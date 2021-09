Ein Raum für Tests – Ein Kompendium

Dennis A.D. Walther liefert mit „Ein Raum für Tests“ eine umfangreiche Sammlung von Tests aus der Allgemeinmedizin und Bewegungslehre.

Die Gebrüder Grimm trugen Märchen zusammen. Dieses Buch trägt Testverfahren aus den Bereichen des Bewegungsapparats, der Internistik, Neurologie, dem Sport, der allgemeinen Physiotherapie, dem Heilpraktikertum und der Osteopathie zusammen. Es richtet sich an Menschen, die ihr Wissen erweitern möchten, aber auch für diejenigen die ihre Therapie hinterfragen und dieser einen neuen Schliff verleihen wollen. Der Autor beschreibt mit Hilfe von Fotos und Illustrationen eine Vielzahl Testverfahren. Zwei dieser Verfahren sind von ihm selbst erstellt, weshalb mögliche Beschwerden oder Anregungen dazu gerne an ihn weiter gegeben werden dürfen. Die restlichen Testverfahren, die in diesem Buch vorgestellt werden, sind jedoch weltweit standardisiert und mehr oder minder valide. Lediglich das Zusammentragen, Durchführen und Auflisten in Kurzform war die eigentliche Arbeit des Autors, dem es wichtig ist, die Menschen aufzuklären und all jenen, die lernen und sehen wollen, eine Möglichkeit der Therapieverbesserung zu bieten.

Die Leser können durch „Ein Raum für Tests“ von Dennis A.D. Walther ihr Wissen erweitern bzw. hinterfragen. Der Autor ist seit Jahren ein leidenschaftlicher Therapeut, der Grenzen als Hürden sieht, die es zu überwinden gilt. Mit seinem bebilderten und illustrierten Buch liefert er seiner Zielgruppe ein Buch, das als Nachschlagewerk verwendet werden kann, um die Testverfahren aus verschiedenen Bereichen besser zu verstehen.

„Ein Raum für Tests" von Dennis A.D. Walther ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36182-9 zu bestellen.

