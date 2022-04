Herr Joachim Hess unterstützt das Team vom Orthopädie Zentrum Bonn

Das Orthopädie Zentrum Bonn bekommt Zuwachs von dem qualifizierten und erfahrenen Joachim Hess und freut sich über seine Unterstützung.

Seit dem 1 Juli 2021 hat das Orthopädie Zentrum Bonn ein neues Teammitglied. Den Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie, Notfallmedizin und Fuß- und Sprunggelenkchirurgie mit erstklassigem Werdegang Herr Joachim Hess.

Bonn, 23. Februar 2022

Berufliche Laufbahn von Herrn Joachim Hess:

Nach seinem Medizinstudium an der Hochschule Mainz 1987 – 1993 absolvierte der Mediziner seine Facharztausbildung an unterschiedlichen Standorten zwischen 1994 – 2005.

1994 – 1995 Chirurgie und Anästhesie in Meisenheim

1995 – 2005 Bauch-, Gefäß- und Unfallchirurgie in München mit Erlangung der Anerkennung zum Facharzt für Chirurgie 2004 und der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.

In seiner Facharzttätigkeit konnte er weitere Erfahrungen in Deutschland und Frankreich sammeln.

2005 – 2009 Assistenzarzt in Bad Bergzabern mit Erlangung der Schwerpunktbezeichnung Unfallchirurgie im Jahr 2009.

2009 – 2011 Oberarzt der Unfallchirurgie in Wissembourg/Frankreich.

2011 – 2021 Facharzt im Bewegungs- und Fußzentrum Köln mit Ausbildung zum Spezialisten für

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie.

Neben seinen zahlreichen Expertenweiterbildungen ist er Mitglied in den wichtigsten chirurgischen und orthopädischen Verbänden.

Im Orthopädie Zentrum Bonn ist er auf die nichtoperative und operative Behandlung von orthopädischen Erkrankungen des Bewegungsapparates mit Schwerpunkt auf Fuß- und Sprunggelenkerkrankungen spezialisiert.

Sein Eintrag in der Ärzte Suchmaschine Jameda hat mit 67 Bewertungen die Bestnote 1,4 erhalten. In den Beurteilungen der Patienten wird seine fachliche Kompetenz sowie seine Menschlichkeit in den Vordergrund gestellt.

Das Team vom Orthopädie Zentrum Bonn unter der Leitung des Gründers Dr. med. Janusz Pieczykolan freut sich auf die Unterstützung durch den engagierten Facharzt.

Zu den Hauptaufgaben der Praxis gehört die Behandlung von:

Arthrose aller Gelenke

Sehnenbeschwerden

Fußprobleme/-erkrankungen

Knieschmerzen

Osteoporose

Rückenschmerzen

Schulterschmerzen

Sprechstunden:

Montag

08:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00

Dienstag

08:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00

Mittwoch

08:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00

Donnerstag

08:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00

Freitag

08:00 – 15:30

Kontakt:

Orthopädie Zentrum Bonn

Dr. Janusz Pieczykolan & Kollegen

Bornheimer Straße 135-137

53119 Bonn

Telefon 0228 / 24 99 19 0

Telefax 0228 / 24 99 19 19

info@orthopaedie-zentrum-bonn.de

www.orthopaedie-zentrum-bonn.de

