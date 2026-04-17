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Ehrenamt ist kein Sprint: Rednerin Natalie Molker zeigt Vereinen und Unternehmen, was Menschen wirklich bindet
Keynote beim SV Schemmerhofen am 17.04.2026: Natalie Molker spricht über Ehrenamt, Teamkultur, Mitarbeiterbindung und Führung. Impulse, die berühren und umsetzbar sind, buchbar für Verbände, Firmen.
Schemmerhofen, Baden-Württemberg, 17.04.2026
Beim Jahresabend des SV Schemmerhofen hielt Vortragsrednerin und Keynote Speakerin Natalie Molker einen Impulsvortrag zu Ehrenamt, Wertschätzung, Mitarbeiterbindung und Führung. Rund 110 Gäste waren dabei, Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser, Präsident Michael Kolb und der ehemalige Präsident Matthias Brugger.
Tappeser betonte, wie herausfordernd die Zeit für Ehrenamtliche ist und wie unverzichtbar ihr Beitrag bleibt.
Molker eröffnete mit einer Geschichte: Ein Kind sagt, sein Vater habe einen normalen Job, doch wenn er nach Hause komme, sei er einfach da. Die anderen Kinder antworten: „Wow, dein Vater hat den großartigsten Job.“ Zeit als höchste Form von Wertschätzung wurde zur Leitidee des Abends.
Als ehemalige Profi Tänzerin und zwölf Jahre ehrenamtlich aktiv verdichtet Molker ihre Erfahrung im TANZ Prinzip: Team, Achtsamkeit, Nordstern, Zeit. „Gemeinschaft trägt nicht die perfekte Organisation. Sie trägt das Gefühl: Ich werde gesehen und wertgeschätzt. Ich gehöre dazu.“ Ohne Menschen existiert kein Vereinsleben. Wer Zeit schenkt, schenkt Lebenszeit und genau das macht Ehrenamt so wertvoll.
Teilnehmende beschrieben den Vortrag als berührend, zum Nachdenken und als umsetzbar, dank der vier Tools, die Natalie Molker mitgab. Der Transfer ins Unternehmen ist direkt: Präsenz, Kommunikation und Wertschätzung entscheiden, ob Engagement bleibt, im Verein ebenso wie im Team.
Natalie Molker ist als Vortragsrednerin und Gastrednerin buchbar für Jahresauftakte, Vereinsabende und Unternehmensveranstaltungen. E-Book: Ehrenamt ist ein Tanz. Kein Sprint ist kostenlos erhältlich unter:
www.natalie-molker.com
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Frau Natalie Molker
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Natalie Molker ist Keynote Speakerin, Vortragsrednerin, Rednerin und Trainerin für Präsenz, Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Sie zeigt Führungskräften, Teams sowie Expertinnen und Experten, wie Kompetenz sichtbar wird, besonders dann, wenn es wirklich zählt: in Meetings, Präsentationen, Pitches und auf der Bühne. Ihr Schwerpunkt ist eine abrufbare Präsenz, die auch unter Druck trägt.
Buchbar als Gastrednerin und Keynote Speakerin für Jahresauftakte, Vereinsabende, Verbandstreffen, Sportehrungen, Kongresse, Tagungen, Kick off Events und Unternehmensveranstaltungen.
Kontakt: www.natalie-molker.com | info@natalie-molker.com | +49 176 96972630
Das kostenfreie E-Book „Ehrenamt ist ein Tanz. Kein Sprint.“ ist verfügbar unter:
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