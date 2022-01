Ein Neujahrswunsch wird sich erfüllen

Neustart für Frauenklinik in Bitterfeld-Wolfen rückt näher.

„Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe wird hier am Standort Bitterfeld im Jahr 2022 wieder in Betrieb gehen“, informiert Dr. René Rottleb. Der Geschäftsführer der Ge-sundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH freut sich, mit dem Chefarzt Dr. Francis Nauck und der Leitenden Oberärztin Dr. Nadia Anastasiou bereits die Führungsspitze der Klinik an Bord zu haben. „Wir sind sehr glücklich, dass diese beiden erfahrenen Fachärzte mit uns den Wiederaufbau des Fachbereiches stemmen werden“, versichert auch der Ärztliche Direktor, Dr. Volker Baumgarten.

Seit April 2020 ruht der Betrieb der Fachklinik im Gesundheitszentrum. Aber zum Ge-sundheitsversorger der Goitzscheregion gehören die Frauenklinik und die Geburtshilfe unbedingt dazu. „Es müssen hier wieder Kinder zur Welt kommen können und die Frauen sollen medizinisch kompetent versorgt werden“, erklärt Dr. Rottleb die Ziele. Mit den neuen Führungsköpfen der Klinik wird ein Etappenziel erreicht. „Derzeit verhandeln wir mit weiteren Fachärzten aus den Bereichen Gynäkologie und Geburtshilfe. Zudem suchen wir weitere Hebammen“, sagt der Geschäftsführer. Die Zeichen stehen günstig, dass bald ein komplettes Klinikteam für die Patientinnen verfügbar ist. Dr. Nauck und Dr. Anastasiou sehen ihrem Start in Bitterfeld voller Vorfreude entgegen: „Wir begeistern uns sehr für diese Aufgabe und möchten zusammen mit weiteren Kollegen hier eine moderne Frauenklinik mit Wohlfühlcharakter für die Patientinnen schaffen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gesundheitszentrum Bitterfeld/ Wolfen

Frau Grit Hachmeister

Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2

06749 Bitterfeld-Wolfen

Deutschland

fon ..: 03493/ 31 3017

web ..: http://www.gzbiwo.de

email : ghachmeister@gzbiwo.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Gesundheitszentrum Bitterfeld/ Wolfen

Frau Grit Hachmeister

Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2

06749 Bitterfeld-Wolfen

fon ..: 03493/ 31 3017

web ..: http://www.gzbiwo.de

email : ghachmeister@gzbiwo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Energiewende: E.DIS nennt Herausforderungen und Lösungsansätze für Netzausbau und erneuerbare Energien