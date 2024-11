Ein Wintermärchen aus Zimt und Pflaume: Die neue Pralinenkreation der Lauenstein Confiserie

Vielfältiger Genuss für die Weihnachtszeit

Ludwigsstadt, 28. November 2024 – Wenn die Adventszeit Einzug hält, verwandelt sich der Alltag trotz aller Hektik in eine Zeit voller Vorfreude und kleiner Rituale. Der Duft von Zimt, die fruchtige Süße reifer Früchte und die wohltuende Wärme von Gewürzen wecken Erinnerungen an winterliche Abende, an denen Genuss und Gemütlichkeit im Mittelpunkt stehen. Die Lauenstein Confiserie fängt diese besondere Atmosphäre ein und präsentiert mit dem neuen Zimt-Pflaume-Trüffel ein Meisterstück der Confiseriekunst – ein kulinarisches Highlight, das mit seiner Harmonie aus winterlichen Aromen und feiner Süße die Festtagsstimmung perfekt abrundet.

Eine Symphonie aus Zimt und Pflaume

Im neuen Zimt-Pflaume Trüffel verbinden sich süße Pflaumen-Noten mit der Würze von Zimt zu einem harmonischen Genusserlebnis. Butter, weiße Schokolade, frische Sahne, edler Pflaumen-Schnaps und fruchtige Pflaumencreme verschmelzen zu einer sinnlichen Komposition, die die Adventszeit geschmackvoll bereichert. Diese neue Kreation der Chocolatiers der Lauenstein Confiserie ist als sortenreine Präsentpackung erhältlich (nur solange der Vorrat reicht) und verzaubert mit ihrem einzigartigen Geschmack.

Den Geschmack des Winters genießen oder verschenken

Das exklusive Geschenkset „Würzige Pflaume“ vereint die Essenz winterlicher Aromen zu einem außergewöhnlichen Genussmoment. Sorgfältig zusammengestellt, umfasst es 100g edle Zwetschgenwasser-Trüffel, 100g der neuen Zimt-Pflaume-Trüffel und eine Flasche Gewürzpflaumen-Punsch (9,5 % vol., 0,75 l). Mit seiner stimmigen Komposition fängt das Set die festliche Stimmung ein und bereichert die Adventszeit auf kulinarische Weise. Die harmonische Verbindung aus fruchtigen und würzigen Nuancen macht „Würzige Pflaume“ zu einer idealen Wahl für gesellige Momente oder als liebevolles Geschenk. Ob für die Familie, Freunde oder Kollegen – dieses kulinarische Highlight passt perfekt zur Weihnachtszeit und sorgt garantiert für Freude und genussvolle Augenblicke.

Zu haben sind diese und viele weitere Confiseriefreuden vor Ort, in der Fischbachsmühle in Ludwigsstadt mit Werksverkauf, Café und Gläserner Manufaktur, oder online unter lauensteiner.de.

Preise:

Lauensteiner ZIMT-PFLAUME, 135g, mit Alkohol (nur solange der Vorrat reicht) 11,95EUR*

Lauensteiner WÜRZIGE PFLAUME, 200g | 2-fach sortiert, mit Alkohol 25,95 EUR*

*inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Über die Lauenstein Confiserie

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst verwöhnen qualitätsbewusste ,Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen eine schier unendliche Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter www.lauensteiner.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

Deutschland

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Pressekontakt:

Michaela Rosien PR

Frau Michaela Rosien

St. Anna Platz 1a

80538 München

fon ..: 01732917792

web ..: http://www.michaelarosien-pr.de

email : m.rosien@michaelarosien-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BetterCo und 5FSoftware jetzt Partner: 5F integriert KI-Modul für Onboarding und Compliance