Ein unvergesslicher Roadtrip entlang der atemberaubenden Türkischen Riviera

Die Türkische Riviera an der nach Zitrus duftenden Südküste Türkiyes gehört zu den faszinierendsten Reisezielen im Mittelmeerraum.

Die Region beeindruckt mit spektakulären Ausblicken, sanften Hügeln und einer abwechslungsreichen Landschaft. Sie bietet ideale Bedingungen für einen abwechslungsreichen Roadtrip. Die Strecke von Kas bis nach Alanya führt durch das Herz der Provinz Antalya und hält zahlreiche unvergessliche Stopps bereit. Auf rund 1.000 Kilometern Küstenlinie entdecken Reisende idyllische Buchten, unberührte Strände, antike Stätten und

malerische Küstenorte. Ergänzt wird das Erlebnis durch die mediterrane Küche, vielfältige Aktivitäten wie Wassersport, Paragliding und Golf sowie durch komfortable Unterkünfte und hochwertige Wellnessangebote. Besonders lohnenswert ist der Sprung ins Wasser, denn Antalya verfügt über die höchste Anzahl an Stränden mit Blauer Flagge weltweit.

Mediterranes Flair und eindrucksvolle Zeitzeugnisse

Die Reise beginnt am besten mit einem Flug nach Antalya oder Dalaman. Beide Flughäfen verfügen über Mietwagenstationen, die einen direkten Einstieg in das Küstenabenteuer ermöglichen. Der erste Halt ist Kas, ein entspannter Ort, der den Charme eines kleinen Dorfes mit atemberaubender Natur vereint. Kopfsteingepflasterte Gassen, weiß getünchte Häuser mit Bougainvillea und Strände wie Kaputas, der zu den 40 schönsten Stränden Europas zählt, prägen das Ortsbild. Auch antike lykische Stätten wie Xanthos, Patara und Myra befinden sich in der Umgebung. Darüber hinaus zählt Kas zu den zehn besten Tauchrevieren weltweit. Kristallklares Wasser, eine vielfältige Unterwasserwelt und spannende Wracks machen den Ort zu einem Paradies für Taucher. Etwa eine Stunde entfernt liegt die Insel Kekova, wo sich die Ruinen einer versunkenen antiken Stadt in einer ruhigen Lagune entdecken lassen. Besonders empfehlenswert ist eine geführte Kajaktour über das glasklare Wasser.

Nach einer rund 40-minütigen Fahrt in Richtung Osten erreicht man Demre, das antike Myra. Der Ort ist reich an Geschichte und beherbergt unter anderem die Kirche des Heiligen Nikolaus, der als Inspiration für den Weihnachtsmann gilt. In den Felsen gehauene lykische Grabmäler verleihen der Umgebung eine besondere Atmosphäre. Zwei Stunden später erreicht man die Ruinen von Olympos, die sich direkt neben einem naturbelassenen Strand befinden. Ganz in der Nähe liegt das Dorf Çirali mit seinem langen Sandstrand, an dem Meeresschildkröten der Art Caretta caretta nisten. In den Bergen oberhalb von Çirali flackern die ewigen Flammen von Yanartas, ein seltenes Naturphänomen, das seit Jahrtausenden Besucher fasziniert. Auf dem weiteren Weg laden Orte wie das antike Phaselis, das einst ein bedeutender römischer Hafen war, und Kemer mit seinen Angeboten für Taucher und Wassersportler zum Verweilen ein. Auch das Tahtali-Gebirge ist von hier aus gut erreichbar. Eine Seilbahnfahrt bringt Besucher auf einen der höchsten Gipfel der Region mit beeindruckendem Blick über das Meer.

Geschichte und Kultur im Herzen von Antalya

Nach etwa 45 Minuten erreicht man die Altstadt von Antalya, ein kulturelles Zentrum mit lebendiger Atmosphäre und bewegter Vergangenheit. Die Altstadt Kaleiçi präsentiert sich als Freilichtmuseum mit Spuren aus der römischen, byzantinischen, seldschukischen und osmanischen Epoche. Besonders sehenswert sind die gut erhaltenen Stadtmauern, das römische Hadrianstor und elegante osmanische Herrenhäuser. Südlich der Altstadt liegt der alte römische Hafen, in dem traditionelle Holzboote sanft auf den Wellen schaukeln. An der Uferpromenade laden Restaurants dazu ein, fangfrischen Fisch, Austern, Tintenfisch, Oktopus und Garnelen zu genießen. Begleitet wird das Menü von türkischen Weißweinen aus einheimischen Rebsorten und einer feinen Auswahl an Meze.

Noch mehr Highlights entlang der Küste

Die Weiterfahrt in Richtung Osten führt in die historische Küstenregion Pamphylien, die mit zahlreichen archäologischen Schätzen aufwartet. Nach etwa 30 Minuten erreicht man Perge, eine antike Stadt aus der Römerzeit mit beeindruckenden Ruinen. Etwa 40 Minuten später folgt Aspendos, das für sein hervorragend erhaltenes römisches Theater bekannt ist. Dieses wird bis heute für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Die gewaltigen Aquädukte von Aspendos zeugen vom technischen Können der römischen Baukunst. Zwischen beiden Orten liegt Belek mit seinen weitläufigen Golfresorts und ausgezeichneten Stränden.

Ein weiteres Highlight ist Side, das man nach einer halben Stunde erreicht. Hier verbinden sich historische Sehenswürdigkeiten mit der Atmosphäre eines lebendigen Badeorts. Besonders beeindruckend ist der Apollontempel direkt am Meer, der vor allem bei Sonnenuntergang eine magische Stimmung erzeugt. Aspendos und Side sind zudem Teil des Projekts „Nachtmuseen“ in Türkiye und während der Sommermonate bis 22 Uhr geöffnet. Beleuchtet entfalten die historischen Stätten eine ganz besondere Wirkung. Nach einer weiteren Stunde Fahrt erreicht man schließlich Alanya. Die östlichste Station auf der Route bietet Naturerlebnisse wie den Strand von Incekum oder die Tropfsteinhöhle Damlatas. Beide zählen zu den zahlreichen Stränden mit Blauer Flagge, die die Region so besonders machen.

