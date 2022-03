Ein Ratgeber für Hunde – aus tierischer Sicht

„Frauchen ist die Beste“ erzählt humoristisch Alltagssituationen

Langenargen/Wustermark. Wenn ein Hundewelpe neu in eine Familie kommt, dann ist das immer ein besonderes Erlebnis und eine aufregende Sache. Vieles muss vorbereitet werden und alle müssen sich der Verantwortung bewusst werden, die ein solcher Schritt mit sich bringt. Doch was bedeutet solch ein Umzug in eine Familie eigentlich für den kleinen Hund?

Nun ja, wer das bislang nicht wusste, der sollte nun schnellstens zum neuen Buch von Cornelia Dunker greifen – „Frauchen ist die Beste“. Denn ihr gelingt es mit spitzer Feder, aus dem Hundeleben der jungen Hündin Kira zu berichten. Selbstverständlich aus Hundeperspektive und in Ich-Form, denn sonst würde es ja nicht gelingen, sich in den kleinen Racker hineinzuversetzen.

Natürlich hält Kira, der Vierbeiner, das vorliegende Buch, das sie natürlich gemeinsam mit Frauchen geschrieben hat, für genauso gut wie einen Erziehungsratgeber für Kinder. Und sie weist darauf hin, dass das Buch eine Warnung ist! „Der Leser kann dann nicht mehr behaupten, er wäre auf den Hund gekommen, ohne zu wissen, was ihm da bevorsteht!“ Davon ist Kira überzeugt.

In 23 kurzen Episoden berichtet die Hündin von ihrem Einzug in das neue Heim, von den Katzen des Nachbarn oder den gemeinsamen Spaziergängen mit Frauchen. Das, und das weiß Kira ganz genau, natürlich das beste Frauchen von allen ist! Das Buch ist im Herzsprung-Verlag erschienen, umfasst 70 Seiten, und ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich. Die Autorin ist in Wustermark im brandenburgischen Landkreis Havelland beheimatet.

Bibliografische Angaben:

Cornelia Dunker

Frauchen ist die Beste

ISBN: 978-3-98627-018-6, Taschenbuch 70 Seiten

Herzsprung-Verlag

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

