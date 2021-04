Hunde erziehen – leicht & effektiv – Wichtige Basics & Praxis für Deinen Alltag

In ihrem Ratgeber „Hunde erziehen – leicht & effektiv“ präsentiert die Autorin und Hundetrainerin Birgitt Piekenbrock ein speziell erarbeitetes und selbst erprobtes Trainingskonzept.

Die Autorin gibt ihren Lesern mit ihrem Buch „Hunde erziehen – leicht & effektiv“ das richtige Werkzeug sowie wichtige Hundebasics an die Hand. In ihrem interaktiven Ratgeber zeigt sie, wie beispielsweise ein sicherer Rückruf oder das Laufen an der lockeren Leine funktionieren. Der Hundehalter lernt das gemeinsame Jagen mit dem Hund, ohne mitgerissen zu werden. Auch das Verhalten gegenüber Joggern, Radfahrern und anderen Tieren wird trainiert.

Durch dieses komprimierte Hundewissen wird das Zusammenleben von Zwei- und Vierbeinern leichter und das tägliche Miteinander noch besser. Dabei ist der Inhalt so konzipiert, dass ein Trainingseinstieg jederzeit möglich ist. Ergänzt werden die einzelnen Trainingsanleitungen durch Videos und einen Service zum Buch.

Birgitt Piekenbrock hat Hundepsychologie mit Hundeverhaltensberatung und Hundewissenschaften studiert sowie eine Ausbildung zur Assistenzhundetrainerin absolviert. Seit vielen Jahren arbeitet sie als erfolgreiche Hundeverhaltensberaterin mit Mensch und Hund. Zudem bildet sie mit viel Liebe und Leidenschaft Assistenzhunde mit und für beeinträchtigte Menschen aus. Über die Jahre hat sie viele Trainingskonzepte für das Assistenzhundewesen ausgearbeitet, welche jetzt für jeden Hundebesitzer einfach, gewaltfrei, leicht und effektiv bei der Grunderziehung helfen.

„Hunde erziehen – leicht & effektiv" von Birgitt Piekenbrock ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-2777-0 zu bestellen.

