Die medizinischen Fachgebiete der Orthopädie und Chirurgie sind mit ihren spezifischen Krankheitsbildern sehr komplex und erfordern ein hohes Maß an Fachkompetenz und Know-how. Nicht selten nehmen Patienten hierfür weite Wege auf sich, um eine Linderung ihrer gesundheitlichen Beschwerden zu erlangen. Die Orthopädie Chirurgie Erlangen-Ebermannstadt versteht sich als Spezialist, der in den einzelnen Bereichen der chirurgischen Orthopädie über eine gesuchte, langjährige Expertise verfügt. Dabei ist die medizinische Einrichtung in ganz Deutschland für Patienten ein wichtiger Ansprechpartner. Zielgerichtete Behandlungsmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Versorgung und stellen Patienten eine schnelle Genesung in Aussicht.

Breites Spektrum an Behandlungstherapien für Krankheitsbilder, die einen Orthopädie-Chirurgen erfordern

In das umfangreiche Tätigkeitsfeld der Orthopädie Chirurgie Erlangen-Ebermannstadt fallen eine Vielzahl von Erkrankungen, die mit dem Knie, dem Fuß, der Hüfte, der Hand oder der Schulter im Zusammenhang stehen. Leidet man unter einer orthopädischen Erkrankung im Bereich des Ellenbogens oder der Wirbelsäule? Auch hierfür ist die Orthopädie Chirurgie Erlangen-Ebermannstadt der richtige Ansprechpartner. Des Weiteren kann man sich mit einer Erkrankung der Gefäße von den fachkompetenten und erfahrenen Spezialisten in Erlangen-Ebermannstadt behandeln lassen. Eine Besonderheit der Mediziner ist, dass neben der allgemeinen Chirurgie auch für die Sportorthopädie umfassende Spezialkenntnisse vorhanden sind. Je nachdem, welche Therapieform Ihre Erkrankung im individuellen Fall erfordert, können operative Verfahren oder spezielle Behandlungstherapien eingesetzt werden.

Ganz gleich, ob es sich um eine Erkrankung oder eine durch einen Unfall entstandene Verletzung handelt: Die Orthopädie Chirurgie Erlangen-Ebermannstadt hebt sich mit ihren für diesen Fachbereich erforderlichen Spezialkenntnissen von den Leistungen eines Allgemeinmediziners oder klassischen Orthopäden ab. Wer bei seiner Gesundheit keine Kompromisse eingehen möchte, ist mit dem Leistungsangebot des Erlanger Experten-Teams gut beraten.

Vor jeder Behandlung die richtige Diagnose

Um Ihnen eine zielgerichtete Behandlung zusichern und für eine möglichst schnelle Genesung sorgen zu können, führen die Spezialisten der Orthopädie Chirurgie Erlangen-Ebermannstadt bei Ihnen zunächst eine eingehende Gesundheitsuntersuchung durch. Auf diese Weise ist es möglich, sich zuvor ein umfassendes Bild von der gesundheitlichen Ist-Situation verschaffen zu können. So lässt sich die richtige Methode für eine Behandlung finden.

Die Gemeinschaftspraxis OC Erlangen-Ebermannstadt ist ein Zusammenschluss von Spezialisten auf dem Gebiet der Orthopädie und Chirurgie. Der hohe Spezialisierungsgrad des Ärzteteams in Verbindung mit modernster Ausstattung ermöglicht Ihnen eine umfassende und zeitgemäße Behandlung auf höchstem Niveau. Neben der Behandlung von akuten Beschwerden steht Ihnen die Gemeinschaftspraxis OC Erlangen-Ebermannstadt täglich auch mit Spezialsprechstunden aus der allgemeinen Orthopädie und Sportorthopädie zur Verfügung. Diese umfassen die Gebiete der operativen und nicht-operativen Behandlung von orthopädischen Erkrankungen der Wirbelsäule, der Schulter, der Hüfte, des Knies, der Hand und des Fußes.

