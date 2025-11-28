Natalie Molker berührt mit ihrer Keynote bei der Sportlerehrung Biberach

Pressemitteilung zur Sportlerehrung Biberach (28.11.2025): Keynote von Natalie Molker zu Präsenz, Körpersprache & mentaler Stärke

„Gewinner erkennt man vor dem ersten Schritt – Verlierer auch.“

Natalie Molker berührt bei der Sportlerehrung Biberach – und zeigt mit der Wonder-Woman-Pose, wie man sich vor dem Start innerlich stärkt

Biberach an der Riß, 28.11.2025 – Es war ein Abend voller Anerkennung, Stolz und echter Emotionen: Bei der 49. Sportlerehrung der Stadt Biberach wurden 115 Sportlerinnen und Sportler sowie sechs Ehrenamtlicheausgezeichnet. Mit ihrer Keynote „Gewinner erkennt man vor dem ersten Schritt – Verlierer auch.“ setzte die Biberacher Keynote-Speakerin Natalie Molker einen Impuls, der im Saal spürbar nachhallte – weil er nicht nur über Leistung sprach, sondern über den Moment davor.

Denn bevor ein Wettkampf beginnt, bevor ein Gespräch startet, bevor jemand den Raum betritt, passiert etwas Entscheidendes: die innere Entscheidung, ob man sich aufrichtet – oder klein macht. Molker machte deutlich, dass Wirkung nicht erst mit dem ersten Wort beginnt. Sie entsteht in Sekunden über Haltung, Blick, Stimme und Energie.

„Präsenz schafft Wirkung, charismatische Ausstrahlung schafft Vertrauen. Beides ist trainierbar – über Körper, Stimme und Mindset“, so Molker.

Sieben Sekunden Stille – und der innere Kritiker übernimmt

Der emotionale Kern der Keynote war eine persönliche Szene aus Molkers Tanzstudium: Eine öffentliche Prüfung, Applaus nach der Performance – und dann Stille. Sieben Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten. Nicht, weil Publikum oder Prüfer kritisch waren, sondern weil der innere Dialog losging: „Du schaffst das nicht. Du bist zu alt. Du warst nicht im Takt.“

Molker nutzt diesen Moment als Wendepunkt, weil viele ihn kennen: Du hast geliefert – und trotzdem zieht dich eine Stimme in dir nach unten. „Manchmal ist der innere Kritiker lauter als der lauteste Applaus“, sagt sie. Und genau deshalb müsse mentale Stärke vor dem entscheidenden Moment trainiert werden – damit man im Startmoment nicht gegen sich selbst kämpft.

Powerposen: Die Wonder-Woman-Pose als sichtbares Symbol für Superkräfte

Besonders eindrücklich: Molker machte ihre Botschaft nicht nur hörbar, sondern sichtbar. Passend zu ihrem Konzept der „Superkräfte“ trat sie mit einem Wonder-Woman-Kostüm auf – als Symbol für das, was in jedem Menschen steckt, wenn innere Klarheit nach außen trägt.

Die Wonder-Woman-Powerpose – aufrecht stehen, Brustkorb offen, Hände in die Hüfte, Blick nach vorn – wurde dabei zur Metapher: nicht für „Show“, sondern für eine innere Entscheidung. Molker erklärte, warum eine bewusste Haltung den eigenen Zustand verändern kann: Wer sich körperlich aufrichtet, fühlt sich oft mental stabiler – und wirkt sofort klarer.

Von Kirgistan nach Deutschland: Warum Molker Körpersprache „lesen“ lernte

Natalie Molker ist eine leidenschaftliche Keynote-Speakerin und Expertin für Präsenz, Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Geboren in Kirgisistan, kam sie mit 16 Jahren nach Deutschland und baute sich ihren Weg Schritt für Schritt auf – vom beruflichen Einstieg bis zur Bühne.

Als ehemalige professionelle Tänzerin lernte sie früh, wie stark der Körper Geschichten erzählt und wie sehr Haltung und Ausstrahlung unsere Wirkung beeinflussen. Dieses Wissen verbindet sie heute mit ihrer Erfahrung aus über 200 Trainings und Vorträgen sowie Weiterbildungen und Praxis als Hypnose- und Meditationscoach, NLP- und Energie-Coach. So entstand ihr Ansatz, der Menschen nicht „lauter“ macht, sondern klarer: innen stabil, außen präsent.

Drei Superkräfte für spürbare Präsenz – sofort anwendbar

In Biberach gab Molker dem Publikum drei praxistaugliche Werkzeuge mit – ihre „Superkräfte“:

Gedankenarchitektur – innere Sätze erkennen und in stärkende Formulierungen drehen.

Mentales Training – den Erfolg innerlich vorwegnehmen, damit der Körper im Moment „weiß“, was zu tun ist.

Gewinnerposen – allen voran die Wonder-Woman-Pose: Haltung als Schlüssel für innere Stabilität und klare Ausstrahlung.

Molkers Botschaft: Gewinner:innen sind nicht die Menschen ohne Zweifel. Gewinner:innen sind die, die trotz Zweifel bewusst in Präsenz gehen – und damit schon vor dem ersten Schritt anders wirken.

Warum Wirkung uns alle betrifft – nicht nur Sportler:innen

Der Impuls traf bei der Sportlerehrung einen Nerv, weil er überall gilt: Vorstellungsgespräch, Prüfung, Meeting, Pitch, Verkaufsgespräch, Bühne. Immer gibt es diesen Moment vorher. Und genau dort entscheidet sich oft, ob wir größer wirken – oder kleiner werden, als wir sind. Natalie Molker setzt genau da an: Sie unterstützt Menschen und High Performer dabei, ihre Präsenz zu steigern, klar zu kommunizieren und in entscheidenden Momenten authentisch und selbstsicher zu wirken.

Formate & Angebote für Unternehmen, Teams und Führungskräfte

Natalie Molker bietet Keynotes, Workshops und Coachingformate mit Fokus auf Wirkung, Präsenz, Körpersprache und mentale Stärke.

Keynotes

* Wirkung & Präsenz im Business

* Körpersprache im Leadership

* Charisma & Ausstrahlung entwickeln

* Selbstbewusste und wertschätzende Kommunikation

* Motivation & Performance unter Druck

Workshops & Seminare (interaktiv)

* Souverän auftreten – auch in kritischen Situationen

* Selbstbewusst sprechen – klar, ruhig, überzeugend

* Nonverbale Kommunikation gezielt einsetzen (Haltung, Stimme, Mimik, Gestik)

* Präsentations- & Wirkungstraining für Meetings, Pitches, Bühnen

* Mentale Stärke & Standing – Fokus, innere Stabilität, Auftreten

* Wertschätzende Kommunikation – nonverbal + verbal wirksam verbinden

Mentoring & Coaching

* 1:1 High-Performance-Coaching

* Leadership-Wirkung & Executive Presence (für Führungskräfte, Entscheider:innen, Expert:innen)

Ziel: Menschen dabei zu helfen, ihre Kompetenz so zu zeigen, dass sie ankommt – ehrlich, klar und nachhaltig.

Über Natalie Molker

Natalie Molker ist Keynote Speakerin, Trainerin und Mental Coach aus Biberach an der Riß. Als ehemalige professionelle Tänzerin verbindet sie Bühnenpraxis mit Trainingsansätzen zu Körpersprache, Präsenz, Wirkung und mentaler Stärke – ergänzt durch ihre Arbeit als Hypnose- und Meditationscoach sowie NLP- und Energie-Coach. Sie unterstützt Menschen und High Performer dabei, klarer zu kommunizieren und in entscheidenden Momenten authentisch und selbstsicher zu wirken.

Pressekontakt / Buchung

Natalie Molker – Keynote & Training

Website: www.natalie-molker.com · E-Mail: info@natalie-molker.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Natalie Molker

Frau Natalie Molker

Rißegger Steige 106

88400 Biberach

Deutschland

fon ..: 073515779838

web ..: https://natalie-molker.com

email : info@natalie-molker.com

Natalie Molker steht für Trainings und Keynotes, die Wirkung messbar verbessern: Präsenz, Körpersprache, Stimme und Mindset werden so trainiert, dass Kompetenz klar ankommt – in Führung, Zusammenarbeit, Kundenkommunikation und auf der Bühne.

Leitsatz:

„Präsenz schafft Wirkung, charismatische Ausstrahlung schafft Vertrauen. Beides ist trainierbar – über Körper, Stimme und Mindset.“



Pressekontakt:

Natalie Molker

Frau Natalie Molker

Rißegger Steige 106

88400 Biberach

fon ..: 073515779838

