Update auf Tiramisu: Android 13 für Handhelds von DENSO

Die BHT-M-Serie von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, läuft ab Oktober 2023 mit Android 13 als Betriebssystem.

Düsseldorf. Mit dem Codenamen Tiramisu ist das Betriebssystem Android 13 auf den Markt gekommen – und ab sofort für die mobilen Computer BHT-M60, BHT-M70 und BHT-M80 von DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, erhältlich. „Android 13 bietet zahlreiche Vorteile, von denen Nutzer profitieren. Wir freuen uns über das wichtige Update“, sagt Dirk Gelbrich, General Manager Technical Department bei DENSO WAVE EUROPE. Weitere Informationen zu DENSOs Handhelds, Scannern, Auto-ID Lösungen, RFID, QR Code Modellen und Sicherheitslösungen gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

Immer mehr Kunden aus unterschiedlichen Branchen, wie etwa Handel, Logistik, und Fertigung, wünschen sich ein modernes und aktuelles Betriebssystem, das kompatibel mit weiteren Endgeräten ist. Daher reagiert DENSO auf die Nachfrage. Durch das Update können Nutzer Android nach den eigenen Vorstellungen gestalten und an die Bedürfnisse des Arbeitsalltags anpassen. Unter anderem kann mit Android 13 für jede App einzeln die benötigte Sprache festgelegt werden. Unternehmen haben außerdem noch mehr Kontrolle über die genutzten und geteilten Datenmengen und Informationen – ein Pluspunkt in Sachen Datenschutz.

Die BHT-M-Serie von DENSO, Erfinder des QR Codes, wird mit Android 13 also noch besser. Denn bei der Entwicklung aller MDE Geräte und Auto-ID Lösungen hat DENSO einen Aspekt immer ganz klar im Kopf: den User. Die robusten und leistungsstarken Handhelds beschleunigen und vereinfachen Prozesse noch effizienter und sorgen für eine Entlastung der Nutzer. So unterstützen sie Nutzer in allen Branchen bei der voranschreitenden Digitalisierung. Weitere Informationen über die Vorteile für die bestimmten Bereiche Handel, Logistik und Transport, Fertigung und Lager, Gesundheitswesen, Vertrieb sowie Events gibt es unter https://www.denso-wave.eu/branchen.

Die mobilen Computer der BHT-M-Serie sind mit der besten Scan Engine von DENSO ausgestattet. Ob verknittert, schlecht gedruckt, verschmiert oder hinter stark reflektierenden Oberflächen wie zum Beispiel Folie: Mit den Handhelds der BHT-M Serie können Nutzer aus den Branchen Handel, Logistik und Fertigung selbst die schwierigsten Etiketten schnell und mühelos erfassen.

Dirk Gelbrich nennt einen weiteren Vorteil für Android als Betriebssystem im Zusammenhang mit der Nutzerfreundlichkeit: „Android ist ein intuitives Betriebssystem, mit dem die meisten Nutzer durch die eigenen Smartphones vertraut sind. Dies führt wiederum zu kurzen Einarbeitungsphasen mit den Handhelds. Durch die vertraute User Experience können Mitarbeitende praktisch direkt loslegen, was wiederum Zeit und Kosten spart.“

„Wir bei DENSO streben mit unseren Geräten und Auto-ID Lösungen nach Perfektion und sind daher auf langlebige, nachhaltige Qualität fokussiert. Dass unsere mobilen Computer jetzt ein Update erhalten, macht sie auch für die Zukunft zu den perfekten Begleitern in den verschiedensten Branchen“, fasst Gelbrich zusammen.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

