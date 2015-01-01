  • Ein Freund der zu dir hält – Das tolle Cover von Denny Schönemann & Rolf Wegmann

    Ein Lied über echte Freundschaft

    BildManche Songs weigern sich einfach, in Rente zu gehen. Deshalb heißt es jetzt: Re-Release! Die Single „Ein Freund, der zu dir hält“ von Denny Schönemann & Rolf Wegmann ist ab sofort wieder auf allen Downloadportalen erhältlich. Und ganz ehrlich: Es wurde auch langsam Zeit.

    Denn während sich vieles im Leben ändert, bleibt eine Sache immer gleich: Jeder braucht einen Freund. Einen, der zu einem steht, wenn es drauf ankommt. Ganz egal, wie alt er ist oder woher er kommt. Genau darum geht es in diesem Song: um echte Freundschaft, ehrliche Verbundenheit und darum, dass man gemeinsam einfach mehr durchsteht.

    Passend dazu ist auch das Musikvideo bis heute noch auf YouTube zu finden, das Rolf Wegmann und Denny Schönemann bereits im Jahr 2020 direkt vor Ort in Los Angeles und Las Vegas gedreht haben. Echte Bilder, echte Stimmung und ein Song, der sich bis heute nicht klein kriegen lässt.

    Kurz gesagt: ein Titel mit Herz, Haltung und einer Botschaft, die heute genauso passt wie damals.

    Alle Links zu den Portalen und zum Video findet ihr auf www.lieblingsschlager.de

    Label: Lieblingsschlager
    Text und Musik: Burkhard Lasch
    Quelle: Denny Schönemann/ Lieblingsschlager

    Lieblingsschlager
    c/o Denny Schönemann
    Trebitz 14b
    06420 Könnern

    Tel.: 034691 52797
    www.lieblingsschlager.de
    info@lieblingsschlager.de

    Lieblingsschlager ist eine moderne und innovative Plattenfirma aus Mitteldeutschland. Das Label hat sich den Schlager verschrieben und veröffentlicht Schlager aller Genres – klassischer Schlager, Popschlager, EDM-Schlager und volkstümlicher Schlager. Unter Führung von Denny Schönemann werden bei der Schwesterfirma Starpromotion auch die dazu gehörigen Videos produziert. Schlagermusik aus einem Guss.

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