  • Maria Da Vinci: Wenn die Seele tanzt – „Sonnentanz im Herzen“

    Ihr kleines Come-back

    BildManchmal muss man mutig sein, um bei sich selbst anzukommen. Mit ihrer neuesten Single „Sonnentanz“ schlägt Maria Da Vinci ein neues musikalisches Kapitel auf. Es ist ein bewusster Aufbruch: Ein neuer Sound, eine neue Haltung und ein Team, das ihre Vision perfekt versteht, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren.

    Ein moderner Sound ohne Kompromisse
    Für diesen besonderen Weg hat sich Maria Da Vinci mit dem Produzenten Jörg Lamster (Wetcat Studio) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie einen modernen Popschlager erschaffen, der sich mutig vom klassischen Klischee abhebt. „Sonnentanz“ ist tanzbar, zeitgemäss und emotional, ohne jemals kitschig zu wirken. Hier verschmelzen Club-Vibes mit deutscher Pop-Tradition und jener mediterranen Lebensfreude, die Maria so eigen ist.

    Der Song erscheint in drei massgeschneiderten Versionen, die Marias neue Ausrichtung unterstreichen: von der melodiösen Original Version über einen energiegeladenen Festival EDM Remix bis hin zum sommerlich-leichten Tropical House Mix.

    Visuelle Magie von Denny Schönemann:
    Ein solcher musikalischer Meilenstein braucht Bilder, die die Seele berühren. Für die visuelle Umsetzung zeichnet der Regisseur und Produzent Denny Schönemann verantwortlich. Mit seinem Gespür für echte Momente und filmische Ästhetik hat er „Sonnentanz“ eine Bildgewalt verliehen, die Marias neue Selbstsicherheit perfekt widerspiegelt. Die Zusammenarbeit zwischen der Produktion von Jörg Lamster und der visuellen Realisation durch Denny Schönemann sorgt dafür, dass dieser Titel sowohl akustisch als auch optisch im Hier und Jetzt angekommen ist.

    Mehr als nur ein Song: Ein Lebensgefühl
    Inhaltlich ist der Titel ein kraftvolles Statement für den Mut, alte Muster hinter sich zu lassen. Es geht um Selbstvertrauen, um das Ankommen bei sich selbst und die Entscheidung, das Leben positiv und entschlossen zu gestalten. Maria Da Vinci positioniert sich mit dieser Veröffentlichung neu: experimentierfreudiger, selbstbewusster und musikalisch im Hier und Jetzt.

    „Sonnentanz“ ist der Startpunkt einer spannenden Phase – und macht Lust auf alles, was noch kommt.

    Maria Da Vinci – Sonnentanz
    © 2026 Lieblingsschlager
    vÖ-Datum: 18.03.2026
    Label: Lieblingsschlager Records
    Komponist: Jörg Lamster
    Textdichter: Jörg Lamster
    Producer: Jörg Lamster
    Quelle: Denny Schönemann/ Lieblingsschlager

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