RFID, Sicherheit und QR Codes am Flughafen: DENSO bietet vielfältige Lösungen

Diesen Sommer herrscht an Flughäfen wieder mehr Aufkommen. Mit RFID, Scannern, QR Codes und einem Laser Sensor bietet DENSO mehr Sicherheit und sorgt für schnellere Abläufe.

Düsseldorf. Durch die Corona-Pandemie und damit verbundene Reisebeschränkungen ist der Linienluftverkehr stark reduziert. Die Zahl der Reisenden ist dieses Jahr jedoch wieder stark angestiegen, so der Flughafenverband ADV. Beispielsweise lag im Juni die Zahl der Reisenden in Düsseldorf bei 80 Prozent im Vergleich zum Vor-Krisen-Niveau. Sicherheitsvorkehrungen müssen eingehalten und mehr Zeit für Kontrollen der Passagiere eingeplant werden. Umso wichtiger wird auch an Flughäfen die Digitalisierung und moderne Technologien müssen zum Einsatz kommen, um das – trotz des Rückgangs – weiterhin hohe Fluggastaufkommen bewältigen zu können. Zudem fehlen laut dem Flughafenverband ADV rund 20 Prozent Bodenpersonal im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, bietet RFID-Lösungen, QR Codes, mobile Computer und einen Laser Sensor, um Abläufe an Flughäfen zu beschleunigen und die Mitarbeitenden zu unterstützen. Weitere Informationen zu DENSO, RFID, Auto-ID Lösungen, QR Codes, Handhelds und Scanner gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

Zwei Erfolgsbeispiele an internationalen Flughäfen

Am Flughafen Birmingham kommt für das Scannen von Bordkarten der QK30 Scanner von DENSO WAVE EUROPE zum Einsatz. Hintergrund ist, dass der Flughafen einen genaueren und schnelleren Scanner zum Erfassen der Bordkarten suchte. Die Entscheidung fiel auf den QK30 Scanner von DENSO, Teil der Toyota Gruppe. An den Sicherheitsgates am Flughafen wurde der QK30 Scanner installiert und sorgt für schnellere und sicherere Abläufe. Der QK30 Scanner wurde entwickelt, um 1D und 2D Codes zu scannen – sowohl gedruckt oder auf dem Smartphone.

In Japan sorgt der Zone-D Laser Sensor am Nagoya Airport für mehr Sicherheit. Ziel des Projekts war, das Start- und Landegelände vor Eindringlingen von außen zu sichern. Die Hauptvorteile, die der Zone-D Laser Sensor von DENSO bietet, sind die fehlerfreie Funktionsweise und die Reduzierung von Fehlalarmen, die sonst durch die extremen Wetterbedingungen, wie beispielsweise Taifune, ausgelöst werden könnten. Dreihundert vertikal montierte Zone-D Laser Sensoren sind am internationalen Flughafen in Japan im Einsatz und steuern das Überwachungssystem des Flughafens. Ein weiterer Vorteil, besonders an diesem Flughafen, ist, dass Regen und Nebel unproblematisch für den Zone-D Laser Sensor sind. Er funktioniert bei allen Lichtverhältnissen und kann Objekte im Dunkeln sowie bei starker Helligkeit bis zu 100.000 Lux erkennen. Auf dem YouTube-Kanal von DENSO WAVE EUROPE zeigt ein kurzer Film, wie der Zone-D Laser Sensor funktioniert. Im Vergleich zu einem CCTV deckt das automatische Tracking System des Zone-D Laser Sensors einen viel weiteren Radius ab.

QR Codes und RFID für optimierte Abläufe an Flughäfen

DENSO WAVE hat 1994 den QR Code erfunden und stetig weiterentwickelt. Mit der QR Code® basierten Gesichtserkennung von DENSO können Flughäfen die Gesichtsauthentifizierung an Zugangspunkten oder zur Verifikation bei sicherheitssensiblen Prozessen nutzen, beispielsweise an Bereichen, zu denen nur Mitarbeitende Zugang haben sollen. Der Secure QR Code (SQRC®) macht es möglich, dass keine Datenbanken für den Verifikationsprozess genutzt werden müssen. Die Gesichtsmerkmale einer Person werden in diesem verschlüsselten 2D-Code gespeichert, der anschließend an der Zugangskontrolle oder beim Verifizierungspunkt per Kamera mit dem Gesicht der Person verglichen wird, die Zugang erwünscht. Dank dieser Offline-Methode ist eine 1:1 Verifizierung ohne Datenbank und ohne Server möglich. Das reduziert zum einen die Umsetzungskosten und zum anderen bietet diese Methode einen besseren Datenschutz. Im Vergleich zu herkömmlichen Zugangskarten für das Flughafen-Personal kann die QR Code® basierte Gesichtserkennung von DENSO also zusätzliche Sicherheit durch Gesichtserkennung bieten. Dieses kurze Video zeigt die Funktionsweise: https://www.youtube.com/watch?v=CY0fYRbBnDM

Auch der SP1 RFID Scanner von DENSO bietet zahlreiche Vorteile für den Einsatz an Flughäfen. Denn der SP1 RFID Scanner kann nahezu jedem bereits genutzten Smart-Gerät hinzugefügt werden. So können Fluggesellschaften und Flughäfen ihr Equipment mit RFID-Technologie ausstatten, ohne direkt alle Geräte austauschen zu müssen. Das heißt, dass sich die Mitarbeitenden nicht allzu lange in neue Datenerfassungsgeräte einarbeiten müssen, sondern die Vorteile von RFID ohne viel Aufwand nutzen können. Darüber hinaus ist der SP1 RFID Scanner für einen kontinuierlichen Hochgeschwindigkeitsbetrieb konzipiert worden. So kann der SP1 RFID Scanner beim Asset Management sowie bei der Gepäckabfertigung am Flughafen eingesetzt werden. Neben dem SP1 RFID Scanner ist auch das stationäre UR40 RFID Lesegerät von DENSO ideal für die Abläufe an Flughäfen geeignet. Seine Scanperformance: 700 RFID Tags pro Sekunde. Dank Erweiterungsantennen, die unkompliziert am RFID Scanner angeschlossen werden, kann der Lesebereich den individuellen Anforderungen vor Ort entsprechend konfiguriert werden.

Durch die Corona-Pandemie hat sich an Flughäfen vieles verändert – doch mit den RFID- und Auto-ID Lösungen, Scannern, QR Codes und Laser Sensoren von DENSO lassen sich Abläufe deutlich optimieren, sodass Bodenpersonal und Crews entlastet werden.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

