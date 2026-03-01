  • Jetzt erst recht – der neue Schlager von Bianca Erbe

    Das kleine Comeback der Sängerin

    BildNach einer kreativen Pause meldet sich die hessische Sängerin Bianca Erbe eindrucksvoll zurück. Mit ihrem kommenden Album präsentiert sie sich erstmals in einer neuen Rolle: Sie hat alle Texte und Kompositionen selbst mitgestaltet und damit ihrer Musik eine noch persönlichere Handschrift gegeben. Die erste Single-Auskopplung aus dem so entstandenen Album erscheint am 20. März und trägt eine klare Botschaft im Titel: „Jetzt erst recht“.

    Der Song erzählt von Aufbruch, Mut und der Entscheidung, nach Rückschlägen nicht stehen zu bleiben. Wer kennt sie nicht – diese Momente im Leben, in denen der Wunsch nach Veränderung groß ist, gleichzeitig aber Zweifel und Unsicherheit im Kopf kreisen? Genau dort setzt der Titel an: Er ist eine musikalische Ermutigung, neue Wege zu gehen und das Leben wieder bewusst in die eigene Hand zu nehmen.

    Zu Beginn ihrer Schlagerkarriere arbeitete Bianca Erbe mit dem renommierten Produzenten und Komponisten Peter Sebastian zusammen. Aus dieser erfolgreichen Zusammenarbeit entstanden unter anderem die Titel „Mein Herz fängt an zu fliegen“, „Wir sind wie der Sommer“ und zuletzt „Ich hoffe du willst das noch hören“. Diese Phase war prägend – doch inzwischen spürt die Sängerin, dass der Moment gekommen ist, ihren eigenen künstlerischen Weg konsequent weiterzugehen.

    Mit Geschichten und Themen aus ihrem eigenen Leben bringt Bianca Erbe heute Songs auf die Bühne, die nicht nur emotional berühren, sondern auch auf authentischen Erfahrungen basieren. Genau das verleiht ihrer Musik eine besondere Nähe zu ihrem Publikum.

    Von ihren Fans liebevoll „der singende Sonnenschein“ genannt, zeigt Bianca Erbe mit „Jetzt erst recht“ eine starke, positive Seite: Der Song verbindet eine klare Botschaft mit einer stimmungsvollen, modernen Produktion und lädt mit seinem eingängigen Rhythmus besonders Discofox-Liebhaber zum Tanzen ein.
    Ein Titel, der Mut macht, nach vorne zu schauen – und der daran erinnert, dass heute vielleicht genau der richtige Tag ist, um alles zu verändern.

    Bianca Erbe – Jetzt erst recht
    VÖ: 20.03.2026
    Musikproduktion: Tim Bendet
    Text & Musik: Bianca Erbe, Tim Bendet
    Gesang: Bianca Erbe
    ISRC: QZNWT2663233
    UPC/EAN: 821201842004
    Label: Schlagerrepublik LC

    Quelle: Büro Dominik Heinz

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Bianca Erbe – die neue Stimme bei Hediphon
      Die neu Stimme am Schlagerhimmel...

    2. Trotz allem – Jetzt erst recht! – Gedanken, Fragen, Denkanstöße und Gebete
      Max Milian will den Lesern mit "Trotz allem - Jetzt erst recht!" Mut machen, um innezuhalten und ihr Leben neu zu justieren....

    3. Leipzig liest – jetzt erst recht!
      Die New Publish GmbH aus Hamburg gründet ein einzigartiges Buchfestival-Portal als Alternative zur Messe und bringt so Leserschaft, Autoren, Verlage und Distributoren zusammen....

    4. Ich bleibe in der Spur – Patrick Simons und Bianca Karsten
      Der neue Country-Hit ist da....

    5. Bianca Graf möchte gerne ein Rendezvous mit Dir
      Das Comeback der Sängerin...

    6. Die Insolvenzantragspflicht weiter hinauszuschieben führt erst recht zur Insolvenz
      1. Überschuldete Unternehmen werden in Zahlungsunfähigkeit rutschen 2. Hoher volkswirtschaftlicher Schaden zu erwarten 3. Lösung: Insolvenz in Eigenverwaltung...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.