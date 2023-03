EGroupware 23.1 veröffentlicht

Die EGroupware GmbH veröffentlicht EGroupware 23.1 mit einer generalüberholten Codebasis. Neben einer Arbeitszeiterfassung unterstützt die neue Version Dateimanagement Quotas für Benutzer und Gruppen.

Zeiterfassung und Timer für Projektarbeit

Am 13. September 2022 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden, dass Arbeitgeber in Deutschland künftig dazu verpflichtet sind, ein System zur Erfassung der Arbeitszeit einzuführen. EGroupware-Kunden müssen dafür keine neue Lösung einrichten oder kaufen – die Arbeitszeiterfassung ist in Version 23.1 bereits integriert. Benutzer*innen sehen direkt nach dem Einloggen einen Dialog, über den sie ihre Arbeitszeit starten können. Ein Klick reicht, und die Arbeitszeiterfassung läuft dezent im Hintergrund.

Die Schaltfläche für den Zeitnehmer befindet sich oben rechts im Menü direkt neben der Suchfunktion. Ein Klick darauf öffnet einen Dialog zum Pausieren, Fortsetzen und Stoppen der Arbeitszeit. Hier gibt es einen weiteren Timer für projektbezogene Arbeit. Beide Zeiterfassungen kooperieren mit dem EGroupwareStundenzettel. Der Projekt-Timer integriert sich auch in andere EGroupware-Module; Benutzer*innen können ihn z. B. aus dem Ticketsystem oder dem Projektmanager heraus starten. Die Groupware fragt nach, wenn die Arbeitszeiterfassung ungewöhnlich lange läuft. Beide Timer unterstützen auch das nachträgliche Ändern von Einträgen. EGroupware zeigt solche Nachbearbeitungen an.

Neuerungen für den Mailclient und Dateimanager

Der EGroupware-Mailclient wirkt in seiner dreispaltigen Ansicht aufgeräumter und übersichtlicher. Dazu kommt ein neues Mailadressen-Widget. Es übernimmt Daten aus der Mail ins Adressbuch und öffnet die CRM-Ansicht per Klick auf den Avatar. Außerdem neu in der Mail-App: Benutzer*innen können angehängte Office-Dokumente direkt in Collabora Online im Browser öffnen, lesen und bearbeiten.

Die Entwickler haben weiterhin ein neues Feature eingeführt, von dem besonders Administratoren großer Umgebungen mit vielen Benutzerkonten profitieren. EGroupware 23.1 führt eine Quota im Dateimanager ein und begrenzt damit den Speicherplatz für einzelne Benutzer oder Gruppen. Der Dateimanager informiert ab sofort per Push-Benachrichtigung über neu hochgeladene Dateien.

OAuth für Microsoft 365 und Gmail

Die OAuth-Authentifizierung macht es möglich: Benutzer*innen können eine Anwendung autorisieren, auf die eigenen Daten bei einem anderen Dienst zuzugreifen. Eine Authentifizierung per Passwort entfällt damit. EGroupware 23.1 unterstützt die OAuth-Authentifizierung für Microsoft- und Google-Mail-Konten; es findet keine Speicherung des Kennworts in EGroupware statt. Ein Assistent unterstützt bei der Einrichtung.

Web Components und Lit

EGroupware 23.1 hat eine generalüberholte Codebasis. Die Entwickler haben vor allem die in JavaScript implementierten Funktionen und Features modernisiert. Dabei setzen sie auf Web Components und die Bibliothek Lit. Web Components sind Codeblöcke, die den inneren Aufbau von HTML-Elementen inklusive CSS und JavaScript gruppieren. Auf diese Weise entstehen wiederverwendbare, standardisierte UIKomponenten, die unabhängig vom Framework einsetzbar sind. Einmal geschriebener Code kann damit an beliebig vielen Stellen verwendet werden. Lit ist ein schnelles und schlankes Framework zum Erstellen von Web Components. Es sorgt unter anderem dafür, dass nur die tatsächlich geänderten Komponenten an den Browser weitergegeben werden.

„Diese zukunftsfähigen Technologien sorgen dafür, dass unsere Software auch in fünf Jahren noch zeitgemäß ist“, sagt Ralf Becker, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der EGroupware GmbH.

Alle diese Änderungen im Hintergrund sorgen für mehr Benutzerfreundlichkeit an der Oberfläche. Die Felder und Beschriftungen in den Dialogen der EGroupware-Module sind besser ausgerichtet. Für die klareren Strukturen ist das CSS Flexible Box Layout (kurz CSS Flexbox) verantwortlich, das zusammen mit Lit Einzug gehalten hat. Das Erzeugen von variablen und responsiven Layouts wird damit deutlich einfacher, denn CSS Flexbox ordnet die Elemente auf zwei Achsen (horizontal und vertikal) innerhalb einer Box an.

Neue Features und Funktionen

Die Entwickler*innen haben auch die Widgets und Icons verbessert. Für viele grafische Elemente setzt EGroupware jetzt auf das SVG-Format. Das Einstellen der Schriftgröße ist ein wichtiger Schritt in Richtung Barrierefreiheit und ebnet den Weg für die geplante Screenreader-Unterstützung. Die mobile Ansicht unterstützt ab sofort Drag & Drop, was beispielsweise die Arbeit mit dem Kanban-Board auf einem Tablet vereinfacht. In den Import-Dialogen können Benutzer*innen jetzt einen anderen Eigentümer definieren. Alle Module können eine Kanban-Spalte aktivieren – so ist auf einen Blick klar, zu welchem Kanban-Board ein Ticket, Projekt, Kontakt oder eine Aufgabe gehört.

EGroupware 23.1: https://www.egroupware.org/de/egroupware-23-1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EGroupware GmbH

Frau Birgit Becker

Leibnizstrasse 17

67663 Kaiserslautern

Deutschland

fon ..: +49 631 31657-0

fax ..: +49 631 31657-26

web ..: https://www.egroupware.org

email : info@egroupware.org

Die EGroupware GmbH aus Kaiserslautern entwickelt die gleichnamige Groupware-Lösung. Die OpenSource-Software integriert andere Open-Source-Komponenten wie etwa ein Online Office nahtlos in die eigene Weboberfläche. EGroupware läuft wahlweise on-premises oder in einer deutschen Cloud. Bereits seit über 15 Jahren bietet das Team um Birgit und Ralf Becker professionellen Support für EGroupware.

Integrativ, flexibel und sicher: Unternehmenssoftware made in Germany.

Pressekontakt:

EGroupware GmbH

Frau Birgit Becker

Leibnizstrasse 17

67663 Kaiserslautern

fon ..: +49 631 31657-0

email : info@egroupware.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Predictmedix lanciert erste KI-gestützte mobile App zur Erkennung von Alkoholkonsum