IVATION und Aigenic AG entwickeln offene KI-Plattform für intelligente Batteriespeichersysteme
Eine systemoffene KI-Plattform optimiert Betrieb, Prognose und Skalierung von Batteriespeichern für Industrie, Infrastruktur und Betreiber.
(Berlin/ Zürich) 23/02/2026 IVATION, eine unabhängige Engineering- und Entwicklungsgesellschaft für Energieinfrastruktur, und Aigenic AG, ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen aus der Schweiz, entwickeln gemeinsam eine offene, KI-basierte Plattform für intelligente Batteriespeichersysteme (Battery Energy Storage Systems, BESS).
Die Plattform adressiert zentrale technische, operative und wirtschaftliche Herausforderungen, die mit dem schnellen Ausbau von Batteriespeichern als tragende Säule der Energiewende einhergehen. Ziel ist es, Batteriespeicher effizienter, transparenter und langfristig skalierbar zu betreiben – unabhängig von Herstellern, Systemarchitekturen oder Einsatzumgebungen.
Herausforderungen im realen Betrieb von Batteriespeichern
Mit der zunehmenden Verbreitung von Batteriespeichern steigen Komplexität und Anforderungen an deren Betrieb deutlich. Betreiber sehen sich unter anderem mit fragmentierten Datenstrukturen, begrenzter Transparenz, statischen Regelstrategien sowie erhöhten Lebenszyklus- und Degradationsrisiken konfrontiert. Viele bestehende Steuerungs- und Managementsysteme sind primär auf den Grundbetrieb ausgelegt und bieten nur eingeschränkte Möglichkeiten für vorausschauende Optimierung und Skalierung.
IVATION und Aigenic AG setzen genau hier an: mit einer systemoffenen KI-Plattform, die als intelligente Zusatzschicht über bestehenden Systemen fungiert und den Übergang von reaktiver zu datengetriebener, vorausschauender Betriebsführung ermöglicht.
Was die Plattform leistet
Die gemeinsame Lösung bietet ein umfassendes Set KI-basierter Funktionen für Batteriespeichersysteme:
Intelligente Betriebsoptimierung
KI-gestützte Lade- und Entladestrategien berücksichtigen technische Restriktionen, Nutzungsmuster und Betriebsziele zur Steigerung von Effizienz und Performance.
Prognosen und prädiktive Analytik
Maschinelle Lernmodelle prognostizieren Lastverläufe, Systemzustände und Betriebsszenarien und ermöglichen proaktives Handeln statt statischer Regelwerke.
Alterungs- und lebensdaueroptimierter Betrieb
Durch kontinuierliche Datenanalyse erkennt die KI belastende Betriebszustände und unterstützt einen degradiationsarmen, werterhaltenden Betrieb.
Portfolio-Intelligenz
Für Betreiber mehrerer Speicheranlagen ermöglicht die Plattform standortübergreifendes Monitoring, Benchmarking und Optimierung auf Portfolioebene.
Systemoffenheit und Interoperabilität
Die Lösung ist herstellerneutral, API-basiert und lässt sich in bestehende EMS-, Netz- und IT-Systeme integrieren – ohne Vendor-Lock-in.
Skalierbare Architektur
Einsetzbar von Einzelanlagen bis hin zu großen, verteilten Speicherportfolios – on-premise, hybrid oder cloudbasiert.
Welche Probleme gelöst werden
Die KI-Plattform adressiert zentrale Schwachstellen im heutigen Batteriespeicherbetrieb:
mangelnde Transparenz über Betriebszustände und Performance
ineffiziente, nicht adaptive Betriebsstrategien
erhöhte Lebenszykluskosten durch suboptimale Nutzung
proprietäre, schlecht erweiterbare Systemlandschaften
begrenzte Skalierbarkeit bei wachsender Anlagenzahl
erhöhtes technisches und wirtschaftliches Betriebsrisiko
Durch eine einheitliche, intelligente Daten- und Entscheidungsebene erhalten Betreiber belastbare Entscheidungsgrundlagen und mehr Kontrolle über ihre Speicherinfrastruktur.
Ausgelegt für Industrie und kritische Infrastruktur
Die Plattform richtet sich an industrielle Kunden, Speicherbetreiber, Projektentwickler, Versorger und Investoren, die Batteriespeicher als Teil komplexer Energiesysteme betreiben. Typische Einsatzfelder sind Lastspitzenkappung, Kostenoptimierung, Versorgungssicherheit, hybride Energiesysteme sowie großskalige Speicherinfrastruktur.
Ein zentrales Prinzip ist die Ergänzung – nicht der Ersatz – bestehender Systeme. Dadurch können vorhandene Infrastrukturen ohne disruptive Eingriffe auf ein höheres Intelligenzniveau gehoben werden.
Engineering trifft Künstliche Intelligenz
Die Zusammenarbeit verbindet IVATIONs Erfahrung in Energieinfrastruktur, Systemintegration und Großprojekten mit der KI- und Datenkompetenz der Aigenic AG. Das Ergebnis ist eine technisch robuste, praxisnahe Lösung, die sich flexibel an regulatorische, technische und marktliche Rahmenbedingungen anpassen lässt.
Die Plattform ist technologie- und marktoffen konzipiert und verzichtet bewusst auf fest integrierte Handels- oder Marktlogiken. Dadurch eignet sie sich für regulierte, teilregulierte sowie industrielle Behind-the-Meter-Anwendungen.
Ausblick
Die Entwicklung erfolgt in mehreren Phasen. Der Fokus liegt zunächst auf Kernfunktionen für Betrieb, Optimierung und Prognose. In weiteren Ausbaustufen folgen erweiterte Portfolio-Intelligenz, standortübergreifende Analysen und zusätzliche Systemintegrationen.
Mit dieser gemeinsamen Initiative schaffen IVATION und Aigenic AG eine offene, intelligente Grundlage für die nächste Generation von Batteriespeichersystemen – skalierbar, effizient und zukunftssicher.
Die Plattform befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird zunächst ausgewählten Pilotpartnern zur Verfügung gestellt.
