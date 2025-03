Ein Familienunternehmen mit Tradition – 40 Jahre Wurzer Umwelt

Mit der Verleihung der Ehrenurkunde würdigt die IHK die Wurzer Umwelt Gruppe für 40 Jahre unternehmerische Leistung und nachhaltiges Engagement.

Zum 40-jährigen Firmenjubiläum wurde die Wurzer Umwelt Gruppe durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern geehrt. Dr. Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK, überreichte die Ehrenurkunde in Eitting an den Gründer Franz Wurzer und den Geschäftsinhaber Wolfgang Wurzer. Die Wurzer Umwelt Gruppe begann 1984 mit wenigen Maschinen und hat sich über die Jahre zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Mit Standorten in Eitting und Waldkraiburg ist das Unternehmen heute führend im Recycling und ein großer regionaler Energieproduzent. Die Überreichung der Ehrenurkunde bot auch die Gelegenheit, das Betriebsgelände in Eitting zu besichtigen und die innovativen Energieprojekte des Unternehmens kennenzulernen.

Die Anfänge – Vom Recyclingbetrieb zum Pionier der Kreislaufwirtschaft

Im Jahr 1984 begann Franz Wurzer mit nur drei Schleppern und drei Unimogs den Betrieb eines Recyclingstandorts in Eitting. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf die Sammlung und Aufbereitung von Abfällen. Diese Anfänge bildeten den Grundstein für die heutige Wurzer Umwelt Gruppe, die seit den 1980er Jahren kontinuierlich wuchs und sich den Herausforderungen der Abfallwirtschaft stellte. Durch die Einführung neuer Technologien und das ständige Streben nach Verbesserung gelang es dem Unternehmen, sich vom einfachen Recyclingbetrieb zu einem modernen Energiestandort zu entwickeln.

Die frühe Ausrichtung auf eine nachhaltige Abfallverwertung war ein entscheidender Schritt, der das Unternehmen auf den Weg zur heutigen Kreislaufwirtschaft brachte. Die Wurzer Umwelt GmbH gilt heute als einer der Vorreiter in der Branche und engagiert sich aktiv für den Schutz der natürlichen Ressourcen.

Der Weg in die Energiegewinnung

Der Übergang von der reinen Abfallverwertung hin zur Energiegewinnung begann in den frühen 2000er Jahren, als das Unternehmen begann, Sekundärrohstoffe zu produzieren und in erneuerbare Energiequellen zu investieren. Besonders die Produktion von Biogas durch die Vergärung von Bioabfällen in der eigenen Biogasanlage und der Betrieb einer leistungsstarken Photovoltaikanlage prägen heute das Geschäft. Der Standort in Eitting verfügt über eine Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von 3,7 MW, die als wichtiger Beitrag zur Energiewende dient und die Rolle von Wurzer Umwelt als Energiestandort weiter stärkt.

Engagement für die Kreislaufwirtschaft und die Energiewende

Das Unternehmen verfolgt seit vielen Jahren das Ziel, die Abfallverwertung in den Dienst der Kreislaufwirtschaft zu stellen. Der Ansatz einer geschlossenen Wertschöpfungskette spiegelt sich in allen Geschäftsbereichen wider. Ziel ist es, durch Recycling und Energieproduktion Abfälle zu minimieren und gleichzeitig wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen.

Mit rund 420 Mitarbeitenden, darunter 25 Auszubildende, trägt das Unternehmen dazu bei, nachhaltige Konzepte in der Region zu verankern. Die Ausbildung junger Fachkräfte ist ein weiterer Baustein in der langfristigen Planung des Unternehmens, das auf eine nachhaltige Zukunft hinarbeitet.

Zentrale Schritte in der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft:

– Recycling von Abfällen: Das Unternehmen verarbeitet Abfälle zu Sekundärrohstoffen, die in der Industrie wiederverwendet werden können.

– Energiegewinnung aus Bioabfällen: Durch die Vergärung organischer Bioabfälle gewinnt die Wurzer Umwelt Gruppe Biogas, das zur Energieversorgung des Standortes beiträgt.

– Photovoltaik-Anlage: Die Installation einer leistungsstarken Photovoltaikanlage ermöglicht es dem Unternehmen, sauberen Strom zu produzieren.

Durch die Verknüpfung dieser Maßnahmen fördert das Unternehmen die Kreislaufwirtschaft und beweist, dass Umweltschutz und wirtschaftliche Effizienz Hand in Hand gehen können.

Standort Waldkraiburg – Ein weiterer Baustein in der Abfallwirtschaft

Neben dem Hauptstandort in Eitting betreibt die Wurzer Umwelt GmbH auch einen weiteren Standort in Waldkraiburg. Auf dem rund 50.000 m² großen Gelände ist das Unternehmen als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb tätig und erfüllt die strengen Anforderungen der Abfallwirtschaft. Die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb garantiert eine fachgerechte Sammlung, Sortierung und Verwertung von Abfällen und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Qualität und Umweltschutz.

Bedeutung des Standorts Waldkraiburg für das Unternehmen

Der Standort Waldkraiburg ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstruktur und ergänzt das Leistungsportfolio der Wurzer Umwelt Gruppe. Durch die Ausweitung der Aktivitäten auf diesen Standort kann das Unternehmen eine breitere Palette an Entsorgungsdienstleistungen anbieten und seine Rolle als führender Akteur in der Recyclingbranche weiter ausbauen.

Vorteile des Standorts Waldkraiburg:

– Optimierung der Abfalllogistik: Durch die Verteilung auf zwei Standorte kann das Unternehmen effizientere Logistikprozesse nutzen.

– Zertifizierte Entsorgungsdienstleistungen: Der Standort erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und bietet höchste Standards in der Abfallverwertung.

– Erweiterung der Kapazitäten: Waldkraiburg ermöglicht es, zusätzliche Mengen an Abfall aufzunehmen und zu verarbeiten.

Durch die Nutzung beider Standorte maximiert das Unternehmen seinen Wirkungskreis und bietet Privatkunden, Geschäftskunden und Kommunen eine sichere, umweltgerechte Entsorgungslösung in ihrer Nähe.

Die Zukunftsvision – Wurzer Umwelt: Wachstum im Zeichen der Energiewende

Mit Blick auf die Zukunft hat sich die Wurzer Umwelt Gruppe ambitionierte Ziele gesetzt. Das Unternehmen strebt an, das Geschäftsmodell weiter in Richtung Energiewende auszubauen und vermehrt in erneuerbare Energien zu investieren. Die Vision, eine ganzheitliche Kreislaufwirtschaft zu schaffen, steht dabei im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie.

Durch die kontinuierliche Erweiterung der Photovoltaikanlagen und den Ausbau der Biogasproduktion wird das Unternehmen seine Position als regionaler Energiestandort weiter stärken. Dies schafft nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern trägt auch zur regionalen Versorgungssicherheit bei und ist ein wichtiger Beitrag zur Verringerung der CO?-Emissionen.

Ziele und Pläne der Wurzer Umwelt Gruppe:

– Ausbau der erneuerbaren Energien: Erweiterung der Photovoltaik-Anlagen und Bau eines Bioenergiezentrums (BEZ).

– Förderung der Kreislaufwirtschaft: Weitere Optimierung der Abfallverwertung und Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe.

– Innovationen und Technologie: Investitionen und Forschung in moderne Technologien, um die Effizienz der Abfallverwertung und Energieerzeugung zu steigern.

Durch diese Zukunftsstrategien zeigt das Unternehmen, dass es auch auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet ist.

Das 40-jährige Jubiläum – Ehrung durch die Industrie- und Handelskammer

Anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums wurde Wurzer Umwelt von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern die Ehrenurkunde verliehen. Dr. Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK, überreichte die Urkunde an den Firmengründer Franz Wurzer und den Geschäftsinhaber Wolfgang Wurzer. Die Übergabe fand am Hauptstandort in Eitting statt und bot die Gelegenheit, das Betriebsgelände und die vielfältigen Aktivitäten des Unternehmens kennenzulernen.

Die Verleihung der Ehrenurkunde ist nicht nur eine Anerkennung der Unternehmensgeschichte, sondern auch ein Zeichen für das Engagement, das die Wurzer Umwelt Gruppe für die Region und die Umwelt leistet. Der Besuch von Dr. Gößl verdeutlichte zudem die Bedeutung des Unternehmens für die regionale Wirtschaft.

Die Wurzer Unternehmens­gruppe ist ein Verbund moderner und leistungs­fähiger Service­unternehmen. Unsere Angebotspalette erstreckt sich auf die Bereiche Landschaftspflege, Umweltschutz, Entsorgung, Recycling und Logistik – sowohl für Kommunen und Unternehmen als auch für Privatpersonen. Der Grundstein für die Wurzer Unternehmensgruppe wurde durch Franz Wurzer im Jahr 1984 gelegt.

