Neuer Weg Richtung Weltformel – Naturwissenschaftliches Buch

Klaus Stefan regt die Leser mit „Neuer Weg Richtung Weltformel“ zum Verlassen alter Pfade ein, um spannende naturwissenschaftliche Entdeckungen zu machen.

Was bildet die Schnittstelle zwischen der Mathematik und den Naturgesetzen? In diesem Buch wird nach Merkmalen gesucht, die den Mikrokosmos, den Makrokosmos und die Mathematik verbinden. Hierfür wird eine besondere Betrachtungsweise verwendet. Dabei ist zu erkennen, dass Zahlen mit bestimmten Eigenschaften eine wichtige Rolle spielen. Viele Beispiele zeigen, dass diese offensichtlich den Hintergrund für die Naturgesetze bilden. Am Ende ist eine Gemeinsamkeit zwischen den stabilen und instabilen Elementen, der Erde und der Lichtgeschwindigkeit zu erkennen. Manche wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen sich erst dann, wenn alte Pfade verlassen werden. Dieses Buch liefert all jenen, die nach neuen Wegen suchen, um genau diese alten Pfade zu verlassen, genau diese neuen Wege.

Die Leser treffen beim Lesen des Buchs „Neuer Weg Richtung Weltformel“ von Klaus Stefan auf viele spannende Informationen und werden viel Neues lernen bzw. Altes neu entdecken. Das Buch bietet bis zum Ende verschiedene Überraschungen und kostet nur wenig Zeit zum Lesen. Der Autor wurde im Jahr 1967 geboren, ist verheiratet und hat eine Tochter. Schon als Kind haben ihn naturwissenschaftliche Rätsel fasziniert. Als Erwachsener hat er sich ausreichendes Fachwissen angeeignet, um ebenfalls nach Lösungen suchen zu können. Das Thema Weltformel ist seit vielen Jahren sein Schwerpunkt.

„Neuer Weg Richtung Weltformel" von Klaus Stefan ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33635-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

