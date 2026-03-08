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Reny Schawalder sitzt musikalisch im Zug des Lebens
Ein Lied aus dem Leben gegriffen
Mit ihrer neuen Single „Im Zug des Lebens“ präsentiert die Schweizerin Reny Schawalder einen Titel, der mitten aus dem Leben gegriffen ist und viele Menschen auf Anhieb berühren dürfte. Der Song erzählt von Begegnungen, Abschieden und Wiedersehen – von all den Menschen, die uns auf unserer Reise begleiten, uns prägen und manchmal auch wieder verlassen.
Mit dem Bild einer Zugfahrt beschreibt Reny Schawalder auf einfühlsame Weise, wie das Leben verläuft: Manche steigen ein und bleiben über lange Zeit an unserer Seite, andere steigen aus, weil sich Wege trennen, weil es Konflikte gibt oder weil das Schicksal andere Pläne hat. Und manchmal gibt es sogar ein Wiedersehen – dann steigt ein vertrauter Mensch plötzlich wieder in unseren Zug ein. Auch der endgültige Abschied findet in diesem bewegenden Titel seinen Platz.
Besonders authentisch wird „Im Zug des Lebens“ dadurch, dass Reny Schawalder den Song selbst geschrieben hat. Genau das verleiht dem Titel eine spürbare Nähe, Ehrlichkeit und emotionale Tiefe, die sofort unter die Haut geht.
Doch so gefühlvoll die Botschaft auch ist: „Im Zug des Lebens“ überzeugt nicht nur mit starken Worten, sondern auch mit einer melodischen, tanzbaren Schlagernote. Gerade diese Mischung aus Tiefgang, Eingängigkeit und Rhythmus macht den Titel zu einem Song, der zum Nachdenken anregt und zugleich musikalisch mitreißt.
Mit dieser Single zeigt Reny Schawalder einmal mehr, dass moderner Schlager berühren, erzählen und dennoch leicht und zugänglich bleiben kann. „Im Zug des Lebens“ ist ein Titel mit Herz, Persönlichkeit und Wiedererkennungswert.
Die Single ist ab sofort überall erhältlich.
Das passende Musikvideo folgt ab Ostern.
© 2026: Lieblingsschlager
Label: Lieblingsschlager
VÖ-Datum: 08.03.2026
Komponisten: Reny Schawalder
Textdichter: Reny Schawalder
Producer: Kevin Winner
Quelle: Denny Schönemann/ Lieblingsschlager
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