Gesunde Öle

Immer für Sie da

Welche Öle dürfen in den Speiseplan eingebaut werden?

Viele Menschen lieben es sich, mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Der Grund liegt laut aktuellen Umfragen nicht mehr nur darin, Gewicht zu verlieren, sondern vor allem auch gesund und fit zu bleiben. Dank der großen Auswahl an gesunden Lebensmitteln ist es heutzutage leicht, den Fokus auf vollwertige Lebensmittel zu richten. Auch wenn die Meinungen stark auseinandergehen, was nun gesund ist und was nicht, gibt es ein paar allgemeingültige Aussagen. Je natürlicher das Lebensmittel ist, desto gesünder und besser ist es für den Körper. Neben Obst, Gemüse, Vollkornprodukten sowie Hülsenfrüchten gehören auch fettreiche Lebensmittel wie gesunde Öle, Nüsse oder Samen dazu. Die Fettsäuren sind wichtig für einen gesunden Stoffwechsel.

Welche Öle sind gut für den Körper?

Besonders gesunde Öle enthalten einen großen Anteil an ungesättigten Fettsäuren (zum Beispiel Omega 3-Fettsäuren). Diese sind essenziell für den Körper: Sie sind dafür zuständig, den Cholesterinspiegel zu senken und das Blut flüssiger zu machen. Zu diesen Ölen gehören beispielsweise das Traubenkernöl, Olivenöl, Rapsöl, Erdnussöl – sie enthalten hohe Mengen an einfach sowie mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Diese Öle dürfen in dem Fall aber nicht zu hoch erhitzt werden.

Um das richtige Öl für den Alltag zu finden, müssen folgende Faktoren beachtet werden:

* Möchte das Öl zum Braten genutzt werden, muss ein hoher Rauchpunkt vorhanden sein. Das heißt, dass das Öl erst ab einer bestimmten Gradanzahl zu rauchen beginnt. Ab diesem Zeitpunkt kommt es dazu, dass schädliche Stoffe gebildet werden. Um ein gesundes Gericht zuzubereiten, sollte dieser Punkt jedoch nicht erreicht werden. Arganöl, Erdnussöl, Kokosöl oder Sesamöl haben sehr hohe Rauchpunkte (über 200 Grad).

* Wer das Öl hingegen für die Rohkostküche nutzt, kann auch zu Ölen greifen, die einen niedrigen Rauchpunkt haben, zum Beispiel Rapsöl (nativ), Traubenkernöl usw.

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist: Von vielen Ölen gibt es eine Variante, die sich gut zum Braten eignet (zum Beispiel raffiniertes Erdnussöl), während das native Erdnussöl für die kalte Küche genutzt werden kann. Darauf sollte beim Kaufen unbedingt geachtet werden.

Und natürlich gibt es noch mehr Öle, die unsere Gesundheit fördern.

Veröffentlicht auf : https://www.sinsheim-lokal.de/https-www-sinsheim-lokal-de-besonderes-oel/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SHG-PR

Frau Andrea Koch

Otto-Suhr-Allee 115

10585 Berlin

Deutschland

fon ..: 0178326523572

web ..: http://shg-pr.com

email : andrea@shg-pr.com

Immer für Sie da

Pressekontakt:

Presseagentur SHG-PR

Frau Andrea Koch

Otto-Suhr-Allee 115

10585 Berlin

fon ..: 0178326523572

email : andrea@shg-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lesen Sie auf Wo Was auch:

Gesunde und simple Gewichtsreduktion für Personen über 35 Jahre

Wie schön wäre es, wenn Sie auch noch Fett verbrennen könnten während Sie schlafen? Wollen Sie mär erfahren wie dies mit einen kostenlosen Ratgeber möglich ist?...



Gesunde Ernährung

Auf den neusten Stand...



Das gesunde Home Office

Um auch von Zuhause gesund und komfortabel arbeiten zu können ist die richtige Ausstattung essenziell. Die Quinta GmbH bietet eine umfangreiche Palette an ergonomischen Produkten....



3 Tipps für gesunde Gelenke

Mit zunehmendem Alter lässt häufig die Mobilität nach und die Gelenke fangen an zu schmerzen. Doch das muss nicht sein: Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Gelenke gesund halten....



Gesunde und normale Goldpreiskorrektur

Korrekturen gibt es immer wieder mal. Das Ende der Goldpreisrally, wenn der Goldpreis etwas abrutscht, bedeutet dies keinesfalls....



IKST für eine gesunde Männlichkeit

Toxische Maskulinität ist in unserer Gesellschaft ein großes Problem - die Selbstmordrate von Männern liegt rund dreimal höher als die von Frauen. Das IKST hilft Männern, sich selbst zu entdecken....





Bitcoin in neuen Sphären