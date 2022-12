SWMBRD verkündet den Beginn der Massenproduktion des firmeneigenen Swimboards an, ernennt Russell A. Farrow Ltd. zum Zollmakler und engagiert MarketOne für Investor Relations

VANCOUVER, BC, Kanada – 14. Dezember 2022 – SWMBRD Sports Inc. (CSE: SWIM; WKN: Nicht gelistet) („SWMBRD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn der Massenproduktion seines patentrechtlich geschützten Swimboard (das SWMBRD) bei Tahe Outdoors, Frankreich, dem OEM-Herstellungspartner des Unternehmens, bekanntzugeben.

Am 13. Dezember 2022 informierte Tahe Outdoors das Unternehmen, dass die geplante SWMBRD-Produktionslinie in Betrieb genommen wurde. Die Produktionslinie produziert Boards mit dem fortschrittlichen ACE-TECH-Verfahren von Tahe und verwendet beide Sätze von speziell angefertigten SWMBRD-Formen (siehe Pressemitteilung vom 29. März 2022 swmbrd.com/press/news-releases/swmbrd-provides-update-on-manufacturing-preparations/).

Das ACE-TECH-Verfahren wurde von SWMBRD als optimale Methode zur Herstellung einer Massenmarktversion des SWMBRD ausgewählt, die die besten Aspekte eines Glasfaser-Boards (Leichtigkeit und Leistung) mit denen eines hochwertigen Kunststoff-Boards (Haltbarkeit, Produktionsgeschwindigkeit und geringere Kosten) verbindet.

Dieser wichtige Meilenstein markiert den Übergang des SWMBRD zu einem massenproduzierbaren Endverbraucherprodukt. Das Unternehmen rechnet mit dem Beginn des Einzelhandelsverkaufs im Februar 2023.

Justin Schroenn, Präsident von SWMBRD, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, diesen entscheidenden Meilenstein in der Geschichte von SWMBRD erreicht zu haben – die Verwirklichung eines Traums, der vor fast einem Jahrzehnt geboren wurde. Die Gründer möchten allen Aktionären, die diesen großartigen Moment möglich gemacht haben, ihren tiefsten Dank aussprechen.“

Darüber hinaus freut sich SWMBRD Sports Inc. bekanntzugeben, dass das Unternehmen die Ernennung von Russell A. Farrow Limited („Farrow“) zu seinem North American Customs Broker (www.farrow.com) genehmigt hat.

Farrow ist Kanadas größter unabhängiger Zollagent mit über 100 Jahren Erfahrung im internationalen Handel. Farrow ist in der Lage, alle wesentlichen Lieferkettendienstleistungen zu erbringen, die SWMBRD benötigt, um im Frühjahr 2023 mit dem Einzelhandelsverkauf seines firmeneigenen Swimboards (SWMBRD) und der damit verbundenen Produkte zu beginnen, einschließlich internationalem Versand, Zollabwicklung, Lagerhaltung und nordamerikanischen Erfüllungsdienstleistungen (Kanada, USA und Mexiko).

Justin Schroenn, Präsident von SWMBRD, kommentierte: „Wir sind sehr erfreut, unsere Geschäftsbeziehung mit Farrow begonnen zu haben. Die Erfahrung und das Know-how von Farrow im Management von Lieferketten sind ein enormer Vorteil bei der Lieferung unserer Produkte vom Werkstor in Frankreich bis zur Haustür des Kunden in ganz Nordamerika.“

Das Unternehmen schloss außerdem eine Vereinbarung mit Market One Media Group Inc. („MarketOne“) ab, wonach MarketOne für einen Zeitraum von zwölf Monaten Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen wird. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Entwicklung von Online-Artikeln auf BNN Bloomberg und Benzinga, die Ausstrahlung von Werbespots für die Online-Verbreitung auf dem MarketOne-Youtube-Kanal, Facebook, Twitter und LinkedIn, Online-Interviews in voller Länge auf der BNN Bloomberg Investment Trends Section und dem MarketOne-Youtube-Kanal, Live-Interviews mit CEOs und Eilmeldungen auf dem TraderTV-Youtube-Kanal, ein virtuelles Investoren-Event mit uneingeschränktem Zugang sowie Brancheneinblicke und Investoren-Updates auf den Social-Media-Kanälen von Market One. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt das Unternehmen an MarketOne einen Gesamtbetrag von $85.000 (zzgl. MwSt.). Die Kontaktinformationen von MarketOne lauten wie folgt: #320, 440 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B 1L1, T: 604.428.2125, Veronika van Wollen unter veronika@maketone.ca (Westkanada) und Steven Mills unter steven@marketone.ca (Ostkanada).

Über SWMBRD Sports Inc. (ISIN: CA78502J1075)

SWMBRD Sports Inc. ist ein in Vancouver, B.C., ansässiges Sportartikelunternehmen, das es Millionen von Menschen ermöglichen will, ihre Art der Freizeitgestaltung im Wasser zu überdenken. Das Management ist davon überzeugt, dass SWMBRDs patentiertes Wassersportbrett revolutionär ist, da es den menschlichen Körper im Wasser wie nichts zuvor stärkt und Wasserliebhabern aller Altersgruppen und Fähigkeiten die Freiheit gibt, alle Wasserwelten mit Leichtigkeit zu erkunden. Das Unternehmen ist der Meinung, dass SWMBRD und die Sportart Swimboarding das Potenzial haben, zu einer der beliebtesten Boardsportarten der Welt und zu einer großen Wassermarke zu werden, indem sie einen vielseitigen, einfach zu bedienenden und leicht zu verstauenden Boardsport anbieten, der von allen Altersgruppen und Körpertypen in allen Gewässern (Flüsse, Ozeane, Seen und Pools) genutzt werden kann. Das Unternehmen hat die für das SWMBRD relevanten Fertigungstechniken verfeinert und erfolgreich Demonstrationsflotten voll funktionsfähiger Boards hergestellt, die in Hawaii, Kanada und Griechenland im harten Praxiseinsatz waren. Das Unternehmen hat nun im Rahmen einer OEM-Vereinbarung mit Tahe Outdoors, Vannes, Frankreich – dem führenden Hersteller von Boardsportarten in Europa – mit der Massenproduktion begonnen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

www.swmbrd.com

Justin Schroenn – Präsident, CEO und Direktor

E-Mail: justin.schroenn@swmbrd.com

Telefon: 778-870-1497

Matthew Schroenn – Vizepräsident und Direktor

E-Mail: matthew.schroenn@swmbrd.com

Telefon: 604-375 4664

Gareth Schroenn – Vizepräsident

E-Mail: gareth.schroenn@swmbrd.com

Telefon: 604-339-2721

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: dass das Unternehmen die Massenproduktion des SWMBRD in großem Maßstab abschließen und im Februar 2023 mit dem Einzelhandelsverkauf beginnen wird; den Geschäftsplan des Unternehmens in Bezug auf die Produktion und den Verkauf seiner SWMBRDs; die Ernennung von Farrow als Zollmakler für Nordamerika; die vorgeschlagene Investment Relations-Kampagne mit Market One; den Plan des Unternehmens, seine Marke und den Swimboarding-Sport weiterzuentwickeln; die Erwartung, dass der Swimboarding-Sport zu einer der beliebtesten Boardsportarten der Welt und SWMBRD zu einer großen Wassermarke werden könnte; und die zusätzlichen Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR unter www. sedar.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: dass das Unternehmen aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sein könnte, die Massenproduktion des SWMBRD in großem Maßstab abzuschließen oder einen nennenswerten Einzelhandelsverkauf im Februar 2023 zu beginnen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen Geschäftsplan in Bezug auf die Produktion und den Verkauf seiner SWMBRDs umzusetzen; dass die Ernennung von Farrow als Zollmakler für Nordamerika nicht wie erwartet verlaufen wird; dass die vorgeschlagene Investment-Relations-Kampagne mit Market One nicht wie erwartet stattfinden wird; dass die Sportart Swimboarding nicht so weit verbreitet oder populär wird wie erwartet; dass die allgemeinen Marktbedingungen das Angebot und/oder das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen können; dass Faktoren im Zusammenhang mit der laufenden COVID-19-Pandemie das Angebot und/oder das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen können; dass andere Faktoren, die sich der Kontrolle der Parteien entziehen, sowie andere Risiken, die in den auf SEDAR verfügbaren, öffentlich eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Freie Übersetzung aus dem Englischen: www.thenewswire.com/press-releases/1BOxFGdYK-swmbrd-announces-commencement-of-mass-production-of-proprietary-swimboard-appoints-russell-a-farrow-ltd-as-customs-broker-and-engages-marketone-for-investor-relations.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWMBRD Sports Inc.

Justin Schroenn

#1450 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : justin.schroenn@swmbrd.com

Pressekontakt:

SWMBRD Sports Inc.

Justin Schroenn

#1450 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : justin.schroenn@swmbrd.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

DENSO erhält IEEE Corporate Innovation Award für Erfindung des QR Codes HASE BIKES bietet wieder persönliche Produktberatungen an