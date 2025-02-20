Ein Denkmal der ewigen Verbundenheit: Wie in Bergen (Frankfurt) ein Doppelgrabstein Familiengeschichte erzählt

Wie ein maßgefertigter Doppelgrabstein in Frankfurt-Bergen Familiengeschichte erzählt: Der Steinmetzbetrieb Schugar Natursteine zeigt den Wert individueller Handwerkskunst auf dem Friedhof.

Frankfurt am Main, 16. Juni 2026. Friedhöfe sind Orte der Stille und der tiefen Erinnerung. Unter dem alten und rauschenden Baumbestand im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim hat eine Familie kürzlich einen Ort gefunden, der genau diese tröstliche Ruhe ausstrahlt. Wer in der Mainmetropole nach einem passenden Ort für den endgültigen Abschied sucht, findet auf den städtischen Anlagen ganz unterschiedliche Stimmungen und landschaftliche Reize. Als traditionsreicher Steinmetzbetrieb für die Region wissen wir bei Schugar Natursteine genau, worauf es bei dieser schweren Entscheidung ankommt. Einen umfassenden Einblick in unseren lokalen Service für Grabsteine in Frankfurt bieten wir trauernden Familien direkt auf unserer Webseite.

Vor wenigen Tagen durften wir auf dem Friedhof Bergen eine besonders berührende und massive Arbeit vollenden. Ein aus edlem Naturstein gefertigter Breitstein steht nun als ruhender Pol auf dem neu angelegten Familiengrab. Jede Ruhestätte hat ihren eigenen Charakter und jeder Friedhof hat seine ganz eigenen, oft sehr komplexen Gestaltungsvorschriften. Gerade auf dem Friedhof Bergen gibt es spezifische Vorgaben zu Materialgrößen und Oberflächenbearbeitungen, die den historischen Charme der Anlage wahren sollen. Wir nehmen den Familien diese bürokratische Last komplett ab und kümmern uns um alle Anträge. Die genauen Bestimmungen haben wir für Sie in unserem detaillierten Ratgeber zu den Grabstein-Regeln auf dem Friedhof Bergen übersichtlich zusammengefasst.

Der Weg zu diesem fertigen Denkmal begann nicht mit dem flüchtigen Blättern in einem Katalog. Er begann mit einem ausführlichen und warmen Gespräch. Inhaber Sebastian Schugar nimmt sich bewusst die Zeit, den Hinterbliebenen wirklich zuzuhören. Es geht bei dieser Arbeit darum, die Essenz zweier tief verbundener Leben in einem einzigen Stück Fels einzufangen. Die Familie durfte den rohen Stein in unserer Werkstatt spüren, die Textur mit den eigenen Händen fühlen und die Ornamentik gemeinsam mit uns entwickeln. Diese handwerkliche Tiefe und die bewusste Abkehr von industrieller Massenware machen am Ende den Unterschied, den man am Grab nicht nur sehen, sondern auch tief im Herzen fühlen kann.

Ein Doppelgrab bietet den großzügigen Raum, den eine lebenslange Bindung verdient. Bei dem aktuellen Projekt entschied sich die Familie für eine harmonische Kombination aus dem repräsentativen Hauptstein und einer architektonisch klaren Einfassung aus dem gleichen Naturstein. Diese Struktur rahmt die liebevolle Bepflanzung würdevoll ein und gibt der Grabstätte Halt. Solche weitläufigen Anlagen werden oft als Wahlgrab erworben und haben den unschätzbaren Vorteil, dass sie über Generationen im Familienbesitz bleiben können. Inspirierende Beispiele und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserer Übersicht für individuelle Doppelgrabsteine.

Ein weiterer sehr praktischer Aspekt dieser geräumigen Grabstätten ist die Flexibilität für die Zukunft der Familie. Neben klassischen Erdbestattungen sind auf solchen Anlagen später meist auch weitere Urnenbeisetzungen möglich. Anstatt den großen Hauptstein dafür aufwendig abbauen und neu gravieren zu müssen, können wir zu einem späteren Zeitpunkt nahtlos kleine Kissensteine oder Liegesteine in die bestehende Anlage integrieren. Das schont das ursprüngliche Unikat und fügt der Familiengeschichte sanft und unkompliziert ein weiteres Kapitel hinzu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schugar Natursteine

Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 413858

fax ..: 069 868074

web ..: https://www.schugar.de

email : info@schugar.de

Schugar Natursteine ist ein traditionsreicher Steinmetz-Fachbetrieb aus Frankfurt am Main mit Wurzeln seit 1951. Gegründet von Siegfried Schugar, hat sich das Unternehmen über drei Generationen hinweg zu einer festen Adresse für Grabsteine, Grabmale und hochwertige Natursteinarbeiten entwickelt. Heute führt Sebastian Schugar den Betrieb in einer bewusst fokussierten Struktur weiter: persönlich, handwerklich geprägt und mit klarem Qualitätsanspruch. Das Unternehmen vereint zwei komplementäre Geschäftsbereiche unter einem gemeinsamen Werteverständnis: Grabmale für Familien in Trauer sowie Naturstein am Bau für Architektur, Gestaltung und langfristige Bauqualität. Im Mittelpunkt stehen dabei stets persönliche Beratung, Respekt vor Mensch und Material sowie Arbeiten, die auf Dauer angelegt sind. Weitere Informationen finden sich unter https://www.schugar.de.

Pressekontakt:

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Herr Sebastian Schugar

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