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Das neue Lied von Simone Cerovina – Weine einfach mal
Ein Lied mit viel Gefühl
Die größte Stärke ist zu erkennen, dass man nicht stark sein muss. Dass man auch einmal Tränen fließen lassen darf. Genau davon erzählt Simone Cerovina in ihrer neuen Single „Weine einfach mal“.
Simone Cerovina gilt als starke Frau – doch auch sie kennt diese Momente, in denen alles zu viel wird. Genau aus einem solchen persönlichen Augenblick ist dieser Song entstanden: ein Moment, in dem sie selbst einfach nur noch weinen musste. Aus dieser Erfahrung heraus schrieb sie „Weine einfach mal“.
Mit diesem Titel widmet sich die Singer-Songwriterin einem Thema, das viele Menschen kennen: dem Druck, immer stark sein zu müssen. Der Song erzählt von Menschen, die lange funktionieren, ihre Gefühle unterdrücken und irgendwann erkennen, dass es auch befreiend sein kann, loszulassen.
Simone Cerovina steht für authentische Songs direkt aus dem Leben. Nach emotionalen Titeln wie „Der Himmel muss warten“, dem gesellschaftskritischen „Herz an – Welt aus“ oder dem provokanten Dating-Song „Notgeil“ zeigt sie erneut ihre große thematische Bandbreite – von Humor bis zu tief persönlichen Geschichten.
Musikalisch verbindet „Weine einfach mal“ einen modernen EDM-Schlager-Sound mit emotionalem Deutschpop. Synthesizer-geprägte Arrangements und ein treibender Beat sorgen für eine zeitgemäße Produktion, die gleichzeitig auch auf der Tanzfläche funktioniert.
Der Song erscheint als EP mit zwei Versionen:
o Radio Edit – kompakt für Radio und Streaming (3.30 min)
o Extended Version – mit instrumentalem Solo-Part (4.12 min)
Dieser instrumentale Teil schafft bewusst einen Moment zum Durchatmen, bevor es in ein ruhiges, offenes Finale übergeht. Der Titel klingt sanft aus – ganz im Sinne seiner Botschaft: Gefühle dürfen fließen.
„Weine einfach mal“ ist ein Song für alle, die lange stark gewesen sind – und sich vielleicht genau jetzt erlauben dürfen, loszulassen.
VÖ: 27.03.2026
Musikproduktion: Dominik Heinz
Musik und Text: Simone Cerovina
ISRC: DEYW82650035
ISRC: DEYW82603187 (Radio Edit)
UPC/EAN: 4068413219576
Label: Monster Tapes LC 32828
Genre: Popschlager, EDM Schlager, Deutsch-Pop
Quelle: Büro Dominik Heinz
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