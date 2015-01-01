Effizient, nachhaltig, sicher: Gistex überzeugt bei Bodenverdichtung für neue Wohnanlage

(vz). Beim Bau einer neuen Wohnanlage in Klingenberg/ Main setzt der Bauträger auf modernste Technik:

Die Bodenverdichtung mit dem Additiv Gistrong des südhessischen Unternehmens Gistex zeigt, wie innovative Verfahren die Baubranche nachhaltig verändern – effizient, umweltschonend und wirtschaftlich. Das Odenwälder Unternehmen Gistex hat sich auf die Verbesserung von Bodenqualität spezialisiert. Es wendet seine Technologie überall dort an, wo die Optimierung der Bodenqualität für den späteren Aufbau essentiell ist. Im unterfränkischen Klingenberg entsteht nahe des Mains eine Wohnanlage mit 42 Wohneinheiten sowie einer Pflegeschule. Aufgrund der instabilen Bodenverhältnisse vor Ort war eine gründliche und leistungsfähige Bodenverbesserung entscheidend._

Einsparungen im sechsstelligen Bereich Einer der großen Vorteile war, das Gistex für eine tiefenwirksame Bodenverdichtung sorgt, ohne einen aufwendigen Bodenaustausch vornehmen zu müssen. Durch das Einbringen des umweltfreundlichen Additivs Gistrong entfallen somit zahlreiche Lkw-Bewegungen, Entsorgung des Erdreichs sowie das Neuaufbringen von Schotter. Mit Gistrong bleibt der natürliche Boden weitgehend erhalten – bei gleichzeitig deutlich verbesserter Stabilität. Für die Wohnanlage in Klingenberg bedeutete das: kürzere Bauzeit, geringere Materialkosten und ein solides Fundament für Jahrzehnte. So konnten laut Bauleiter Eduard Wigowski Kosten im sechsstelligen Bereich eingespart werden.

Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung:

Der Verzicht auf großflächige Erdbewegungen spart nicht nur Kosten, sondern auch CO?. „Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden konnten wir zudem den Einsatz schwerer Maschinen sowie Transportfahrten deutlich reduzieren“, sagt der verantwortliche Bauleiter Eduard Wigowski. Das Gistex-Verfahren leistet so einen wichtigen Beitrag zu umweltbewusstem Bauen. Zudem konnte der Materialeinsatz bei der Erstellung der Bodenplatte massiv reduziert werden. Nach der Überprüfung eines Statikers konnte die Bodenplatte von 70 auf 50 cm reduziert werden.

Zeitgewinn für den Baufortschritt:

Innerhalb weniger Tage war das gesamte Areal von etwa 4.300 Quadratmeter verdichtet und für die nächsten Bauschritte vorbereitet – ein enormer Vorteil im engen Zeitplan des Projekts. Die schnelle Einsetzbarkeit und Flexibilität von Gistrong macht das Verfahren besonders attraktiv für den Wohnungsbau.

Erprobte Technik mit Zukunftspotenzial:

Gistrong hat sich bereits bei zahlreichen Bauprojekten bewährt. Auch in Klingenberg zeigt sich: Die Technologie ist zuverlässig, präzise und wirtschaftlich. Planer, Bauleiter und Investoren profitieren gleichermaßen von einem klar kalkulierbaren und zukunftsfähigen Verfahren.

Fazit:

Mit der Bodenverdichtung durch Gistrong wurde in Klingenberg ein wichtiger Grundstein für nachhaltigen und effizienten Wohnungsbau gelegt. Die Technologie vereint ökologische Verantwortung mit technischer Innovation – und bietet neue Perspektiven für moderne Bauprojekte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gistex GmbH

Herr Franz Steiger

Helmholtzstraße 1A

64711 Erbach

Deutschland

fon ..: 06062 956260

web ..: https://gistex.de

email : info@gistex.de

Über die GISTEX GmbH: Die GISTEX GmbH mit Sitz im südhessischen Erbach wurde 2017 gegründet. Ihre Mission: Bodenverbesserung auf umweltverträgliche, nachhaltige Weise. Um dies zu erreichen, wird der vorhandene Boden mit Zement und mit dem Additiv „Gistrong“ vermischt und dabei ein tragfähiger Unterbau hergestellt. Dadurch wird die Sanierung aber auch der Neubau von Straßen und Wegen deutlich kostengünstiger, schneller und ökologischer, da große Mengen an CO2 während der Bauphase eingespart werden können. Bei einem eventuellen Rückbau zu einem späteren Zeitpunkt muss das Erdreich nicht entsorgt werden. Wenn gewünscht, kann der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden (z.B. bei Baustraßen). Das Additiv „Gistrong“ ist mehrfach auf Umweltverträglichkeit überprüft und von unabhängigen Instituten zertifiziert worden.

Pressekontakt:

vz marketing

Herr Volker Zaborowski

Am Wingert 7

35444 Biebertal

fon ..: 01713852862

email : kontakt@vz-marketing.de

