„Turkish Cuisine Week“ 2025 stellt klassische Gerichte der türkischen Küche in den Mittelpunkt

Vom 21. bis 27. Mai 2025 lädt die vierte Ausgabe der Turkish Cuisine Week erneut dazu ein, die nachhaltigen, gesunden und traditionsreichen Kochmethoden von Turkiye zu feiern.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltungen steht das Motto: „Klassische Gerichte der türkischen Küche“ – ein kulinarischer Rückblick auf die zeitlosen Grundlagen dieser facettenreichen Esskultur.

Jährlich wird die Turkish Cuisine Week durch Vertreter der Republik Türkei im In- und Ausland mit vielfältigen Veranstaltungen und Social-Media-Kampagnen begleitet. Ziel der Initiative ist es, das kulinarische Erbe des Landes ins Rampenlicht zu rücken – ein Erbe, das über Jahrtausende durch kulturellen Austausch, nachhaltige Praktiken und tief verwurzelte gastronomische Traditionen gewachsen ist. Während sich das Motto der Woche jährlich ändert, um verschiedene Aspekte der türkischen Küche hervorzuheben, liegt der Fokus 2025 auf den klassischen Gerichten, die das Fundament der türkischen Kochkunst bilden – stets begleitet vom herzlichen Geist türkischer Gastfreundschaft.

Von anatolischen Tafeln in die Welt: Türkische Klassiker im Rampenlicht

Die kulinarische Vielfalt der Türkei ist eng mit der fruchtbaren Geografie des Landes und jahrhundertealten Traditionen verwoben – und macht die Region zu einem wahren Paradies für Genießer. Im Zentrum dieser Vielfalt stehen klassische und überlieferte Rezepte, die in Küchen im ganzen Land mit Liebe zubereitet werden.

Diese Grundpfeiler der türkischen Küche, gekocht mit saisonalen, regionalen Zutaten und in einfachen, aber durchdachten Zubereitungsmethoden, spiegeln den Kern des kulinarischen Erbes wider. Sie transportieren traditionelle Werte wie Nachhaltigkeit, Vollwertigkeit und das bewusste Vermeiden von Verschwendung in die Gegenwart – und verkörpern gleichzeitig die tief in Anatolien verankerten Prinzipien von Gastfreundschaft, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Es sind diese Gerichte, die Familien, Freunde und Gäste an warmen, einladenden Tischen vereinen.

Auf dem Speiseplan der Turkish Cuisine Week 2025 stehen ikonische Gerichte, die Generationen überdauert haben. Unter dem Motto „Klassische Gerichte der türkischen Küche“ erwarten die Besucher beliebte Klassiker wie cremige Linsensuppe und Tarhana-Suppe, Imambayildi (gefüllte Auberginen mit Zwiebel-Tomaten-Füllung), Manti (türkische Teigtaschen) und Börek in verschiedenen Variationen – gefüllt mit Kartoffeln, Käse, Kräutern oder Hackfleisch. Herzhaft-traditionelle Kombinationen wie Karniyarik (gefüllte Auberginen mit Hackfleisch) mit Reis und Cacik (Joghurt-Gurken-Dip), Kuru Fasulye (weiße Bohneneintopf) mit Reis und eingelegtem Gemüse sowie Gemüsedolma mit Joghurt bieten eine kulinarische Reise durch das Herz der traditionellen türkischen Küche. Ergänzt wird das Menü durch erfrischende Salate wie Bostana und Çoban Salatasi sowie durch Hosaf (Fruchtkompott). Süße Highlights wie Tavukgögsü (Milchpudding mit Hähnchenfleisch), Kazandibi (karamellisierter Milchpudding) und Baklava runden das Festmahl ab.

Die Vielfalt der Türkei schmecken: Regionale Klassiker im Fokus

Die Turkish Cuisine Week bietet zudem eine Bühne für die kulinarische Vielfalt der türkischen Regionen. In allen 81 Provinzen des Landes werden regionale Interpretationen traditioneller Rezepte vorgestellt – beeinflusst von lokalen Zutaten, klimatischen Bedingungen und jahrhundertelangen kulturellen Einflüssen. Von den leichten Olivenölgerichten der Ägäis über die aromatisch-würzigen Speisen des Südostens bis hin zur fischreichen Küche der Schwarzmeerküste – die Woche lädt zu einer genussvollen Reise durch die kulinarischen Landschaften von Turkiye ein. Regionale Veranstaltungen rücken diese lokalen Klassiker in den Mittelpunkt und geben authentische Einblicke in das Alltagsleben und kulturelle Erbe der jeweiligen Regionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021186842591

web ..: https://goturkiye.com/de

email : goturkiye@travelmarketing.de

Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

Pressekontakt:

GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Frau Elvira Bredenbals

Erkrather Strasse 401

40231 Düsseldorf

fon ..: 021186842591

email : goturkiye@travelmarketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Forschung und Entwicklung steuerlich fördern lassen: IWS unterstützt bei der Beantragung der Forschungszulage Massive Wände voller Wärme