Ein Klima-Wahlcheck für die Pfalz

Am 22. März 2026 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz über die Landespolitik der kommenden Legislaturperiode.

In einer Zeit, in der über Klimaschutz sehr wenig gesprochen wird, wollen wir von eure Welt e.V. den Menschen helfen, dass sie die Klimaschutz-Einstellung unserer Landespolitiker sorgfältig prüfen können. Sie sollen erfahren können, wie sich unsere Politiker im Klimaschutz positionieren.

Deshalb haben wir am 20. Februar 2026 die 107 Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aller Parteien in 15 Wahlkreisen in der Pfalz eingeladen, dass sie vor der Wahl ihre Positionen zum Klimaschutz in Rheinland-Pfalz bekunden. Sie erhalten die Möglichkeit, dass sie online 15 Fragen zu ihrer Vorstellung von Klimaschutz-Politik beantworten.

Dieses Projekt haben wir und viele andere rheinland-pfälzische Klimaschutz-Initiativen und Vereine zusammen mit der bundesweit tätigen Organisation GermanZero e.V. gestartet.

Auf unserer Website wird der Wahlcheck veröffentlicht. Wie die Politiker auf unsere Klimafragen geantwortet haben, können interessierte Wählerinnen und Wähler ab dem 8. März 2026 über unsere Website erfahren.

Erläuterungen:

Auch in diesem Projekt bleibt eure Welt e.V. seinen Grundsätzen treu: Wir positionieren uns selbst nicht politisch. Aber wir sehen es als unsere Aufgabe, möglichst vielen Wählern ihre Entscheidung für eine gute Klimapolitik im Land zu erleichtern.

Kontakt:

eure Welt e.V.

c/o Dr. Peter Hasbach

Theodor-Heuss-Straße 23

67256 Weisenheim a.S.

Tel.: 06353 / 98 96 72

Mobil: 0162 / 74 12 112

Email: info@eure-welt-ev.de

Internet: www.eure-welt-ev.de

Der gemeinnütze Verein eure Welt e.V. wurde am 15.6.2023 gegründet. Er regt Seniorinnen und Senioren an, in ihrem privaten Bereich immer wieder klimaschützende Beiträgen zu leisten. Sie sollen ihren Enkeln sagen können: „Mir ist es nicht egal, wie es Dir später geht. Ich übernehme Mitverantwortung für Euren Planeten.“ In einem niederschwelligen Konzept werden sie eingeladen, dass sie sich in kleinen und großen Taten am Klimaschutz beteiligen – mit Stolz gegenüber ihren Kindern, Enkeln und Nachkommen!

Der Verein ist online und bundesweit tätig. Er versteht sich als Leuchtturm-Projekt für eine großflächige, bundesweite Umsetzung von niederschwelliger Klima-Kommunikation.

