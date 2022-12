DENSO erhält IEEE Corporate Innovation Award für Erfindung des QR Codes

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) hat DENSO für die Entwicklung und Verbreitung des QR Codes ausgezeichnet. www.denso-wave.eu

Düsseldorf. Das Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) mit Hauptsitz in den USA ist der weltweit größte Berufsverband von Ingenieuren, Technikern, (Natur-)Wissenschaftlern und angrenzenden Berufen. Zum IEEE gehören mehr als 400.000 Mitglieder in mehr als 160 Ländern. Als größter internationaler Verband für Elektrotechnik und Elektronik hat er jetzt den IEEE Corporate Innovation Award an DENSO, Teil der Toyota Gruppe, für die Entwicklung des QR Codes und dessen weltweite Verbreitung verliehen. Weitere Informationen zu den simplen und effektiven QR Code Lösungen von DENSO gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

Der IEEE Corporate Innovation Award, einer der renommiertesten technischen Preise der Welt, wird an Organisationen verliehen, die mit innovativen Technologien und Produkten – wie dem QR Code – einen bedeutenden globalen Einfluss ausgeübt und zur Entwicklung der Elektrotechnik und Elektronik beigetragen haben. Der IEEE Corporate Innovation Award wurde 1985 von IEEE ins Leben gerufen und wird weltweit an führende Unternehmen und Organisationen verliehen. DENSO, Teil der Toyota Gruppe, ist das sechste japanische Unternehmen, das diese Auszeichnung erhält.

Der QR Code wurde 1994 von Masahiro Hara und der Abteilung für angewandte Gerätetechnik von DENSO, heute DENSO WAVE, als leicht lesbarer Code entwickelt, der eine große Menge an Informationen enthalten kann. In Branchen wie Produktion, Einzelhandel, Logistik, Transport und Gesundheitswesen bietet der QR Code klare Vorteile. Unter https://www.denso-wave.eu/denso-produkte/qr-code-loesungen.html gibt es weitere Informationen zu den QR Code Modellen von DENSO.

Der innovative zweidimensionale QR Code kann im Vergleich zu klassischen Barcodes etwa das 200-Fache an Informationen speichern. Zudem kann der QR Code mit hoher Geschwindigkeit gelesen werden, beispielsweise mit Handhelds, Scannern und mobilen Computern von DENSO. Anfangs nutzten die Mitarbeitenden von DENSO den QR Code hauptsächlich für die Bestandsverwaltung in ihren Produktionsstätten. Später stellte DENSO als Teil der Toyota Gruppe das Patent kostenlos zur Verfügung und ermöglichte so die weltweite Verbreitung des QR Codes. In den frühen 2000er Jahren erlangte der QR Code in der breiten Öffentlichkeit Aufmerksamkeit, da immer mehr Mobiltelefone mit Kamerafunktion genutzt wurden. Heute ist der QR Code von DENSO in vielen Bereichen des täglichen Lebens weit verbreitet, einschließlich elektronischer Tickets und bargeldloser Zahlungen.

Bereits im Jahr 2020 wurde der QR Code von DENSO für seinen herausragenden Beitrag als sogenannter IEEE Milestone anerkannt. Ein IEEE Milestone würdigt eine historische Errungenschaft, die die Entwicklung der Gesellschaft und der Industrie in der Elektrotechnik und Elektronik stark vorangebracht hat.

Auch 28 Jahre nach seiner Erfindung entwickeln Spezialisten den QR Code von DENSO durch das Hinzufügen neuer Funktionen weiter. DENSO WAVE hat den Secure QR Code (SQRC®) entwickelt, der zwei Arten von Daten – öffentliche und private – in einem einzigen Code vereint. Darüber hinaus wurde die Gesichtsauthentifizierung mit dem SQRC® von DENSO entwickelt: Die QR Code Gesichtserkennung kann Gesichtsmerkmale in einen QR Code umwandeln. Ein weiteres QR Code Modell, der Frame QR Code, bietet Designflexibilität und Individualität. Mit dem QR Code von DENSO ist die Identifikation von Einzelpersonen möglich und auch zur Verhinderung von Fälschungen sowie zur Generierung elektronischer Tickets trägt der zweidimensionale Code bei.

DENSO, Teil der Toyota Gruppe, engagiert sich weiterhin für die Entwicklung innovativer Technologien, die einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und Industrie leisten. Mehr über DENSO, QR Code Modelle, RFID, Auto-ID-Lösungen, Scanner, Handhelds und Sicherheitsgeräte gibt es unter www.denso-wave.eu.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Nicole Edler

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : nicole.edler@denso-wave.eu

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

