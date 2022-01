Eigentumswohnung in Mainz-Bretzenheim in 2 Wochen verkauft

Wieder einmal eine Erfolgsgeschichte: GRUNDUM Immobilien verkauft eine Eigentumswohnung innerhalb kürzester Zeit

Das ging schnell – ein Telefonat, ein Kennenlerntermin vor Ort mit gleichzeitigen Erstellung von Fotos, und schon hat unser Mandant seinen Immobilienmakler in Mainz-Bretzenheim gefunden.

„Auf der Suche nach einem Immobilienmakler in Mainz überzeugte mich Claudio Bonelli und sein Team von Anfang an“, so unser Auftraggeber bei Nachfrage zu der Entscheidungsfindung. „Alles lief reibungslos, und kaum war meine Eigentumswohnung zum Verkauf vermarktet worden, präsentierte mir GRUNDUM Immobilien schon einen Kaufinteressenten – vorabgeprüft, mit Finanzierungsbestätigung und einem guten Bauchgefühl von den Immobilienmaklern.“

Nicht nur das (G)rundum-Sorglos-Paket, sondern auch die Erfahrung spielt bei dem Verkauf einer Immobilien in Mainz eine große Rolle. Der Notartermin ist schon terminiert und findet in Kürze statt, alle Unterlagen liegen bereit, und GRUNDUM Immobilien ist stolz, einem Kunden in kürzester Zeit bei einem Verkauf in Mainz-Bretzenheim erfolgreich unterstützt zu haben.

Über GRUNDUM Immobilien:

Claudio Bonelli ist aktiv als Immobilienmakler seit zwanzig Jahren. Mit Büros in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz agiert die Maklerfirma weitläufig und zugleich lokal. Die Immobilienberater/innen organisieren die Vermietung und den Verkauf von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Renditeobjekten und Gewerbeimmobilien. Dabei legt das traditionelle Unternehmen Wert auf Zuverlässigkeit, Perfektion, Ehrlichkeit und Engagement. Mit dem (G)rundum-Sorglos-Paket betreuen sie Ihre Immobilien und erarbeiten damit das für Sie beste Ergebnis. Profitieren Sie von diesem Partner in Ihrer Nähe.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.grundum.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GRUNDUM Immobilien GmbH

Herr Claudio Bonelli

Martinstraße 15

65189 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611974514140

web ..: http://grundum.de

email : info@grundum.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

GRUNDUM Immobilien GmbH

Herr Claudio Bonelli

Martinstraße 15

65189 Wiesbaden

fon ..: 0611974514140

web ..: http://grundum.de

email : info@grundum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

InterCloud und Anapaya machen Cloud-Konnektivität via SCiON-Internet sicher 30 Millionen Euro für MAYD in Series-A Finanzierung