eID-basierter digitaler Meldeschein & Gästekarte: HelloGuest präsentiert die Lösung auf der SCCON23 in Berlin

Nürnberg, 02.11.23 – Das Technologieunternehmen HelloGuest wird auf der Smart Country Convention vom 07. bis 09. Nov. 23 in Berlin ihren eID-basierten digitalen Meldeschein und Gästekarte vorstellen.

Der digitale Meldeschein sowie die Gästekarte werden auf Basis der eID-Funktion des Personalausweises, des elektronischen Aufenthaltstitels sowie der eID-Karte für EU/EWR-Bürger:innen erstellt. Mit der Lösung können Gäste sich bei ihrer Ankunft in ihrem Beherbergungsbetrieb bequem und sicher identifizieren und erhalten gleichzeitig eine digitale Gästekarte mit zahlreichen Vorteilen. Dazu gehören Rabatte bei lokalen Unternehmen und Einrichtungen, wie Restaurants, Cafés, Museen, Freizeiteinrichtungen sowie dem ÖPNV.

Im Zuge des Schaufensterprojektes “ Sichere Digitale Identitäten“ wurde die digitale Gästekarte am Beispiel der assoziierten Partnerdestination Sauerland Tourismus umgesetzt. Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer des Sauerland Tourismus e.V., freut sich über die Fortschritte für seine Destination: „Durch den eID-basierten Meldeschein kann direkt die digitaleGästekarte erstellt werden. Dies verschlankt spürbar die Prozesse aller touristischen Akteuren. Dadurch dass immer mehr Kommunen einen Kur- bzw. Gästebeitrag erheben wollen, erhöht sich der Bedarf nach einer durchgängigen digitalen Lösung.“

„Mithilfe des eID-Verfahrens haben wir eine innovative Lösung für den digitalen Meldeschein und die digitale Gästekarte geschaffen, die jede Art von touristischer Destination anwenden kann“, sagt Marc Frauenholz, CEO von HelloGuest. „Die universelleLösung bietet Gästen eine einfache und sichere Möglichkeit, sich bei ihrer Ankunft schnell und einfach zu identifizieren und von den vielen Vorteilen einer digitalen Gästekarte während desAufenthaltes in der Destination zu profitieren. Dem Beherbergungsbetrieb sowie der Kommune ermöglicht es eine effiziente Abwicklung der Meldepflicht, verbesserte Datenqualität sowie Steigerung der Attraktivität der Region“.

HelloGuest bietet die Lösung als Software-as-a-Service an. Damit können Kommunen und Städte die Lösung schnell und einfach implementieren.

Die Lösung wird auf der SCCON – Smart Country Convention in Berlin vom 07.11 bis 09. November 2023 von der HelloGuest Solutions GmbH am Partnerstand des Schaufensterprojektes „Sichere digitale Identitäten“ ONCE in Halle 25 / Stand 373 gemeinsam mit der Bundesdruckerei, ekom21 und RegioIT vorgestellt. Mehr Informationen unter helloguest.com.

Über HelloGuest:

Die HelloGuest Solutions GmbH ist ein Technologieunternehmen aus Nürnberg für software-basiertes Hotel- und Tourismusmanagement, das auf die Entwicklung von Apps-, API- und cloudbasierten Lösungen spezialisiert ist. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf kontaktlosen Check-in Prozessen. Führende Hotelgruppen und KMU-Hotels sowie Destinationen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Island und Israel sowie Tourismusorganisationen setzen auf die Cloud-Plattform und bieten ihren Gästen echte digitale Mehrwerte.HelloGuest ist Projektleiter des Teilprojekts „Hotel und Tourismus“ im Bundesinnovationsprojekt „ONCE“ im Rahmen des Förderprogramms „Schaufenster sichere digitale Identitäten“.

Mehr Informationen unter www.helloguest.com

Über Sauerland Tourismus e.V.:

Der Sauerland-Tourismus e. V. mit Sitz wurde 2003 als Vermarktungsorganisation für die gesamte Region Sauerland gegründet. Er zählt derzeit 68 Mitglieder wie Kreise, Städte, Gemeinden sowie privatwirtschaftliche Unternehmen. Ziel des Sauerland-Tourismus e. V. ist es, den Tourismus der Region zu fördern und weiterzuentwickeln sowie die touristische Marke Sauerland zu stärken. Zudem erfüllt der Sauerland-Tourismus e. V. Serviceaufgaben für seine Mitglieder wie beispielsweise Marktforschung, Interessenvertretung nach innen und außen und ist für das Service-Center, das Qualitätsmanagement und die Lobbyarbeit zuständig. Informationen und Buchung unter www.sauerland.com

