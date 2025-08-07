  • Ein Arbeitgeber, der Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert – Praxis Prof. Dhom

    Im medizinischen Kompetenzzentrum Prof. Dhom trifft berufliche Sicherheit auf ein herzliches Miteinander. Kompetente Mitarbeiter zaubern zufriedenen Patienten ein strahlendes Lächeln ins Gesicht.

    Ludwigshafen, 07.08.2025 – Die Praxis Prof. Dhom

    Ein Beruf in der Zahnmedizin ist eine schöne und anspruchsvolle Herausforderung. Eine Tätigkeit im zahnmedizinischen Bereich ist nicht nur spannend, sondern bietet auch viele Vorteile für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Karriere sowie finanzielle Anreize. Die Zahnmedizin setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen, angefangen bei der Parodontologie über die Implantologie, die Oralchirurgie, die Ästhetische Zahnheilkunde bis hin zur Kinderzahnheilkunde.

    Als Arbeitgeber bietet die Praxis Prof. Dhom mit insgesamt fünf Standorten in Rheinland-Pfalz und etwa 150 Mitarbeiter beste Bedingungen und ein hervorragendes Betriebsklima für zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnärzte, Servicemitarbeiter, Verwaltungsangestellte und Auszubildende.

    Gute Karrierechancen in einem modernen Umfeld mit freundlichen Kollegen

    Das medizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom & Kollegen gehört zu den führenden Arbeitgebern für einen Beruf in der Zahnmedizin in der Metropolenregion Rhein-Neckar mit Standorten in Ludwigshafen, Worms sowie Frankenthal. Das große Team mit ausgeprägtem Teamgeist setzt sich aus einer großen Vielfalt unterschiedlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vielseitigen Interessen und Kompetenzen zusammen.

    Als Mitarbeiter oder Auszubildender, etwa zur Zahnmedizinischen Fachangestellten, profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten durch die Schichtarbeit. Sie werden hervorragend ausgebildet und angeleitet. Schnell wird Ihnen selbstständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung übertragen. Das Behandlungsspektrum des medizinischen Kompetenzzentrums mit mehreren Standorten ist sehr umfangreich. Die kooperative und freundliche Zusammenarbeit im Team ist selbstverständlich. Ein zentraler Aspekt sind die Fortbildungsmöglichkeiten, die interessierten Mitarbeitern für die eigene Karriereplanung gerne angeboten werden.

    Viele gute Gründe für einen Beruf in der Zahnmedizin

    Die Zahnmedizin ist ein spannendes Berufsfeld, das vielen Menschen mit verschiedenen Talenten Entwicklungsmöglichkeiten und Erfüllung bietet. Dem medizinischen Kompetenzzentrum von Prof. Dr. Dhom ist es als Arbeitgeber wichtig, dass die MitarbeiterInnen ebenso zufrieden sind wie die Patientinnen und Patienten. Neben einer guten und fairen Bezahlung ist ein kollegiales Miteinander selbstverständlich. Die Praxen sind hochmodern ausgestattet. Im Vordergrund der Arbeit steht natürlich das Wohl der Patienten und Patientinnen. Prof. Dhom stellt hinsichtlich Fachwissens, Kompetenz und Erfahrung hohe Ansprüche an sich und all seine MitarbeiterInnen. Für die Patienten wird eine professionelle, schmerzfreie oder schmerzarme Behandlung auf dem neuesten Stand der Wissenschaft angestrebt, um das für bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Die Freude an der Arbeit ist erfüllend und überträgt sich auf das gesamte Umfeld. Die tägliche Arbeit erstarrt niemals zur Routine und geht mit dem Streben nach Verbesserungen und Innovationen einher.

    Spannende berufliche Perspektiven

    Wer Interesse an einem Beruf in der Zahnmedizin hat, sollte sich unter dem Portal https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/ schnell über Stellenangebote und Karrieremöglichkeiten informieren. Eine direkte Bewerbung online ist möglich und eröffnet Interessierten attraktive und spannende berufliche Perspektiven.

    https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/ueber-uns.html

    Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

