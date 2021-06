Ein bisschen Buddha steckt in jedem Tier – Geschichten einer Tierkommunikatorin

Maike Temme erlaubt den Lesern in „Ein bisschen Buddha steckt in jedem Tier“ ein wenig tiefer in die Gedanken ihrer tierischen Begleiter einzutauchen.

So mancher Tierhalter wurde von seinem Haustier ziemlich überrascht, denn oft verwandeln sich die Tiere, die man als Gesellschaft oder einfach nur zum Liebhaben angeschafft hat, in einen Coach fürs Leben. Viele Haustiere bringen zielgenau und ohne Zweifel mit Schnabel, Schnauze oder Maul das eigene Weltbild ins Wackeln. Ob Rudelerweiterung, Sterbebegleiter oder Alltagsprofi – die tierischen Gefährten zeigen ihren Menschen oft beharrlich und unbeirrt – mal komisch, mal dramatisch, aber immer unbedingt authentisch – ihre Sicht der Dinge. Als Vermittlerin, Übersetzerin oder Schiedsrichterin versucht die Autorin mit ihrer Arbeit der intuitiven Kommunikation zwischen den Welten ihrer tierischen Kunden und deren Menschen alltagstauglich zu vermitteln.

Die Leser begleiten Maike Temme in „Ein bisschen Buddha steckt in jedem Tier“ in ihren Geschichten und ein bisschen tiefer in die Gedanken und Gefühle der tierischen Begleiter ein. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter sowie ihrem Hund und zwei Katzen am schönen Rand der Nordeifel. 2005 kam sie durch ihre Katze Lisa zufällig mit der intuitiven Kommunikation für Tiere in Berührung und absolvierte ihren ersten Kurs zum Erlernen der telepathischen Kommunikation mit Tieren. In den folgenden Jahren durchlief sie mehrere Ausbildungskurse zur Tierkommunikation, machte sich als freiberufliche Tierkommunikatorin selbstständig und gab ihr Wissen in Seminaren, bei Vorträgen sowie in Einzelberatungen weiter. Dies ist ihr erstes Buch, in dem sie mit Humor und Einfühlungsvermögen ihre Erlebnisse erzählt.

„Ein bisschen Buddha steckt in jedem Tier" von Maike Temme ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30081-1 zu bestellen.

