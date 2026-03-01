Familiengrabstein Frankfurt: Wie Schugar Natursteine ein kunstvolles Doppelgrab realisierte

Wie realisiert man ein modernes Familiengrab fernab vom Standard? Schugar Natursteine zeigt in Frankfurt, wie aus seltenem Marmor, Cortenstahl und Glas ein kunstvoller Doppelgrabstein entsteht.

Frankfurt am Main, 07. Mai 2026: Familiengräber verändern sich. Viele Angehörige wünschen sich heute keinen Grabstein von der Stange, sondern einen persönlichen Ort, der über Generationen Bestand hat und die Geschichte einer Familie sichtbar macht. Wie ein individueller Familiengrabstein in Frankfurt entstehen kann, zeigt ein aktuelles Projekt von Schugar Natursteine, dem Steinmetz Fachbetrieb aus Frankfurt Fechenheim.

Im Mittelpunkt stand die Vision von Frau F., einer kunstinteressierten Kundin, die für ihre Familie ein modernes, hochwertiges und sehr persönliches Grabmal schaffen wollte. Es sollte kein klassischer Stein mit gewohnten Proportionen werden. Gewünscht war ein architektonisch gedachtes Monument für ein Familiengrab, das Kunst, Naturstein und handwerkliche Präzision miteinander verbindet.

Aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie und auf ausdrücklichen Wunsch von Frau F. wird der genaue Frankfurter Friedhof in dieser Fallstudie nicht genannt. Der Entwurf, die Materialwahl und die technische Umsetzung dieses besonderen Familiengrabsteins in Frankfurt stehen hier bewusst im Vordergrund.

„Bei einem Projekt wie diesem geht es nicht darum, einfach einen schönen Stein zu liefern. Wir müssen zuhören, übersetzen, planen und am Ende handwerklich so arbeiten, dass die Idee der Familie dauerhaft trägt“, erklärt Steinmetzmeister Sebastian Schugar, Inhaber von Schugar Natursteine.

Ein Familiengrab als persönlicher Erinnerungsort

Ein Familiengrab ist für viele Angehörige mehr als eine Grabstätte. Es ist ein gemeinsamer Ort für Namen, Lebensdaten, Erinnerungen und familiäre Verbundenheit. Besonders bei einem Doppelgrab oder einem größeren Wahlgrab entsteht oft der Wunsch, die Gestaltung nicht nur funktional, sondern auch emotional und künstlerisch zu denken.

Genau hier setzte die Beratung von Schugar Natursteine an. Gemeinsam mit Frau F. wurde nicht nur über Maße, Material und Inschrift gesprochen, sondern auch über die Wirkung des Grabmals im Raum. Wie fällt das Licht auf den Stein? Wie wirkt die Anlage beim Näherkommen? Wie lässt sich ein modernes Kunstverständnis mit der Würde eines Frankfurter Friedhofs verbinden?

Die Planung eines hochwertigen Familiengrabsteins beginnt deshalb lange vor der eigentlichen Fertigung. Zuerst braucht es ein klares Verständnis für die Familie, den Ort, die Friedhofsvorgaben und die technischen Möglichkeiten.

Macchia Vecchia: Naturstein mit eigenem Charakter

Für den Hauptstein fiel die Wahl auf den italienischen Marmor Macchia Vecchia. Dieser Naturstein besitzt eine helle Grundfarbe mit markanten, warmen und tiefbraunen Adern. Statt die natürliche Zeichnung zu beruhigen, wurde sie bewusst zum gestalterischen Zentrum des Entwurfs gemacht.

Der Stein wurde im Bookmatch Verfahren gesägt und gespiegelt. Dadurch entsteht eine fast bildhafte Symmetrie, bei der die Maserung des Marmors wie ein natürlich gewachsenes Kunstwerk wirkt. Jeder Schnitt, jede Platte und jede Ader mussten im Vorfeld genau geplant werden, damit der spätere Doppelgrabstein die gewünschte ruhige, aber zugleich starke Ausstrahlung erhält.

Ergänzt wurde der Marmor durch Cortenstahl und Fusing Glas. Der Cortenstahl entwickelt mit der Zeit eine rostfarbene Patina und verweist damit auf Veränderung, Zeit und Vergänglichkeit. Die Glas Elemente bringen Licht in die Gestaltung. Sie nehmen je nach Tageszeit andere Farben und Reflexe auf und geben dem schweren Naturstein eine überraschende Leichtigkeit.

Grabeinfassung und Teilabdeckung: Architektur für die gesamte Fläche

Ein modernes Grabmal endet nicht beim stehenden Hauptstein. Für Frau F. war es essenziell, dass die gesamte Fläche des Doppelgrabs in den architektonischen Entwurf einbezogen wird. Die Grabeinfassung wurde daher nicht als klassischer, massiver Rahmen konzipiert. Stattdessen fiel die Wahl auf einen dunklen, tiefschwarzen Diabas, der einen starken optischen Kontrast zum hellen Marmor bildet. Durch eine millimetergenau gefräste Schattenfuge im unteren Bereich wirkt die Einfassung optisch von der Erde gelöst und scheint leicht über dem Boden zu schweben.

Um den Pflegeaufwand zu reduzieren und gleichzeitig die asymmetrische Spannung des Designs zu unterstreichen, integrierte das Team eine präzise geplante Teilabdeckung. Eine ebenfalls scheinbar schwebende Platte aus dem Macchia Vecchia Marmor nimmt das Motiv des Hauptsteins wieder auf und überdeckt einen Teil der Grabfläche. Der Cortenstahl des stehenden Steins findet sich als feines, eingelassenes Band in dieser Teilabdeckung wieder. Die verbleibende offene Erde bietet Platz für eine reduzierte, pflegeleichte Bepflanzung. So greift die Natur organisch in die strenge Geometrie von Stein und Stahl ein. Diese Kombination aus Einfassung und Teilabdeckung macht das Grab zu einer in sich geschlossenen, harmonischen Rauminstallation.

Warum ein Doppelgrabstein besondere Planung braucht

Ein Doppelgrabstein stellt andere Anforderungen als ein Grabmal für ein Einzelgrab. Die Fläche ist größer, die Gestaltung muss mehrere Personen würdevoll aufnehmen können und die Proportionen müssen zur Grabstätte passen. Bei einem modernen Doppelgrab kommen oft zusätzliche Fragen hinzu:

* Wie bleibt die Anlage ausgewogen, wenn sie asymmetrisch gestaltet ist?

* Wo können spätere Namen oder Daten ergänzt werden?

* Wie lassen sich Naturstein, Metall und Glas dauerhaft kombinieren?

* Welche Vorgaben gelten auf dem jeweiligen Frankfurter Friedhof?

* Wie wird die Standsicherheit nach den geltenden technischen Regeln nachgewiesen?

Gerade bei hochwertigen Grabsteinen in Frankfurt entscheidet deshalb nicht nur der Entwurf über die Qualität. Entscheidend ist, ob Gestaltung, Einfassung, Material, Fundament und Genehmigung von Anfang an als Einheit gedacht werden.

Naturstein, Cortenstahl und Glas: schön nur dann, wenn die Technik stimmt

Die Kombination aus hellem Marmor und Cortenstahl wirkt stark, ist technisch aber anspruchsvoll. Cortenstahl verändert sich durch Witterung. Bei Regen können Eisenoxide ausgewaschen werden. Treffen diese ungeplant auf hellen, offenporigen Naturstein, können dauerhafte Verfärbungen entstehen.

Damit die Oberfläche des Marmors langfristig geschützt bleibt, plante Schugar Natursteine von Beginn an mit unsichtbaren Drainagewegen, wasserdurchlässigen Schutzlagen und sauber getrennten Materialanschlüssen. Ziel war nicht nur eine eindrucksvolle Optik am Tag der Aufstellung, sondern eine Anlage, die auch nach Jahren noch gepflegt, hochwertig und stimmig wirkt.

Auch die Statik spielte eine zentrale Rolle. Die einzelnen Elemente des Familiengrabsteins sollten bewusst leicht wirken, obwohl der Naturstein ein hohes Eigengewicht besitzt. Dafür kamen verdeckte Schwerlastbefestigungen und präzise geplante Verankerungen zum Einsatz. Die Konstruktion wurde so vorbereitet, dass die massiven Elemente sicher stehen und zugleich die gewünschte gestalterische Leichtigkeit behalten.

Was kostet ein exklusiver Familiengrabstein? Ein detaillierter Kostenrahmen

Angehörige, die sich für ein derart individuelles und handwerklich anspruchsvolles Monument entscheiden, fragen sich oft, mit welchem finanziellen Rahmen sie rechnen müssen. Da es sich hier nicht um industrielle Massenware, sondern um architektonische Einzelstücke handelt, lassen sich die Kosten für einen maßgeschneiderten Familiengrabstein in Frankfurt nicht pauschalisieren.

Eine aktuelle Marktrecherche zeigt, dass hochwertige, mehrteilige Doppelgrabsteine aus dem Standardkatalog oft zwischen 8.000 und 15.000 Euro liegen. Ein hochgradig exklusives Maßprojekt wie das von Frau F., das seltene Materialien, komplexe Statik und individuelle Kunst vereint, bewegt sich jedoch in einem Rahmen von etwa 21.000 bis 35.000 Euro. Einzelne Kunstobjekte in Übergröße können auf dem deutschen Markt sogar Preise von bis zu 38.000 Euro erzielen.

Die Kosten für ein spezielles Familiengrab dieser Güteklasse setzen sich detailliert wie folgt zusammen:

Der Naturstein Hauptstein: Ein seltener Marmor wie der Macchia Vecchia, der im aufwendigen Bookmatch Verfahren spiegelbildlich gesägt wird, erfordert höchste Präzision in der Auswahl und Verarbeitung. Kostenpunkt: ca. 8.000 bis 12.000 Euro.

Grabeinfassung und Teilabdeckung: Die passgenaue Einfassung aus tiefschwarzem Diabas mit Schattenfuge sowie die schwebende Teilabdeckung machen einen erheblichen Teil der Anlage aus. Kostenpunkt: ca. 5.000 bis 8.000 Euro.

Künstlerische Elemente: Handgefertigtes Fusing Glas und exakte Cortenstahl Intarsien schlagen mit etwa 3.500 bis 6.000 Euro zu Buche.

Fundament und Statik: Für die sichere Verankerung schwerer Elemente mittels Hinterschnittanker und ein tiefes Fundament nach TA Grabmal müssen rund 1.500 bis 3.000 Euro kalkuliert werden.

Handwerksleistung und Planung: Die wochenlange Beratung, 3D Planung, das Erstellen der Fundamentberechnungen und die finale Montage vor Ort liegen bei etwa 3.000 bis 5.500 Euro.

Behördliche Gebühren: Die Stadt Frankfurt am Main erhebt für die reine Bearbeitung des Grabmalantrags und die statische Prüfung von Anlagen über 50 Zentimetern Höhe eine feste Verwaltungsgebühr von 135 Euro.

Dieser Rahmen verdeutlicht, dass ein Doppelgrabstein dieser Qualitätsstufe eine Investition in ein zeitloses Kunstwerk ist, das der Familie als zentraler Bezugspunkt dient.

Genehmigung für einen Familiengrabstein in Frankfurt

Wer einen Familiengrabstein in Frankfurt oder einen neuen Doppelgrabstein aufstellen möchte, muss die Vorgaben des jeweiligen Friedhofs beachten. Auf städtischen Friedhöfen in Frankfurt sind vor der Aufstellung in der Regel ein Grabmalantrag, Angaben zu Material und Maßen, technische Zeichnungen und Nachweise zur Standsicherheit erforderlich.

Schugar Natursteine übernahm im Projekt von Frau F. die Abstimmung mit den geltenden Friedhofsvorgaben, die technische Planung und die Vorbereitung der notwendigen Unterlagen. Dazu gehörten unter anderem die Fundamentierung, die sichere Befestigung nach den Anforderungen der TA Grabmal sowie die Dokumentation der Materialherkunft.

Seit der neuen Frankfurter Friedhofsordnung sind auch Nachweise zur Vermeidung schlimmster Formen von Kinderarbeit nach dem ILO Übereinkommen Nr. 182 ein wichtiger Bestandteil bei Naturstein. Da der verwendete Macchia Vecchia aus Europa stammt, konnten die erforderlichen Herkunftsnachweise sauber vorbereitet und der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden.

„Viele Familien unterschätzen, wie viel Planung hinter einem genehmigungsfähigen Grabmal steckt. Wir nehmen unseren Kunden diese Schritte ab, damit sie sich auf die Gestaltung und die Erinnerung konzentrieren können“, sagt Sebastian Schugar.

Ein modernes Familiengrab, das Ruhe und Persönlichkeit verbindet

Nach mehreren Monaten Planung, Materialauswahl, Abstimmung und handwerklicher Fertigung konnte der exklusive Familiengrabstein in Frankfurt fertiggestellt werden. Entstanden ist ein modernes Grabmal, das sich bewusst von Standardlösungen unterscheidet und dennoch würdevoll in die Friedhofsumgebung eingebunden bleibt.

Der Marmor wirkt durch seine natürliche Zeichnung lebendig. Der Cortenstahl bringt Wärme und Tiefe. Das Glas nimmt dem Entwurf die Schwere und sorgt für feine Lichtmomente. Zusammen mit der schwebenden Grabeinfassung entsteht ein Familiengrab, das nicht laut wirkt, sondern präsent. Es ist ein Ort der Erinnerung, aber auch ein Ausdruck von Persönlichkeit, Haltung und familiärer Verbundenheit.

Für Frau F. und ihre Familie war wichtig, dass der Grabstein nicht nur den heutigen Moment abbildet. Er sollte Raum für die Zukunft lassen. Genau das ist bei einem guten Doppelgrabstein entscheidend: Die Anlage muss heute fertig wirken und gleichzeitig für spätere Ergänzungen offen bleiben.

Was Frankfurter Familien aus diesem Projekt mitnehmen können

Das Projekt zeigt, worauf es bei einem individuellen Familiengrabstein Frankfurt besonders ankommt:

Ein Familiengrab sollte frühzeitig gemeinsam mit dem Steinmetz geplant werden.

Bei einem Doppelgrab oder Wahlgrab sind Proportion, spätere Beschriftung und Pflege besonders wichtig.

Eine passgenaue Grabeinfassung und eine architektonische Teilabdeckung runden das Design ab und erleichtern die Grabpflege.

Moderne Materialien wie Cortenstahl und Glas brauchen technische Erfahrung in der Verarbeitung.

Helle Natursteine müssen vor Verfärbungen und Feuchtigkeit geschützt werden.

Die Kosten für exklusive Maßanfertigungen erfordern realistische Budgetplanung im Vorfeld.

Die Genehmigung in Frankfurt sollte von Anfang an mitgedacht werden.

Standsicherheit, Fundament und Materialnachweise sind keine Nebensache.

Ein persönliches Grabmal entsteht durch Zuhören, nicht durch Katalogauswahl.

Häufige Fragen zu Familiengrab, Doppelgrab und Doppelgrabstein in Frankfurt

Was ist ein Familiengrab?

Ein Familiengrab ist in der Regel eine Grabstätte, die für mehrere Angehörige vorgesehen ist. Häufig handelt es sich um ein Wahlgrab, bei dem die Lage und spätere Verlängerungen je nach Friedhofsordnung möglich sein können. Die genaue Ausgestaltung hängt vom jeweiligen Friedhof und der gewählten Grabart ab.

Was ist der Unterschied zwischen Doppelgrab und Familiengrab?

Ein Doppelgrab bietet meist Platz für zwei Grabstellen nebeneinander. Ein Familiengrab kann je nach Grabart, Nutzungsrecht und Friedhof auch für mehrere Beisetzungen über eine längere Zeit gedacht sein. In der Praxis überschneiden sich beide Begriffe oft, besonders wenn Familien eine gemeinsame Grabstätte über Generationen planen.

Was ist ein Doppelgrabstein?

Ein Doppelgrabstein ist ein Grabmal für ein Doppelgrab. Er ist in der Regel breiter oder gestalterisch anders aufgebaut als ein Einzelgrabstein. Wichtig ist, dass die Inschrift, spätere Ergänzungen, die Statik und die Proportionen sorgfältig geplant werden.

Kann ein Familiengrabstein in Frankfurt modern gestaltet werden?

Ja, moderne Gestaltung ist grundsätzlich möglich. Entscheidend sind die jeweilige Grabart, das Grabfeld, die Friedhofsvorgaben und die technische Umsetzbarkeit. Schugar Natursteine prüft diese Punkte vor der Fertigung und begleitet Familien durch den gesamten Genehmigungsprozess.

Wer hilft bei der Genehmigung eines Familiengrabsteins in Frankfurt?

Ein erfahrener Steinmetzbetrieb kann die technischen Zeichnungen, Materialangaben, Standsicherheitsnachweise und den Grabmalantrag vorbereiten. Schugar Natursteine betreut Familien auf allen Frankfurter Friedhöfen und übernimmt die Abstimmung mit den zuständigen städtischen Stellen.

Persönliche Beratung für Familiengrabsteine in Frankfurt

Schugar Natursteine begleitet Familien in Frankfurt, Offenbach, Maintal, Hanau und der Region bei der Gestaltung hochwertiger Grabmale. Vom ersten Gespräch über die Materialauswahl bis zur Genehmigung und Aufstellung erhalten Angehörige eine persönliche Betreuung direkt durch den Steinmetz Fachbetrieb.

Wer ein individuelles Familiengrab, ein Doppelgrab oder einen besonderen Doppelgrabstein in Frankfurt plant, kann jederzeit Kontakt aufnehmen und einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren.

Kontakt: Schugar Natursteine

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

Telefon: 069 413858

E-Mail: info@schugar.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schugar Natursteine

Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

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fon ..: 069 413858

fax ..: 069 868074

web ..: https://www.schugar.de

email : info@schugar.de

Schugar Natursteine ist ein traditionsreicher Steinmetz-Fachbetrieb aus Frankfurt am Main mit Wurzeln seit 1951. Gegründet von Siegfried Schugar, hat sich das Unternehmen über drei Generationen hinweg zu einer festen Adresse für Grabsteine, Grabmale und hochwertige Natursteinarbeiten entwickelt. Heute führt Sebastian Schugar den Betrieb in einer bewusst fokussierten Struktur weiter: persönlich, handwerklich geprägt und mit klarem Qualitätsanspruch. Das Unternehmen vereint zwei komplementäre Geschäftsbereiche unter einem gemeinsamen Werteverständnis: Grabmale für Familien in Trauer sowie Naturstein am Bau für Architektur, Gestaltung und langfristige Bauqualität. Im Mittelpunkt stehen dabei stets persönliche Beratung, Respekt vor Mensch und Material sowie Arbeiten, die auf Dauer angelegt sind. Weitere Informationen finden sich unter https://www.schugar.de.

Pressekontakt:

Schugar Natursteine

Herr Sebastian Schugar

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email : info@schugar.de

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