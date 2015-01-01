  • Ein Gravelbike wie kein anderes: Das neue CUCUMA CASCA ONE bringt Individualität in eine neue Preisklasse

    Mit dem neuen CASCA ONE bringt CUCUMA die Individualität seiner erfolgreichen CASCA-Baureihe in ein neues Preissegment.

    BildCUCUMA präsentiert das neue CASCA ONE – individuelles Gravelbike für noch mehr Menschen

    Darmstadt, Juli 2026 – Mit dem neuen CASCA ONE bringt CUCUMA die Individualität seiner erfolgreichen CASCA-Baureihe in ein neues Preissegment. Das neue Modell basiert auf dem bewährten CASCA und wurde entwickelt, um noch mehr Menschen den Einstieg in die Welt des Gravelbikens zu ermöglichen – ohne auf die typischen CUCUMA-Stärken zu verzichten.

    Das Besondere: Jedes CASCA ONE ist ein Unikat. Über den CUCUMA-Farbkonfigurator können Kunden Farben und Design ihres Fahrrads individuell gestalten – ohne Aufpreis. Damit bietet CUCUMA eine Gestaltungsfreiheit, die in dieser Preisklasse außergewöhnlich ist.

    Ob auf Asphalt, Schotter oder Waldwegen – das CASCA ONE verbindet Vielseitigkeit, Fahrspaß und Qualität zu einem attraktiven Preis. Grundlage ist die bewährte Geometrie des erfolgreichen CASCA, die sich bereits bei zahlreichen Fahrern bewährt hat.

    Neben der klassischen Gravel-Version ist das CASCA ONE auch als Speedbike erhältlich. Mit geradem Lenker und komfortabler Trekkingausstattung eignet es sich ideal für Pendler und alle, die ein schnelles, vielseitiges Fahrrad für Alltag und Freizeit suchen.

    „Mit dem CASCA ONE möchten wir hochwertige, individuell gestaltbare Fahrräder für noch mehr Menschen erreichbar machen. Jeder soll die Möglichkeit haben, sein persönliches Wunschrad zu fahren – ohne Kompromisse bei Qualität, Design oder Fahrspaß“, sagt Dirk Merz, Gründer von CUCUMA.

    Mit dem CASCA ONE setzt CUCUMA seine Philosophie konsequent fort: Individuell konfigurierte Fahrräder, hochwertige Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis – für alle, die ihren eigenen Weg fahren möchten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sporthorizont GmbH
    Herr Dirk Merz
    Otto-Röhm-Straße 82
    64293 Darmstadt
    Deutschland

    fon ..: 061515393601
    web ..: https://cucuma.com/produkt/casca-one/
    email : info@cucuma.com

    CUCUMA entwickelt seit über zwei Jahrzehnten hochwertige Rennräder, Gravelbikes und E-Bikes mit Fokus auf Qualität, Individualisierung und direktem Kundenkontakt. Das Unternehmen mit Sitz in Darmstadt setzt bewusst auf maßgeschneiderte Lösungen statt Serienfertigung und begleitet seine Kundinnen und Kunden von der Konfiguration bis zum fertigen Fahrrad.

    Pressekontakt:

    Sporthorizont GmbH
    Herr Dirk Merz
    Otto-Röhm-Straße 82
    64293 Darmstadt

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