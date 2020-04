Das gesunde Home Office

Um auch von Zuhause gesund und komfortabel arbeiten zu können ist die richtige Ausstattung essenziell. Die Quinta GmbH bietet eine umfangreiche Palette an ergonomischen Produkten.

Jena, 09. April 2020 – Aufgrund der aktuellen Corona Krise arbeiten mehr Menschen denn je von Zuhause. Da diese Umstellung innerhalb kurzer Zeit geschah, sind viele heimische Arbeitsplätze eher spärlich ausgestattet. Das fehlende Zubehör führt zwangsläufig zu gesundheitlichen Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich sowie in den Armen. Deshalb ist es umso wichtiger, Mitarbeiter auch im Home Office mit passenden ergonomischen Lösungen zu unterstützen.

Für einen ergonomischen Arbeitsplatz ist zunächst eine aufrechte Sitzposition empfehlenswert, während die Unterarme entspannt auf dem Tisch liegen und die Schultern locker herabhängen. Wichtig ist hierbei auf die korrekte Sitzhöhe zu achten, sofern diese eingestellt werden kann. Der Bildschirm befindet sich idealerweise auf Augenhöhe. Für Laptops eignen sich Laptopständer, die in verschiedene Positionen gebracht werden können. Wer mit einem externen Monitor arbeitet, kann diesen mit einer Monitorhalterung auf die richtige Höhe bringen. Externe Geräte, wie die Tastatur und die Maus, werden nah am Körper platziert, sodass man komfortabel im eigenen Bewegungsradius arbeiten kann. Dokumente werden am besten zwischen der Tastatur und dem Bildschirm platziert, Dokumentenhalter helfen dabei. Außerdem sind kurze Mikropausen sowie regelmäßiges Aufstehen und Entlasten der Muskulatur empfehlenswert und wichtig.

Ab sofort sind bei der Quinta GmbH zwei ergonomische Sets erhältlich, die das Home Office ideal ergänzen. Das Basic Set besteht aus der kabellosen Jenimage Aluminium Tastatur (QWERTZ) und der kabellosen Jenimage Vertikal Maus für Rechtshänder. Zudem bieten wir ein Pro Set an, in dem zusätzlich die Jenimage ME120TK Tischhalterung für einen Monitor enthalten ist.

Die beiden Jenimage Home Office Ergo Sets sowie weitere Lösungen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung wie Dokumentenhalter oder Laptopständer können vom Fachhandel direkt über Quinta oder über www.quinta.biz für Endkunden bezogen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Quinta GmbH

Frau Evelin Arndt

Leutragraben 1

07743 Jena

Deutschland

fon ..: 036415733855

web ..: http://www.quinta.biz

email : marketing@quinta.biz

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Software und Zubehör.

