wurde bereits im September 2020 momelino & Naturfuß – zwar lokal im Herzen Bobingens bei Augsburg unter einem Dach, aber mit zwei verschiedenen Onlineshops. Unter der Webadresse naturfuss-shop.de erhält man Barfußschuhe für Kinder, Damen und Herren.

Barfußschuhe ist dabei nicht nur ein Trend, sondern eine ernstzunehmende Schuhrevolution. Wir vertreten die Philosophie der Schuh muss sich perfekt an den Fuß anpassen und nicht anders rum. Leider sind in Deutschland Schuhgrößen nicht genormt, auch sind konventionelle Schuhe den meisten Füßen zu schmal. Aus diesem Grund messen wir mit Hilfe mehrerer Messgeräte die Innenschuhlänge sowie die Innenschuhbreite exakt aus. Auch die Füße unserer Kunden messen wir akribisch in Fußlänge und -breite aus. Mit unserem speziell entwickelten Schuhfinder können wir anhand dieser Maße den perfekt passenden Schuh ermitteln. Dieser zeichnet sich darin aus, dass er 12-17mm länger und 2-4mm breiter ist als der Fuß.

Barfußschuhe Kinder: Gerade zum Start in die Laufwelt sind perfekt passende Lauflernschuhe essentiell. Kinder lernen das Laufen nicht durchs abgucken von den Großen, sondern durchs Spüren des Untergrundes. Circa 80 verschiedene Bestandteile des Fußes arbeiten für einen sicheren Halt und perfekte Balance auf zwei Beinen. Diese gilt es zu trainieren. Daher zeichnen sich alle Barfußschuhe unter anderem durch eine 2-6mm dünne Sohle ohne Fußbett aus, sowie einer breiten Zehenbox, so dass auch diese sich aufspreizen können. Dadurch sind Barfußschuhe die idealen Lauflernschuhe für Kinder.

Ab Oktober 2021 gibt es online wie auch lokal vor Ort Minimalschuhe für Damen und Herren zu erwerben.

Wir haben ein umfangreiches Sortiment von verschiedenen Marken und es werden stets mehr.

Da das Thema Barfußschuhe und richtiges Messen von Füßen sehr komplex ist, haben wir für alle online Kunden nicht nur ein Anleitungsvideo auf der Homepage, sondern bieten auch über verschiedene Kanälen wie zum Beispiel Whatsapp, Instagram, Facebook oder klassisch per Mail oder Telefon Beratung an.

Aktuell einzigartig ist die Möglichkeit gratis zu retournieren.

Mehr Informationen finden Sie unter www.naturfuss-shop.de oder unter hallo@naturfuss-shop.de



