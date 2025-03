Ocean Adventure Week 2025

Nova Maldives & PADI laden vom 13. bis 20. Juli zum Tauchen mit India Black!

Das junge Traumresort Nova Maldives und die weltweit führende Tauchorganisation PADI laden vom 13. bis 20. Juli 2025 zur Ocean Adventure Week ein. In dieser Zeit dreht sich im Nova alles rund ums Tauchen und um Umweltschutz. Anlass ist der 11. PADI Women’s Dive Day am 19. Juli. Gemeinsam bieten Nova und PADI interessante Workshops und spannende Tauchexpeditionen im Nova bietet PADI spannende Tauchgänge, Workshops und Expeditionen im South Ari Marine Protected Area (SAMPA) an, dem größten Umweltschutzgebiet der Malediven. Denn ganz in der Nähe des Novas ist ganzjährig die Heimat der faszinierten Mantas und riesigen Walhaie.

Geleitet wird die Ocean Adventure Week von PADI AmbassaDiver India Black und PADI Regional Manager Matt Wenger. Tauchexpertin India Black engagiert sich weltweit für den Schutz der Ozeane, während Matt Wenger seine langjährige Erfahrung als PADI-Experte auf den Malediven einbringt. Gemeinsam begleiten sie die Gäste durch eine Woche voller spannender Erfahrungen im und am Wasser, in der nicht nur wichtiges Wissen über das Ökosystem Ozean, sondern auch die Magie des Meeres erlebbar gemacht wird. Mit ihrer engen Verbindung zum Ozean und Matt Wengers großer Erfahrung in der maledivischen Tauchszene wird diese Woche ein echtes Highlight.

„Das Meer hat mir so viel gegeben – Frieden, neue Perspektiven und eine tiefe Verbundenheit. Ich möchte anderen helfen, das gleiche Gefühl zu erleben.“, sagt India Black. „Diese Woche geht über das Tauchen hinaus – es geht darum, zu lernen, wie wir alle die Ozeane schützen können, während wir unvergessliche Erinnerungen sammeln.“

Im Nova Maldives erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm aus Tauchgängen, Workshops und Vorträgen – alles, um das Bewusstsein für den Ozeanschutz zu stärken:

o Manta-Expedition – Auf der Suche nach majestätischen Mantas im offenen Ozean

o Walhai-Schnorcheln – Schwimmen mit den sanften Riesen der Malediven

o Schildkröten-Expedition – Begegnung mit den seltenen Meeresschildkröten

o Ozean-Aufräum-Tauchgang – Sinnstiftung bei der Hausriffreinigung

o Blue Planet Filmabend – Entspannung unter den Sternen mit der Dokumentation „Blue Planet“

o Vorträge & Workshops zum Meeresschutz – Entdeckung spannender Themen zu Walhai-Forschung und Korallenriffschutz.

o Women’s Dive Day Party – Ein Abend der Frauen dazu ermutigt, das Tauchen für sich zu entdecken und sich für den Schutz der Weltmeere einzusetzen

Auch Abdulla Aboobakuru, General Manager von Nova, ist begeistert: „Dieses Event spiegelt alles wider, wofür Nova steht – Gemeinschaft, Verbundenheit und Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit mit PADI und India Black gibt uns die Möglichkeit, die Schönheit der Malediven zu zeigen und Gäste langfristig für den Schutz der Ozeane zu inspirieren.“ Nova Maldives ist Partner des Maldives Whale Shark Research Programme (MWSRP) und zertifizierter Manta-Tourismus-Operator von Manta Trust. Das Resort setzt sich aktiv für den Schutz der Walhaie und Mantas ein.

Die Nova x PADI Transformative Ocean Adventure Week findet vom 13. bis 20. Juli 2025 statt und ist exklusiv über Nova buchbar. Die Plätze sind begrenzt. Preise für Full Board Plus starten bei 456 Euro/Nacht in einer Beach Villa und 641,92 Euro/Nacht in einer Water Villa bei einer Buchung für zwei Erwachsene.

Mehr Infos unter: https://nova-maldives.com/

Über PADI

Die Professional Association of Diving Instructors® (PADI®) ist die weltweit größte und einflussreichste Tauchausbildungsorganisation mit über 6.600 Tauchzentren und Resorts, 128.000 Profi-Mitgliedern und mehr als 30 Millionen zertifizierten Tauchern. Seit über 50 Jahren setzt PADI den Standard für hochwertiges Tauchtraining, Sicherheit und Meeresschutz und macht es Menschen auf der ganzen Welt möglich, die Wunder der Unterwasserwelt zu erleben. Mit der globalen Stiftung PADI AWARE engagiert sich PADI für nachhaltigen Ozeanschutz und inspiriert Taucher, als Ocean Torchbearers(TM) aktiv zur Bewahrung der Meere beizutragen. Seek Adventure. Save the Ocean.

