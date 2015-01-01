Ein Beruf mit Zukunft: Fachinformatiker für Digitale Vernetzung – geförderte Umschulung mit IHK-Abschluss

Netzwerke planen, Systeme absichern: Fachinformatiker für Digitale Vernetzung sind gefragte Profis. Die 24-monatige Umschulung wird staatlich gefördert und endet mit anerkanntem IHK-Abschluss.

Server, Switches, Firewalls, Cloud-Dienste – moderne Unternehmen bestehen aus Dutzenden vernetzter Komponenten. Damit daraus keine Sicherheitslücke, sondern ein stabiles System wird, braucht es Fachleute, die wissen, wie man Infrastrukturen plant, absichert und am Laufen hält. Fachinformatiker/-innen für Digitale Vernetzung machen genau das.

Was auf dem Stundenplan steht – und was wirklich zählt

Netzwerktechnik, Systemintegration, IT-Sicherheit – das Handwerkszeug ist klar definiert. Dazu kommen Programmierkenntnisse und der Umgang mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Doch wer denkt, es gehe nur um Technik, greift zu kurz: Wenn ein Produktionsnetz ausfällt oder Sicherheitslücken geschlossen werden müssen, sind Analysefähigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise mindestens genauso wichtig wie das technische Wissen. Und weil IT-Projekte selten im stillen Kämmerlein entstehen, braucht es auch Kommunikationsstärke – ob im Team mit Entwicklern oder im Gespräch mit Abteilungsleitern.

Ein Arbeitsmarkt, der händeringend sucht

Die Digitalisierung ist kein Trend mehr, sondern Alltag, und der Bedarf an IT-Fachkräften wächst schneller, als Hochschulen und Betriebe ausbilden können. Fachinformatiker/-innen für Digitale Vernetzung werden überall gebraucht: bei IT-Dienstleistern, in Industrieunternehmen, Krankenhäusern, Behörden oder Logistikzentren. Mit Berufserfahrung und gezielten Weiterbildungen öffnen sich Türen zu Führungspositionen, zur Spezialisierung auf IT-Sicherheit oder zum Netzwerkarchitekten.

Umschulung beim IBB: 24 Monate bis zum IHK-Abschluss

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) bietet eine 24-monatige Umschulung zum/zur Fachinformatiker/-in für Digitale Vernetzung an. Sie richtet sich an alle, die beruflich neu durchstarten wollen – ob nach einer Kündigung, aus gesundheitlichen Gründen oder weil die bisherige Branche keine Perspektive mehr bietet. Die Inhalte sind praxisnah: Nicht nur Theorie pauken, sondern Netzwerke aufbauen, Systeme konfigurieren, Probleme lösen – so, wie es im Job gefordert wird.

Staatliche Förderung ermöglicht den Neustart

Eine Umschulung ist eine Investition in die Zukunft und in vielen Fällen kostenfrei realisierbar. Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen können über die Bundesagentur für Arbeit einen Bildungsgutschein erhalten, der die gesamten Kosten der Umschulung abdeckt. Auch andere Kostenträger wie Jobcenter oder Rentenversicherungsträger können unter bestimmten Voraussetzungen die Förderung übernehmen. Das IBB begleitet Interessierte durch den gesamten Prozess: von der ersten Orientierung über die Beantragung der Förderung bis zum erfolgreichen Abschluss der Umschulung. Weitere Informationen, Beratungstermine und Details zu den Fördermöglichkeiten sind auf www.ibb.com verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 51650

web ..: https://www.ibb.com/

email : presse@ibb.com

Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das IBB Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Das Angebot des IBB richtet sich an Arbeitssuchende und Berufstätige, die sich für neue berufliche Aufgaben qualifizieren möchten. Ebenso finden Unternehmen hier die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter und Führungskräfte zielgerichtet weiterzuentwickeln. Dank Viona, der Online-Akademie mit dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an. Weitere Informationen sind zu finden auf www.ibb.com.

Pressekontakt:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

fon ..: 04161 51650

email : presse@ibb.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

UCI Gran Fondo World Series